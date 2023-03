OFICIAL: Alonso recupera el tercer lugar en Jeddah y llega a 100 podios en la F1

Se recibió una carta fechada el 19 de marzo de 2023 de Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team con una petición de revisión, de conformidad con el artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional (ISC), de la decisión de este panel de comisarios de imponer una penalización de 10 segundos al auto 14 por no cumplir la penalización correctamente.



En apoyo de la Petición de Revisión, se mostraron a los Comisarios las actas de la última reunión del SAC y pruebas de vídeo de 7 casos diferentes en los que los autos fueron tocados por el gato mientras cumplían una penalización similar a la impuesta al Auto 14 sin ser penalizados.



La clara protesta del equipo era que la supuesta representación de un acuerdo entre la FIA y los equipos de que tocar el auto de cualquier forma, incluyendo con un gato, constituiría "trabajar" en el auto a los efectos del Artículo 54.4 (c) del Reglamento Deportivo, era incorrecta y por lo tanto la base de la decisión del Comisario era errónea.



A la luz de la petición, los comisarios tuvieron que decidir si había un "elemento nuevo significativo y relevante [que se] descubrió y que no estaba disponible para las partes que solicitaban la revisión en el momento de la decisión en cuestión".



Si existía(n) tal(es) elemento(s), los comisarios debían considerar si la decisión debía ser modificada de alguna manera.



Tras revisar las pruebas de vídeo presentadas y escuchar al representante del equipo Aston Martin y a los miembros pertinentes de la FIA, los comisarios determinaron que existían nuevas pruebas significativas y relevantes, tal y como exige el artículo 14.1.1, para iniciar una revisión de la decisión, en particular las pruebas de vídeo y las pruebas verbales del equipo y de la FIA.



Para nosotros estaba claro que la base de la decisión original, a saber, la declaración de que había acuerdo, quedaba en entredicho por las nuevas pruebas.



Por lo tanto, procedimos a examinar el fondo de la solicitud de revisión.



Tras examinar las nuevas pruebas, concluimos que no existía un acuerdo claro, como se había sugerido anteriormente a los comisarios, en el que basarse para determinar que las partes habían acordado que un gato tocando un auto equivaldría a trabajar en el auto, sin más.



Dadas las circunstancias, consideramos que nuestra decisión original de imponer una sanción al auto 14 debía ser revocada y así lo hicimos

Luego de imponérsele una penalización de 10 segundos al final del GP de Arabia, los comisarios han revisado el caso gracias a nuevas evidencias y han decidido reversar la medida.Todo se originó por la sanción de 5 segundos que debió cumplir en boxes, en la única detención que haría en carrera, debido a que no se acomodó correctamente en el cajón de salida al inicio de la competencia.En la vuelta 19 el Fernando Alonso entró al cambio de neumáticos, pero primero cumplió con la sanción. Sin embargo allí uno de los mecánicos tocó con el gato la parte trasera del auto y esto en su momento lo consideraron como una infracción al reglamento.La penalización para Alonso se vino a conocer hasta el final de la carrera, incluso después de la ceremonia de podio. Allí el tercer lugar pasó a manos de George Russell , pero hace instantes esa decisión se reversó y quedaron las posiciones originales con Fernando tercero.A continuación el documento 53 de los comisarios con la explicación completa:", declararon los comisarios.Con esta medida, Fernando Alonso llega a 30 puntos y sigue en el tercer lugar en el campeonato, mientras que George Russell pasa del cuarto al sexto lugar con 18 puntos.En constructores, Aston Martin recupera el segundo lugar de constructores con 38 puntos, los mismo de Mercedes AMG. Los dos podios de Alonso los ubican por delante.