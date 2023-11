La tormenta llegó a Interlagos y Verstappen se llevó la pole - Reporte Clasificación - GP de Brasil

GP de Brasil - Clasificación

Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:10.727 -.--- Q3 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.021 +0.294 Q3 3 L. Stroll Aston Martin CAN 1:11.344 +0.617 Q3 4 F. Alonso Aston Martin ESP 1:11.387 +0.660 Q3 5 L. Hamilton Mercedes GBR 1:11.469 +0.742 Q3 6 G. Russell Mercedes GBR 1:11.590 +0.863 Q3 7 L. Norris McLaren GBR 1:11.987 +1.260 Q3 8 C. Sainz Ferrari ESP 1:11.989 +1.262 Q3 9 S. Pérez Red Bull MEX 1:12.321 +1.594 Q3 10 O. Piastri McLaren AUS 1:10.330 +0.397 Q2 11 N. Hülkenberg Haas ALE 1:10.547 +0.180 Q2 12 E. Ocon Alpine FRA 1:10.562 +0.165 Q2 13 P. Gasly Alpine FRA 1:10.567 +0.160 Q2 14 K. Magnussen Haas DIN 1:10.723 +0.004 Q2 15 A. Albon Williams TAI 1:10.840 +0.113 Q2 16 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:10.837 +0.110 Q1 17 D. Ricciardo AlphaTauri AUS 1:10.843 +0.116 Q1 18 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:10.955 +0.228 Q1 19 L. Sargeant Williams USA 1:11.035 +0.308 Q1 20 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:11.275 +0.548 Q1

El piloto neerlandés Max Verstappen. conquistó la pole position del Gran Premio de Brasil Una inclemente tormenta sobre el Autódromo de Interlagos generó la detención prematura de la sesión en su parte final, a cuatro minutos del cierre.Desde el inicio de la sesión la lluvia amenazaba con llegar y fue hasta la Q3 donde comenzaron a caer las primeras gotas. A medida que transcurrieron los minutos la situación fue empeorando hasta que la dirección de carrera decidió colocar bandera roja y unos segundos después decidió terminarla.Hasta allí el mejor tiempo estaba en manos de Max Verstappen con 1:10.727. Tras él terminó Charles Leclerc a 0.294s, siendo seguido por los pilotos de Aston Martin El quinto y sexto puesto quedó en manos de los pilotos de Mercedes Lando Norris había registrado el mejor tiempo en la Q2, pero en la siguiente por causa de las condiciones de la pista no logró repetir ese rendimiento.Los tres últimos lugares del top 10 fueron para Carlos Sainz de Ferrari Sergio Pérez de Red Bull Oscar Piastri de McLaren . Este último no registró tiempo en Q3 debido a que se salió de pista en Junção.En Q2 no pasaron el corte Nico Hülkenberg Entretanto en Q3 quedaron fuera Yuki Tsunoda Todas las sesiones se completaron con el compuesto blando.Mañana a las 11:00 hs de São Paulo iniciará la Sprint Shootout y luego a las 15:30 hs se realizará la competencia Sprint del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: