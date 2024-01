OFICIAL: Madrid regresa a la F1 y será sede del Gran Premio de España a partir de 2026

¿Cómo será el circuito?

El sueño de Madrid de traer de regreso la Fórmula 1 a su casa, ya es una realidad. Hoy se confirmó que desde el 2026 será la sede del GP de España, el cual estará presente en el calendario de la máxima categoría inicialmente por una década. De momento se desconoce qué sucederá con el Circuit de Barcelona-Catalunya.El acuerdo entre la F1 e IFEMA Madrid - uno de los recintos feriales más grandes e importantes del mundo -, permitirán que los bólidos más veloces del mundoEl presidente y CEO de F1,, y el presidente de IFEMA Madrid,, han sido los encargados de dar a conocer hoy este acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones, en un acto en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio.El proyecto es ambicioso y la organización lo cataloga como alucinante, ya que cuenta con varias características. La primera, es de un, el cual no tiene dinero público al ser una inversión totalmente privada.La segunda, es la, ya el circuito estará a tan solo 15 minutos del aeropuerto y que cuenta con todos los medios de transporte, incluyendo el metro y los autobuses, con lo que será logísticamente favorable. Se estima que elLa tercera, sus instalaciones de primer nivel con 200.000 m2 de pabellones, 10.000 m2 de espacios para reuniones y 10.000 plazas de estacionamiento. A esto se suma la última tecnología en seguridad, comunicación y climatización. Adicionalmente es un proyectoLa organización proyecta que iniciarán con un aforo paray que para el quinto año esa cifra ascenderá a las 140.000 plazas. Además, las instalaciones actuales se completarán con la construcción de sendos edificios que prolongarán los pabellones 1 y 2, que serán explotados y comercializados por IFEMA Madrid para su actividad habitual el resto del año.Esté es un proyecto para diez años y se calcula que atraerá a más de. Según un estudio de la consultora Deloitte, se podrían percibir unos, la creación dey una audiencia anual de más de 1.550 millones de personas, teniendo a Madrid como protagonista.El trazado del circuito, denominado híbrido, pasará las vías del actual Recinto Ferial de IFEMA, así como por los futuros de la parcela de Valdebebas y utilizará solo 1,5 km de la vía pública. Ely un tiempo de vuelta estimada en 1 minuto y 32 segundos y tendrá sentido horario.Respecto al, este será. Adicionalmente los aficionados tendrán a su disposición amplias zonas.La empresa DROMO, propiedad de Giarno Zafelli, la cual ha trabajado desde el 2000 en varios circuitos como Spa, Silverstone, Singapur, Zandvoort y otros, es la encargada del diseño y la construcción.El alcalde de Madrid y vicepresidente de la Junta Rectora de IFEMA Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comentó: "".Entretanto Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la F1, señaló: "".Mohammed Ben Sulayem, presidente de FIA, dijo: "".Finalmente José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, declaró: "".