Fernando Alonso es penalizado por manejo peligroso en el Gran Premio de Australia

en ningún momento un auto puede ser manejado innecesariamente lento, erráticamente o de alguna forma que pueda ser potencialmente peligroso para otros pilotos o cualquier otra persona

El piloto español Fernando Alonso recibió una penalización de los comisarios del Gran Premio de Australia, luego de generado según ellos, un incidente que afectó al británico George Russell en la última vuelta de la carrera.En ese instante Fernando Alonso se encontraba defendiendo el sexto lugar y al llegar a la curva seis George Russell perdió control del auto, impactó el muro y terminó en medio de la pista.Según Fernando Alonso lo que él buscaba era tomar la curva seis de forma diferente, desacelerando antes y con menos velocidad en la curva poder tener una mejor salida. Sin embargo George Russell argumentó que la maniobra de Alonso fue errática, ya que lo tomó totalmente por sorpresa y le causó acercarse muy rápido y por ende tener menor carga aerodinámica en el vértice de la curva, generando la pérdida de control del auto y colisión a la salida de la curva. No hubo contacto entre los autos.La telemetría demostró que Alonso desaceleró ligeramente más de 100 metros antes, en comparación a como venía tomando la curva durante la carrera. También frenó ligeramente en ese punto en el que no solía hacerlo y bajó la marcha en un punto donde usualmente no lo hacía.Según los comisarios, "".Para este caso la sanción equivale a un Drive Through, pero como fue en el cierre de la competencia se le impusieron 20 segundos de penalización a su resultado final.Esto relegó a Fernando Alonso al octavo lugar, promoviendo automáticamente a Lance Stroll y Yuki Tsunoda al sexto y séptimo lugar respectivamente.La decisión de los comisarios puede ser apelada dentro de los tiempos límites establecidos.