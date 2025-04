Piastri logra la pole. Traspié de Norris y Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Bahrein

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 O. Piastri McLaren AUS 1:29.841 -.--- Q3 2 G. Russell Mercedes GBR 1:30.009 +0.168 Q3 3 C. Leclerc Ferrari MON 1:30.175 +0.334 Q3 4 A. Antonelli Mercedes ITA 1:30.213 +0.372 Q3 5 P. Gasly Alpine FRA 1:30.216 +0.375 Q3 6 L. Norris McLaren GBR 1:30.267 +0.426 Q3 7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:30.423 +0.582 Q3 8 C. Sainz Williams ESP 1:30.680 +0.839 Q3 9 L. Hamilton Ferrari GBR 1:30.772 +0.931 Q3 10 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:31.303 +1.462 Q3 11 J. Doohan Alpine AUS 1:31.245 +1.404 Q2 12 I. Hadjar RB FRA 1:31.271 +1.430 Q2 13 F. Alonso Aston Martin ESP 1:31.886 +2.045 Q2 14 E. Ocon Haas FRA 1:31.594 +1.753 Q1 15 A. Albon Williams TAI 1:32.040 +2.199 Q1 16 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.067 +2.226 Q1 17 L. Lawson RB NZL 1:32.165 +2.324 Q1 18 G. Bortoleto Sauber BRA 1:32.186 +2.345 Q1 19 L. Stroll Aston Martin CAN 1:32.283 +2.442 Q1 20 O. Bearman Haas GBR 1:32.373 +2.532 Q1

El piloto australiano Oscar Piastri de McLaren logró su primera pole position en el GP de Bahrein, alcanzando la segunda en F1. Con 1:29.841, superó a George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari. Mientras tanto los aspirante al título, Lando Norris y Max Verstappen no brillaron en esta sesión.El australiano, enfocado y preciso, marcó el ritmo desde la Q1 y selló su superioridad en la Q3 con un tiempo intocable. Su compañero Lando Norris no pudo igualarlo y al final terminó sexto. Solo fue más rápido en Q1 y su ritmo fue cayendo progresivamente.George Russell en el segundo lugar y el debutante Andrea Kimi Antonelli en el cuarto impusieron un buen ritmo, pero la escudería está en la mira de los comisarios por salir de los boxes antes de lo permitido, previo a que los comisarios anunciaran el horario en la que la sesión sería reanudada, luego que Esteban Ocon tuviera una colisión en Q2. Esto podría generarles una penalización ya que es una ventaja deportiva.Charles Leclerc clasificó tercero manteniendo su ritmo durante este fin de semana, mientras que Lewis Hamilton fue noveno y no hubo progreso en la puesta a punto de su auto.Gran sorpresa el quinto lugar de Pierre Gasly con Alpine. El auto va mejorando y por poco su compañero de equipo Jack Doohan avanza a Q3. El australiano partirá undécimo.El tetracampeón Max Verstappen tuvo una jornada muy complicada. Su auto tuvo problemas con los frenos y el equilibrio. Tendrá que iniciar séptimo, justo atrás de Lando Norris. Entretanto su compañero Yuki Tsunoda avanzó a Q3 y partirá décimo, aunque es evidente que el RB21 no es un auto fácil de conducir.El español Carlos Sainz de Williams registró el octavo tiempo y fue el único representante el equipo en Q3. Su coequipero Alex Albon había terminado eliminado en Q1, pero los comisarios detectaron que Nico Hülkenberg había excedido límites de pista e intercambiaron sus posiciones. El tailandés saldrá decimoquinto y el alemán decimosexto.En RB diferencia importante entre sus pilotos Isack Hadjar y Liam Lawson, con el decimosegundo y decimoséptimo puesto. En Aston Martin la misma situación con Fernando Alonso en decimotercero y Lance Stroll decimonoveno. En el caso del español había gastado todos los neumáticos blandos nuevos en Q1 y en Q2 poco pudo hacer.Esteban Ocon de Haas tuvo una colisión en Q2 saliendo de la curva 2. No tenía adherencia y terminó contra la barrera de contención. En la sesión logró el decimocuarto lugar, mientras que su compañero Oliver Bearman partirá último.Finalmente los pilotos de Sauber, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto clasificaron en el decimosexto y decimoctavo tiempo.Mañana será todo un reto para los pilotos, autos y neumáticos con el calor. La abrasión de este asfalto es alta y por ende la posibilidad es alta de tener dos detenciones en pits.Mañana a las 18:00 hs de Sakhir iniciará la carrera del Gran Premio de Bahrein con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: