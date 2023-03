'Checo' Pérez logró su quinta victoria en F1 - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita

Posiciones Finales del Gran Premio de Arabia Saudita 2023

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Sergio Pérez Red Bull 1:21:14.894 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +5.355 18 1 19 3. Fernando Alonso Alpine +20.728 15 - 15 4. George Russell Mercedes +25.866 12 - 12 5. Lewis Hamilton Mercedes +31.065 10 - 10 6. Carlos Sainz Ferrari +35.876 8 - 8 7. Charles Leclerc Ferrari +43.162 6 - 6 8. Esteban Ocon Alpine +52.832 4 - 4 9. Pierre Gasly Alpine +54.747 2 - 2 10. Kevin Magnussen Haas +64.826 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri +67.494 12. Nico Hülkenberg Haas +70.588 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo +76.060 14. Nyck de Vries AlphaTauri +77.478 15. Oscar Piastri McLaren +85.021 16. Logan Sargeant Williams +86.293 17. Lando Norris McLaren +86.445 18. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 vuelta No terminaron: Alex Albon Williams - Lance Stroll Aston Martin -

Sin duda la F1 tiene en sus filas al rey de los circuitos callejeros. Con la victoria de esta noche en Jeddah, Sergio 'Checo' Pérez acumuló la quinta en su palmarés. Red Bull completó el doblete con Max Verstappen quien se recuperó desde el decimoquinto lugar. Fernando Alonso completó el podio.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Arabia Saudita 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Todos inician con el compuesto medio. Hamilton con duros, Leclerc y Norris con blandosSe apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de Arabia Saudita! Alonso pasa a Pérez y toda el P1. Stroll pasa a Sainz y es P4. Leclerc gana tres y es P9. Verstappen P14. Dirección de carrera dice que Alonso se colocó mal en su lugar de partida.Se oficializa la investigación para Alonso. Piastri en pits. Cambia medios a duros. Pérez se acerca a 0.8s. Verstappen sube al P13.Alonso con un muy buen ritmo intenta que Pérez quede fuera de DRS. Penalización de 5s para el español por no ubicarse correctamente en el cajón de salida. Stroll presiona a Russell por el P3.Pérez pasa a Alonso y toma el P1. Bloquea en la curva 1 pero se mantiene al frente. El piloto de Aston Martin se conecta al Red Bull con DRS. Ritmo muy parejo. Verstappen es P11. Leclerc sigue P9.No baja el ritmo Alonso. Está a 0.6s de Pérez. Russell tiene en su espalda a Stroll y Sainz. Verstappen se acerca a Zhou por el P10. Leclerc no logra conectarse a Gasly.Impresiona el ritmo del AMR23 de Alonso. No se despega del Red Bull de Checo. Tiene que mirar sus neumáticos tras la bloqueada pasando a Alonso. Leclerc pasa a Gasly y es P8.Hamilton con duros tiene atrás a Leclerc, quien lo presiona a 0.5s. Pérez marca la vuelta rápida pero tiene a 0.7s a Alonso. Verstappen pasa a Zhou y es P10.Bajo investigación Hamilton por moverse reiteradamente en la recta para evitar ser superado.Leclerc pasa a Hamilton y es P7. Bandera negra y blanca para Lewis por movimiento en recta. Verstappen presiona a Gasly por el P9. Pérez vuelta rápida.Pérez se aleja de Alonso a 1.1s. Verstappen a 1.1s de Hamilton. Sufre Lewis con los duros. Leclerc con blandos a 1.9s de Ocon por el P6.Pérez se despega de Alonso. Ya son 2s de diferencia. Al español le indican que el duro de Hamilton no está teniendo el mejor rendimiento, por lo que hay que cuidar este medio.Verstappen pasa a Hamilton en la recta y es P8. Tiene a 2.3s a Leclerc por el P7. El de Ferrari presionando a Ocon por el P6. Checo a 3.1s de Alonso.Sainz sigue conectado a Stroll pero no logra pasarlo. Gap de 0.8s. Leclerc deja a Ocon y sube al P6. Verstappen a 0.9s del francés.Checo en 1:34 bajos, muy constante. Stroll en pits. Medios por duros. Cae al P10. Verstappen pasa a Ocon y es P7.Alonso dice que los neumáticos están OK y que pueden seguir. Gasly en pits y sale con duros. Pérez a 4.4 de Fernando. Verstappen a 1.5s de Leclerc por el P5.Sainz en pits. Medios por duros también. Alonso está a 4.9s de Pérez y a 7.7s de Russell. Tiene penalización pendiente de 5s que debe cumplir en el próximo pit stop.Leclerc y Ocon en pits en pits. Duros también. Sale Charles atrás de su compañero Sainz en el P8. Verstappen marcando los mejores tiempo está a 7.5s de Russell.Le indican a Stroll que detenga el auto. Safety Car.Pérez, Alonso, Russell, Verstappen, Hamilton, Sargeant y Zhou en pits. Todos con duros excepto Hamilton, Sargeant, Zhou quienes salen con medios.El más beneficiado con este