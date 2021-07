Verstappen se lleva la pole por muy poco sobre Norris - Reporte Clasificación - GP de Austria

Reporte Clasificación del GP de Austria 2021:

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Q Evento 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1:03.720 -.--- Q3 2 L. Norris McLaren GBR 1:03.768 +0.048 Q3 3 S. Pérez Red Bull MEX 1:03.990 +0.270 Q3 4 L. Hamilton Mercedes GBR 1:04.014 +0.294 Q3 5 V. Bottas Mercedes FIN 1:04.049 +0.329 Q3 6 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:04.107 +0.387 Q3 7 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:04.273 +0.553 Q3 8 S. Vettel Aston Martin ALE 1:04.570 +0.850 Q3 9 G. Russell Williams GBR 1:04.591 +0.871 Q3 10 L. Stroll Aston Martin CAN 1:04.618 +0.898 Q3 11 C. Sainz Ferrari ESP 1:04.559 +0.839 Q2 12 C. Leclerc Ferrari MON 1:04.600 +0.880 Q2 13 D. Ricciardo McLaren AUS 1:04.719 +0.999 Q2 14 F. Alonso Alpine ESP 1:04.856 +1.136 Q2 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:05.083 +1.363 Q2 16 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:05.009 +1.289 Q1 17 E. Ocon Alpine FRA 1:05.051 +1.331 Q1 18 N. Lafiti Williams CAN 1:05.195 +1.475 Q1 19 M. Schumacher Haas ALE 1:05.427 +1.707 Q1 20 N. Mazepin Haas RUS 1:05.951 +2.231 Q1

El piloto neerlandés Max Verstappen logró esta tarde su cuarta pole position de la temporada en Spielberg. En esta ocasión quien ha estado más cerca del piloto de Red Bull ha sido Lando Norris de McLaren, quedando a tan solo 0.048s de la hazaña.Y decimos hazaña porque el joven británico estuvo muy cerca de derrotar al líder del campeonato con la posición de privilegio en casa de Red Bull. Mañana desde la primera fila sin duda Lando hará todo lo posible para incomodar a Max.Desde el tercer lugar partirá Sergio Checo Pérez tras una muy buena vuelta de clasificación. El mexicano no ha tenido una jornada fácil, yendo de menos a más. Posición clave teniendo en cuenta que sale por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, quienes clasificaron en la cuarta y quinta posición.Los pilotos de AlphaTauri tuvieron una muy buena tarde al clasificarse en el sexto y séptimo lugar con el francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda.El piloto alemán Sebastian Vettel estuvo en el ojo del huracán luego de bloquear a Fernando Alonso en la parte final de la Q2, situación que no le permitió al español avanzar a la sesión definitiva. Vettel en el día de su cumpleaños recibió una penalización de tres lugares en la parrilla de partida para la carrera de mañana.Mención de honor para George Russell. El joven británico no solo logró avanzar a la Q3 con un limitado Williams con el compuesto blando, sino que superó a Lance Stroll y partirá noveno. Mañana buscará el gran objetivo: los primeros puntos del equipo en 2021.Decepción en las toldas de Ferrari por el no paso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a la Q3. El fin de semana inició bien para ellos el viernes, pero hoy las cosas no salieron de la misma forma. Hay que esperar el ritmo de mañana.El australiano Daniel Ricciardo de nuevo ha sufrido con el McLaren MCL35M. El resultado de su compañero de equipo Lando Norris desafortunadamente lo deja mal parado e iniciará decimotercero.Alpine con Fernando Alonso parecía que iba a tener un resultado destacado en clasificación, pero el bloqueo de Sebastian Vettel al español entre las curvas 9 y 10 lo afectó y partirá decimocuarto. Entretanto para Esteban Ocon las cosas no han salido bien. Sigue su descenso en el rendimiento y partirá mañana decimoséptimo.Los pilotos de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen, iniciarán decimoquinto y decimosexto respectivamente. El italiano inició bien la Q1 siendo séptimo, pero luego e Q2 el rendimiento decreció. Entretanto el experimentado finlandés quedó eliminado en Q3.Los tres últimos lugares fueron para Nicholas Latifi de Williams y los pilotos de Haas, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.Mañana los pilotos del top 10 que iniciarán con el compuesto medio serán: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Pérez y George Russell. Entretanto con blandos comenzarán: Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda y Lance Stroll.Mañana a las 15:00 hs de Spielberg, comenzará la carrera del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: