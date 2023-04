Verstappen ganó por primera vez en Australia y lo hizo en la carrera 350 de Red Bull

Mi salida no ha sido increíble y en la vuelta 1 he tenido bastante cuidado porque había mucho en juego, tenía mucho que perder y mucho que ganar. Pero después de esa reanudación, tuvimos buen ritmo y una diferencia decente durante la mayor parte de la carrera. Quizá no necesitábamos todas esas banderas rojas hoy, ha sido frustrante, pero todo el mundo ha estado seguro y hemos ganado, que es lo más importante.



Es mi primera victoria en Australia, lo que me hace sentir muy bien. También ha pasado mucho tiempo para el equipo, así que significa mucho para todos nosotros, sobre todo porque Checo también ha tenido una buena remontada hoy. Ha sido un día caótico, pero es estupendo ver que los aficionados se lo han pasado en grande a pesar de la larga espera

"Ha sido una carrera complicada compuesta de tres partes. La primera salida no fue como queríamos, pero en la reanudación Max fue capaz de mantener la posición, luchar con Lewis por el liderato y controlar realmente la carrera a partir de ahí.



Aunque los comisarios siempre actúan en interés de la seguridad, y la seguridad de los pilotos es primordial, la reanudación al final de la carrera fue un poco frustrante. Afortunadamente, no nos costó nada, teníamos un gran ritmo con el auto y Max estaba en gran forma.



La victoria de Max ha sido una prueba de su pilotaje, pero también hay que reconocer el mérito del equipo, tanto aquí como en casa, que han trabajado juntos para hacer una gran carrera. Checo también ha pilotado fenomenal, se ha llevado la vuelta rápida y ha terminado quinto. Ha sido una gran remontada, desde el fondo de la parrilla, en boxes, en una pista en la que es muy difícil adelantar.



En general, estamos muy contentos con nuestro rendimiento y encantados de llevarnos a casa una victoria en nuestra carrera 350, en un circuito en el que no ganábamos desde hace 10 años

El piloto neerlandés Max Verstappen logró su primera victoria en territorio australiano y además el equipo volvió al triunfo en Albert Park luego de conseguirlo por última vez en 2011 con Sebastian Vettel.También para el equipo ha sido especial este triunfo ya que se consigue en su carrera 350 en Fórmula 1, acumulando un total de 95. Max Verstappen salió desde la pole position. En la largada fue superado George Russell y luego en la curva tres por Lewis Hamilton . Una vuelta antes de la primera bandera roja, Russell entró a pits y de esta forma perdió el liderato.Tras reiniciarse la carrera, en la vuelta 12 Verstappen superó con DRS a Hamilton antes de la curva 9 y desde allí construyó su victoria.En el último reinicio, tuvo una situación polémica y fue en la posición de su auto respecto al cajón de salida. En redes sociales algunas imágenes mostraban que se había pasado, pero los comisarios en ningún momento encontraron nada irregular. Por cierto, esta acción servirá como ejemplo para los demás pilotos para saber cuál es el límite en dicho casi.Tras la carrera, Verstappen declaró: "", indicó el neerlandés.Entretanto Christian Horner, jefe del equipo, señaló: "", señaló el directivo británico.