Safety Car es Max Verstappen. Está en el P4 y ya hizo cambio de neumáticos. También Alonso en cierta medida, ya que los 5s de penalización no tuvieron un gran impacto.Se reanuda la carrera. Pérez sigue en P1 y se aleja de Alonso a 1.6s. Verstappen cerca de Russell a 0.4s.Hamilton pasa a Sainz y sube al P5. El británico con medios y el español con duros. Verstappen sigue conectado a Russell. Hamilton intenta acercarse a Max, lo tiene a 1.1s.Pérez seguro y constante en el P1 a 4s de Alonso. Verstappen pasa a Russell aprovechando la activación del DRS y es P3. Pérez vuelta rápida.Verstappen a 0.8s de Alonso. Pérez tiene que hacer todo lo posible para estirar la diferencia lo que más pueda. Impresionante lo estable y veloz que es el Red Bull RB19.Verstappen pasa a Alonso y es 1-2 de Red Bull. Pérez adelante está a 5.5s de Max. El neerlandés va con todo. Qué momento para el equipo. Verstappen es 0.5s más veloz que Checo.Verstappen solo le descuenta 0.1s a Pérez. El mexicano al límite. Problemas de frenos para Albon.Checo y Max con los mismos tiempos en S1, S2 y S3. Los Red Bull exprimiendo al RB19.Hamilton se acerca a Russell por el P4. Lewis con medios y George con duros.Retiro para Albon. Alonso en P3 a 5.7s de Verstappen. Tras él Russell a 1.6s.Pérez a 5.2s de Verstappen. El mexicano sólido. Hülkenberg pasa a Sargeant. Se acerca Zhou al estadounidense.Sainz y Leclerc en P6 y P7. Charles se acerca a 1.3s. Hamilton se aleja de su compañero Russell a 1.8s. Vuelta rápida para Verstappen. Ahora a 5s de Pérez.Leclerc se salta la curva 2. Se despega a 2.1s de Sainz. Pérez a 4.8s de Verstappen. Sargeant presiona Hülkenberg por el P12. Magnussen se acerca a Tsunoda por el P10.Russell se sigue alejando de Hamilton a 2.6s. Magnussen cada vez más cerca de Tsunoda para entrar en los puntos.Vuelta rápida para Pérez. Gap de 4.6s con Verstappen. Alonso a 15.9s de Checo.Verstappen le descuenta 0.4s a Pérez y está a 4.4s. Gasly en P9 a 1.7s de su compañero Ocon.Bottas en pits. Pérez mejora su vuelta y está a 4.3s de Verstappen.Verstappen no logra tomar bien la curva 22 al igual que Pérez. Max expresa preocupación por el eje de transmisión. El equipo le pide calma.Magnussen sobre Tsunoda por el P10. Muy cerca está.Verstappen reporta un ruido. Red Bull dice que todo está OK. Gap entre Pérez y Verstappen es de 4.4s.Reporta Checo que tiene un poco largo el pedal del freno. La diferencia entre Pérez y Verstappen es de 4.4s. Restan 10 vueltas.Alonso marca su mejor vuelta con 1:32.768. Está a 15.1s de Verstappen y a 19.5s de Pérez. Sargeant presionado por De Vries.De Vries pasa a Sargeant en la última curva. Ahora lo busca Norris por el P15.Hugh Bird, ingeniero de Sergio Pérez, le indica que es libre de presionar luego que anteriormente le indicaron un ritmo.Pérez a 5.2s de Verstappen. Sólido Pérez con su ritmo en 1:32 bajos.Magnussen sigue presionando a Tsunoda por el último punto. Alonso a 17s de Verstappen y 22.9s de Pérez.Piastri pasa a Norris y luego el británico recupera la posición. Los McLaren luchando por el P16. Temporada muy complicada para el equipo.Pérez a 6s de Verstappen. Tsunoda se aleja de Magnussen a 1.8s.Sargeant es presionado por los McLaren de Norris y Piastri. ¿El botín? El P15.Pérez a 6.6s de Verstappen. Magnussen pasó a Tsunoda. Es P10 el danés de Haas.¡Última vuelta en Jeddah! Verstappen presiona y va por la vuelta rápida.Sergio Pérez (Red Bull) logró la victoria en el GP de Bahrein. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º George Russell (Mercedes), 4º Fernando Alonso (Aston Martin), 5º Lewis Hamilton (Mercedes), 6º Carlos Sainz (Ferrari), 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Esteban Ocon (Alpine), 9º Pierre Gasly (Alpine), 10º Kevin Magnussen (Haas).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:31:906 en el giro 50, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Arabia Saudita, Max Verstappen sigue al comando con 44 puntos, segundo Sergio Pérez (43), tercero Fernando Alonso (27), cuarto George Russell (21), quinto Carlos Sainz (20), sexto Lewis Hamilton (20), séptimo Lance Stroll (8), octavo Charles Leclerc (6), noveno Valtteri Bottas (4) y décimo Esteban Ocon (4).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 87 puntos, segundo Mercedes (41), tercero Aston Martin (35), cuarto Ferrari (26), quinto Alpine (8), sexto Alfa Romeo (4), séptimo Williams (1), octavo Haas (1), noveno AlphaTauri (0) y último McLaren (0).La tercera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará del 31 de marzo al 2 de abril en el Circuito Albert Park con motivo del GP de Australia.