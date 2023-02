Tests pretemporada F1 2023 en Bahrein: horarios, alineaciones de pilotos e información de interés

Equipo Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Red Bull Verstappen Verstappen PM

Pérez PM Pérez Ferrari Sainz AM

Leclerc PM Sainz AM

Leclerc PM Leclerc AM

Sainz PM Mercedes Russell AM

Hamilton PM Hamilton AM

Russell PM Russell AM

Hamilton PM Alpine Gasly AM

Ocon PM Ocon AM

Gasly PM Gasly AM

Ocon PM McLaren Piastri AM

Norris PM Norris AM

Piastri PM Piastri AM

Norris PM Alfa Romeo Zhou AM

Bottas PM Zhou Bottas Aston Martin Drugovich AM

Alonso PM * Por confirmar * * Por confirmar * Haas Hülkenberg AM

Magnussen PM Magnussen AM

Hülkenberg PM Hülkenberg AM

Magnussen PM AlphaTauri Tsunoda AM

De Vries PM Tsunoda AM

De Vries PM De Vries AM

Tsunoda PM Williams Albon AM

Sargeant PM Sargeant Albon

Luego de casi tres meses de inactividad, la Fórmula 1 vuelve mañana a pista en su primer contacto de 2023. El Circuito Internacional de Bahrein es el escenario donde rodarán los nuevos autos y lo harán durante tres días. Aquí les contamos todos los detalles.Jueves 23 a domingo 25Sesión 1: 10 am - 2:00 pm | Hora Local(1 am MEX / 2 am COL / 3 am ARG) - (5 am MEX / 6 am COL / 8 am ARG)Sesión 2: 3 pm - 7:30 pm(6 am MEX / 7 am COL / 9 am ARG) - (10:30 am MEX / 11:30 am COL / 1:30 pm ARG)*. En Latinoamérica se puede observar mendiante F1 TV.*. Sujeto a cambios por parte de los equipos• Cada equipo solo podrá tener un auto en pista• Pirelli ha puesto a disposición 30 juegos de neumáticos slicks de C0 a C5 (del más duro al más blando). Adicionalmente tendrá dos juegos de un neumático prototipo C3. Para intermedio y lluvia extrema son dos juegos cada uno• Se observarán muchos sensores en los autos y pintura verde (flow viz)para evaluar los diferentes elementos aerodinámicos y posteriormente ajustar de forma óptima la configuración.