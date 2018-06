Home >> Noticias

Pérez: 'La razón por la que me gusta tanto Mónaco es porque no es fácil' - Previo GP de Mónaco - Force India

Me encanta todo sobre Mónaco. Es mi pista favorita y es una de las carreras más importantes del año. Siempre intento disfrutar la semana tanto como sea posible. Intento absorber la atmósfera especial y aprovechar al máximo la oportunidad de conducir en este circuito increíble. Siempre me siento muy afortunado de correr en Mónaco.



La razón por la que me gusta tanto Mónaco es porque no es fácil. Es un gran desafío y siempre es una carrera difícil. Cada vuelta estás bajo presión. No hay oportunidad de relajarse. Necesitas aumentar tu velocidad, desarrollar tu confianza y tener cuidado de no sobrepasar los límites. Cuando el auto está funcionando bien y tienes confianza, es la mejor sensación del mundo.



Clasificar en Mónaco es la sesión más importante del año. Normalmente digo que clasificar es el 99% del fin de semana, porque adelantar el domingo es muy difícil, a menos que llueva. Entonces, hay una gran presión el sábado y no es fácil encontrar espacio en la Q1 cuando todos los autos están en camino. Puede convertirse en una lotería. Confías en tu equipo para ayudarte a encontrar espacio.



He tenido algunos buenos resultados en Mónaco, especialmente con el podio hace dos años. Siempre disfruto de los circuitos urbanos y creo que es otra buena oportunidad para que ganemos puntos

El piloto mexicano Sergio Pérez llega con grandes expectativas al Gran Premio de Mónaco, lugar donde subió al podio en 2016. Su objetivo para esta año es poder terminar en los puntos, al igual que en el pasado GP de España.".