Verstappen voló y se llevó la primera pole del año - Reporte Clasificación - GP de Bahrein

GP de Bahrein - Clasificación

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1:28.997 -.--- 3 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1:29.385 +0.388 3 3 V. Bottas Mercedes FIN 1:29.586 +0.589 3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:29.678 +0.681 3 5 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:29.809 +0.812 3 6 D. Ricciardo McLaren AUS 1:29.927 +0.930 3 7 L. Norris McLaren GBR 1:29.974 +0.977 3 8 C. Sainz Ferrari ESP 1:30.215 +1.218 3 9 F. Alonso Alpine ESP 1:30.249 +1.252 3 10 L. Stroll Aston Martin CAN 1:30.601 +1.604 3 11 S. Pérez Red Bull MEX 1:30.659 +1.662 2 12 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:30.708 +1.711 2 13 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:31.203 +2.206 2 14 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:31.238 +2.241 2 15 E. Ocon Alpine FRA 1:31.274 +2.277 1 16 N. Lafiti Williams CAN 1:31.936 +2.939 1 17 S. Vettel Aston Martin ALE 1:32.056 +3.059 1 18 M. Schumacher Haas ALE 1:32.449 +3.452 1 19 N. Mazepin Haas RUS 1:33.273 +4.276 1 20 G. Russell Williams GBR 1:33.430 +4.433 2

Un contundente resultado logró el piloto neerlandés Max Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Bahrein, la primera válida de la temporada 2020. Con un tiempo de 1:28.997 superó por 0.388s al actual campeón Lewis Hamilton. Noche complicada para el mexicano Sergio Pérez.Gran expectativa generaba esta sesión debido a que era el primer reto real de la temporada y en el que muchas incógnitas comenzarían a resolverse. Pues bien, Red Bull y Max Verstappen han demostrado que han dado un paso adelante, no sólo al dominar todas las sesiones de entrenamientos sino también al registrar un tiempo de vuelta notorio, enviando un mensaje contundente a sus rivales. Max Verstappen ha sido implacable y conociendo su carácter va por todo. Sin embargo hay que esperar a mañana para ver el verdadero potencial del RB16B en tandas largas durante la carrera.Un inicio difícil tuvo el piloto mexicano Sergio Pérez luego de cometer un error durante la Q2 al salirse en la curva cuatro cuando calzaba el compuesto blando, el más rápido. Esta situación generó la eliminación de su tiempo. Posteriormente el equipo lo envío a pista con el compuesto medio y su registro fue mejorado por aquellos que llevaban blandos. Al final quedó eliminado y no pudo avanzar a la Q3. Checo partirá desde el 11º lugar.Los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y Valtteri Bottas comenzarán desde el segundo y tercer lugar respectivamente. Para ambos ha sido complicado llevar el W12 sobre rieles, tal como lo hacía su predecesor el año pasado. Las 'flechas negras' estarán apuntando al Red Bull de Max Verstappen. Los tres iniciarán con el compuesto medio.Muy buena presentación de la escudería Ferrari gracias al cuarto tiempo obtenido por Charles Leclerc. Iniciar desde la segunda fila sin duda representa para el equipo italiano una gran motivación, teniendo en cuenta los impedimentos de 2020. El español Carlos Sainz partirá desde la cuarta fila, más exactamente desde el octavo lugar.El francés Pierre Gasly ratificó el buen rendimiento del AT02 de AlphaTauri, gracias en buena medida a la unidad de potencia Honda. Comenzará la carrera desde el quinto puesto. El japonés Yuki Tsunoda tuvo resultado notable en la Q1 al llevarse el segundo lugar, pero luego tuvo problemas de adherencia con los neumáticos y sólo le alcanzó para ser decimotercero. No obstante este resultado no eclipsa el potencial que tiene y mañana será una buena oportunidad para demostrarlo.Los pilotos de McLaren, Daniel Ricciardo y Lando Norris, tuvieron una presentación positiva al finalizar en la sexta y séptima posición respectivamente. La diferencia entre ambos fue de tan sólo 47 milésimas, reflejando el buen ritmo entre ambos y sobre todo la rápida adaptación del australiano a su nuevo equipo.Muy buen progreso ha tenido el piloto español Fernando Alonso, al colocar al Alpine A521 en la Q3. De acuerdo a los resultados de la pretemporada y de los tres entrenamientos previos el auto no figuró adelante, pero el bicampeón sacó su experiencia a flote y conquistó el noveno lugar. Su compañero de equipo Esteban Ocon no la pasó bien y sólo le alcanzó para la decimosexta plaza.El top 10 de la clasificación fue completado por el canadiense Lance Stroll, mientras que su compañero de equipo el experimentado alemán Sebastian Vettel terminó en el decimoctavo puesto.El italiano Antonio Giovinazzi lideró la avanzada de Alfa Romeo al finalizar decimosegundo, mientras que su compañero de equipo Kimi Räikkönen lo hizo en la decimocuarta posición.La escudería Williams comienza a salir del fondo. El británico George Russell avanzó a la Q2 y saldrá decimoquinto. Entretanto el canadiense Nicholas Latifi lo hará desde el decimoséptimo lugar.Los pilotos de Haas, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, cerraron la tabla. El ruso tuvo un tuvo un trompo en la parte final de la Q1, generando una bandera amarilla. Bajo esta condición, Esteban Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel y George Russell, establecieron aparentemente vuelta rápida y fueron investigados por la FIA. Al final los comisarios revisaron los videos y la telemetría, pero los cuatro tomaron las acciones apropiadas y no hubo ventaja.Mañana a las 18:00 hs de Sakhir, comenzará la carrera del Gran Premio de Bahrein con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: