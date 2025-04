Comisarios sancionan a Russell y Antonelli por infracción en la clasificación en Sakhir

Los pilotos del equipo Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, tuvieron un gran resultado en la sesión de clasificación del GP de Bahrein, aunque perderán sus posiciones originales debido a una infracción deportiva en la sesión de clasificación.Todo ocurrió en la Q2 cuando Esteban Ocon tuvo una colisión en el inicio de la sesión. En este instante FIA dio la hora estimada de reanudación, y en ese instante sus pilotos salieron al pit lane para colocarse primeros en la fila, algo queEl representante de Mercedes, Andrew. Shovlin, declaró que, al haber malinterpretado el mensaje publicado en la página 3 de la pantalla de cronometraje, «hora estimada de reanudación», como un mensaje que informaba de la hora real de reanudación.Argumentó queen este caso, ya que quedaba tiempo suficiente (11 minutos) para que otros equipos realizaran sus planes de carrera.También se señaló que el Director Deportivo del equipo, Ron Meadows, no estaba presente en el evento y que normalmente participaría en el proceso de liberación.El director deportivo de monoplazas de la FIA declaró que esto, ya que permitiría a un equipomientras que otros equipos no podrían hacerlo. Los comisarios estuvieron de acuerdo con esta opinión, especialmente cuando sólo quedan unos minutos para el final de la sesión.El Director Deportivo de la FIA argumentó que tenía que haber unaen lugar de una multa al equipo, de lo contrario en el futuro los equipos soltarían sus autos tan pronto como se publicara la hora estimada de la reanudación. Los comisarios estuvieron de acuerdo con esta opinión.Shovlin argumentó que erasi los comisarios declaraban que no debía servir de precedente, pero también declaró que si se imponía una sanción deportiva, debía ser atenuada.Los comisarios estuvieron de acuerdo con la opinión de que esta infracción requería una sanción deportiva, pero aceptaron quey que se trató de un error genuino del equipo por el que el Andrew. Shovlin se disculpó.Por esto se decidió imponer una penalización de una posición en la parrilla. Una infracción similar en circunstancias diferentes, podría conllevar unaCon estas sanciones, George Russell pasa del segundo al tercer lugar y Andrea Kimi Antonelli del cuarto al quinto puesto.