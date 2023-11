Sergio 'Checo' Pérez: ''Ésta es una gran oportunidad para demostrar lo fuerte que soy mentalmente''

Sin duda uno de los pilotos más solicitados en el paddock del Autódromo de Interlagos es Sergio Pérez, debido prematuro abandono en el pasado GP de su país. El mexicano ve con optimismo este fin de semana en São Paulo.En diálogo esta tarde con los medios internacionales acreditados en el GP de Brasil - con la participación de F1LATAM.COM, 'Checo' no ocultó su tristeza por lo ocurrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "", indicó el tapatío.Respecto a las expectativas para este fin de semana en el GP de Brasil, señaló: "", dijo el piloto de 33 años.El año pasado aquí mismo en Interlagos se presentó una situación similar: la disputa del segundo lugar del campeonato. En aquella ocasión se generó una polémica porque su compañero Max Verstappen no lo quiso ayudar al no cederle el sexto lugar, que, a la postre, afectó sus aspiraciones de subcampeonato con Charles Leclerc. En esta ocasión la disputa es con Lewis Hamilton.Al consultarle sobre si se ha conversado una eventual ayuda de Max Verstappen en caso de necesitarlo, Pérez comentó: "", declaró el piloto de Red Bull.Respecto a una fecha ideal de negociación de su nuevo contrato (el actual termina a final de 2024), el de Guadalajara dijo: "", indicó Checo.En cuanto a su opinión sobre las Sprint, la cual tendrá este fin de semana en Interlagos la última de seis en 2023, Pérez comentó: "", señaló el experimentado piloto.Finalmente dejó un mensaje para los mexicanos y latinoamericanos que lo acompañaron el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "", sentenció Pérez.