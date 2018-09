Publicidad

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:16.54.484 25 2. Kimi Räikkönen Ferrari + 8.7 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 14.0 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 16.1 12 5. Max Verstappen (*) Red Bull + 18.2 10 6. Esteban Ocon Force India + 57.7 8 7. Sergio Pérez Force India + 58.6 6 8. Carlos Sainz Renault + 78.1 4 9. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 2 10. Sergey Sirotkin Williams + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Charles Leclerc Sauber + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 14. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 16. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta No finalizaron: - Daniel Ricciardo Red Bull - - Fernando Alonso McLaren - - Brendon Hartley Toro Rosso - Descalificado: - Romain Grosjean Haas -

El piloto británico Lewis Hamilton logró una victoria clave y especial en sus aspiraciones al título, derrotando a Ferrari en su casa. Pese a las adversidades, aprovechó los desaciertos y errores del equipo italiano para consolidarse en el campeonato. El podio lo completaron el finlandés Kimi Räikkönen y el holandés Max Verstappen.Ante la pole position de Kimi Räikkönen y el segundo lugar de Sebastian Vettel, siendo la primera fila para la Scuderia Ferrari, el optimismo y las expectativas del equipo de Maranello eran abrumadoras, teniendo en cuenta el rendimiento del auto en las pruebas libres y en la clasificación, además de tener la condición de local.Sin embargo todos estos elementos no fueron suficientes para que Ferrari se llevara el botín en Monza. En tan solo la curva 3 de la primera vuelta, Sebastian Vettel tuvo un incidente de carrera con Lewis Hamilton y se trompeó, cayendo así hasta el último lugar, generando una detención obligatoria en boxes para un cambio de alerón. Desde allí sus planes cambiaron radicalmente.Mientras esto sucedía, Kimi Räikkönen estuvo al comando de la carrera, manteniendo una ligera ventaja sobre Lewis Hamilton. Mercedes, de forma pícara y viva en la vuelta 21, envío a sus mecánicos al box para preparar la detención del británico, situación a la que reaccionaron los de Ferrari. Los italianos cayeron en la trampa y llamaron a pits a Kimi. Esto permitió que Lewis Hamilton siguiera en pista intentando aumentar la ventaja, aunque en el fondo lo que buscaba Mercedes, era que Räikkönen desgastara sus neumáticos y que Hamilton tuviera un compuesto blando más nuevo para atacar en la parte final de la carrera.Dicho y hecho, siete vueltas después, en la 28, Hamilton salió con un compuesto más fresco. En ese instante de carrera, el líder de carrera era Valtteri Bottas. Ahora Kimi Räikkönen se encontraba entre los Mercedes, acorralado en el segundo lugar. Kimi con el compuesto blando y rodando detrás de su compatriota Bottas, no pudo superarlo y desgastó enormemente sus neumáticos. Esto permitió que Hamilton recortara rápidamente la ventaja de cinco segundos y se conectara al grupo. Una vez Valtteri entró a pits, Räikkönen recuperó el liderato.Era cuestión de tiempo que Hamilton tomara el liderato de la carrera. Esperó pacientemente, hasta que en la vuelta 45 atacó a Räikkönen estirando la frenada en la primera curva. Lo hizo de forma limpia, aprovechando el difícil momento de Kimi por el estado crítico de sus neumáticos. De esta forma el piloto de Mercedes se llevó la victoria tras 53 vueltas y de paso consolidando su victoria en el campeonato.Entretanto Kimi Räikkönen hizo todo lo que estuvo en sus manos, llevándose el segundo lugar el segundo lugar, mientras que Valtteri Bottas completó la alegría para Mercedes en Monza. El tercer lugar para el finlandés se produjo por una penalización de cinco segundos a Max Verstappen, como consecuencia de un incidente entre ambos en la vuelta 43, dejando fuera de pista a Valtteri. Entretanto el holandés de Red Bull cayó al quinto lugar.En el cuarto puesto terminó el alemán Sebastian Vettel, quien tuvo que luchar desde la última posición tras el incidente con Hamilton en la primera vuelta. Fue recuperando posiciones hasta llegar al quinto lugar, pero también se vio favorecido con la sanción a Max Verstappen. Duro revés para Vettel en Monza, ya que allí aspiraba a seguir recortándole puntos a Hamilton luego de su triunfo en Spa.La sexta posición quedó en manos de Romain Grosjean, aunque la legalidad de su auto está en entredicho por parte de la escudería Renault , presentando un protesta ante los comisarios. En caso de fallar a favor del equipo francés, los resultados de carrera cambiarían.Buen resultado para los pilotos de Racing Point Force India, con el séptimo y octavo lugar de Esteban Ocon y Sergio Pérez. El piloto mexicano tuvo una gran recuperación tras iniciar la carrera en el decimocuarto puesto. El top 10 fue completado por Carlos Sainz de Renault y Lance Stroll de Williams.Fuera de los puntos terminaron Sergey Sirotkin (Williams), Charles Leclerc (Sauber), Stoffel Vandoorne (Williams), Nico Hülkenberg (Renault), Pierre Gasly (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber) y Kevin Magnussen (Haas).Por problemas en sus autos no terminaron la carrera Daniel Ricciardo (Red Bull) debido un problema en el embrague y Fernando Alonso (McLaren), por un problema eléctrico. Entretanto Brendon Hartley quedó fuera en la primera vuelta por daños en la suspensión tras colisión con Ericsson.Con los resultados de este GP de Italia, el líder del campeonato de pilotos sigue siendo Lewis Hamilton con 256 puntos. Segundo Sebastian Vettel (226), tercero Kimi Räikkönen (164), cuarto Valtteri Bottas (159), quinto Max Verstappen (130), sexto Daniel Ricciardo (118), séptimo Nico Hülkenberg (52), octavo Kevin Magnussen (49), noveno Sergio Pérez (44) y décimo Fernando Alonso (44).En el campeonato de constructores, Mercedes adelante con 415 puntos, segundo Ferrari (390), tercero Red Bull (248), cuarto Haas (84), quinto Renault (84), sexto McLaren (52), séptimo Toro Rosso (30), octavo Racing Point Force India (28), noveno Alfa Romeo Sauber (19) y décimo Williams (5).La decimoquinta válida del campeonato mundial de Fórmula 1 se celebrará del 14 al 16 de septiembre en el Marina Bay Circuit, sede del GP de Singapur.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Italia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos, ¡inicia el GP de Italia! Räikkönen mantiene el P1. Hamilton pasa a Vettel. Trompo de Sebastian. Cae al P18. Safety Car.V2/53: Vettel, Hülkenberg, Ricciardo y Ericsson en pits. Hartley fuera de carrera.Todos los autos juntos. Sale el Safety Car de la pista.Se reanuda la carrera. Hamilton pasa a Räikkönen al final de la recta. Luego Kimi se recupera al llegar a la Variante della Roggia.Kimi sigue adelante, intentando hacer diferencia sobre Lewis. Gap de 1s.Vettel está en el P16. Tiene en la mira a Hülkenberg y Ricciardo.Hamilton hace todo lo posible para continuar en DRS con Räikkönen. Gap de 0.9s.Pérez en el P10 tras superar a Alonso. Vettel estancado en el P15 tiene en frente a Ricciardo, Gasly, Leclerc, Alonso y Pérez.Con DRS, Vettel pasa a Ricciardo y toma el P13. Ahora Sebastian pasa a Leclerc y es P12.Vettel de deshace de Gasly y ya es P11. A un lugar de entrar en los puntos.Toque entre Ricciardo y Gasly en la primera chicana.Räikkönen no logra hacer diferencia sobre Hamilton. Gap de 1.1s. Kimi no tiene margen de error. Retiro para Alonso.Räikkönen, Hamilton y Vettel los únicos en 1:24. Verstappen, Bottas, Grosjean, Stroll y Ricciardo en 1:25.Esteban Ocon pasa a Carlos Sainz. El francés de Force India asciende al P6.Vettel pasa a Sirotkin y toma el P10. Ahora tiene en la mira a Stroll, Pérez y Sainz. El alemán reporta problemas en el balance de su auto. Pérez pasa a Stroll y es P8.Vettel pasa a Stroll y llega al P9. En la mira ahora tiene a Pérez.Vettel pasa a Pérez al final de la recta, pero el mexicano la recupera en la curva 1. Pasado de frenada el alemán de Ferrari.Vettel pasó a Pérez y es P8.Verstappen se pasa en la frenada en la curva 1 y Bottas se acerca. Duelo por el P3.Vettel ahora sube al P7 luego de pasar a Sainz. Hamilton se acerca a Räikkönen.Räikkönen en pits. Hamilton líder. Lewis gira con súperblandos y Kimi sale con blandos. Marca el mejor S2. Hammertime.Mercedes engañó a Ferrari sacando a sus mecánicos. Lewis Hamilton sigue en pista.Räikkönen equilibra el tiempo de Hamilton. Saldrán muy apretados cuando el británico se detenga.Vettel pasa a Ocon y es P5. Kimi reporta algo de lluvia en la parte posterior del circuito, pero marca la vuelta más rápida. Problemas en la unidad de potencia en el Red Bull de Ricciardo.Ricciardo detiene el auto en el sector 7. Una pena el mal momento de Daniel. Desde que se anunció su paso a Renault, algo que no cayó bien en Red Bull, las cosas no van bien para él.Räikkönen viene marcando un fuerte ritmo. Hamilton sigue sin detenerse.Verstappen en pits. La diferencia entre Hamilton y Räikkönen es de 18.2. Sigue cayendo. Bottas espera a Kimi para contenerlo.Hamilton en pits. Bottas líder. Räikkönen sale por Lewis a 5.5s. Kimi le saca una ventaja importante, aunque tiene 8 vueltas más con el compuesto blando.Bottas esperando a Räikkönen. Si Kimi quiere luchar por la victoria, tiene que deshacerse rápido del piloto de Mercedes. Vettel en pits sale P9.Hamilton viene con todo para acercarse a Räikkönen.Hamilton a 1.9s de Räikkönen. Se está complicando el finlandés.No le alcanza a Räikkönen para pasar a Bottas en la recta. Alta velocidad final del Mercedes.Más cerca Hamilton de Räikkönen que este de Bottas. Kimi en riesgo.Bloquean Bottas, Räikkönen y Hamilton. En un tren de tres vagones, todos juntos.Vettel pasa a Sainz y es P7.El neumático trasero izquierdo de Räikkönen tiene una gran ampolla.Bottas en pits. Hace su trabajo de 'wingman' en Mercedes.Räikkönen adelante y con la presión de Hamilton. Está a 0.7s. Kimi sufriendo con los neumáticos.Ferrari le indica a Räikkönen que mantenga los neumáticos vivos, ya que tienen vibraciones.Räikkönen resiste pero es preocupante la cantidad de ampollas en sus neumáticos.Hamilton a 0.7s de Räikkönen, entretanto Bottas a 0.6s de Verstappen. Lucha por el último lugar del podio.Hamilton conectado a Räikkönen. Gap de 0.6s. Ambos pasando rezagados.Contacto entre Verstappen y Bottas. Max se hace el ancho, golpe y Valtteri tiene que tomar la escapatoria de la curva 1. Ambos bajo investigación.Hamilton se acerca a Räikkönen.Hamilton estira la frenada en la curva 1 y pasa a Räikkönen. Lewis es el nuevo líder de carrera.Verstappen penalizado con 5 segundos por incidente con Bottas en la curva 1.Hamilton se aleja de Räikkönen. Lo tiene a 4s. Vettel está P5.Verstappen discute la penalización de los comisarios. Bottas se conecta de nuevo al holandés de Red Bull. Max tendrá 5s adicionales en el resultado final.Hamilton a 5.7s de Räikkönen. Lewis tiene en el bolsillo una victoria en territorio enemigo.Vettel en el P5 a 4.9s de Bottas por el P4.Ocon sobre Grosjean por el P6.Räikkönen sufriendo con los neumáticos. Están muy desgastados. Le quedan dos vueltas.Última vuelta: Ricciardo pasa a Bottas, luego que Mercedes le indicara a Valtteri que se lo facilitara por la investigación que está pendiente.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Italia. 2º Kimi Räikkönen (Ferrari), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Sebastian Vettel (Ferrari), 6º Romain Grosjean (Haas), 7º Esteban Ocon (Force India), 8º Sergio Pérez (Force India), 9º Carlos Sainz (Renault), 10º Lance Stroll (Williams).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:22.497 en el giro 30.*. Penalización de 5s por causar colisión con Valtteri Bottas