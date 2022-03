Alonso: ''La batalla con Ocon en pista ha sido justa, siempre nos respetamos''

Análisis de la carrera del GP de Arabia Saudita 2022:

La batalla con Esteban en pista ha sido justa, siempre nos respetamos mutuamente ahí fuera. En Bahréin también tuvimos algunas peleas reñidas y siempre intentamos hacer lo mejor para el equipo. He sido un poco más rápido durante la carrera y por eso he hecho el adelantamiento y también he tenido que tener cuidado con Bottas

Todavía no sabemos qué ha pasado, pero investigaremos el problema. Hemos perdido una buena cantidad de puntos, pero es bueno ver que el auto funciona bien en carrera y durante todo el fin de semana. Creo que nos merecíamos el sexto puesto y estábamos haciendo una buena carrera, así que es una mala suerte que no hayamos podido llegar al final. Podríamos haber sumado el doble de puntos, pero seguimos siendo cuartos en el campeonato y vamos de nuevo a Australia

Son unos buenos puntos conseguidos de nuevo para nosotros y estoy contento en general con mi carrera. La lucha con Fernando fue agradable. Ha sido una carrera dura, justa, rueda a rueda, que me ha recordado a los días de karting. Con estos autos, se puede correr y seguir de verdad, lo que es bueno para el deporte.



Es una pena que no hayamos podido meter los dos autos en los puntos, pero estamos demostrando que somos competitivos y debemos seguir así. Ha sido un final de carrera muy emocionante, ya que hemos superado a Lando (Norris) hasta la línea de meta. Me sentí un poco redimido por el año pasado

Estamos contentos de dejarles correr duro y limpio ya que, al final, lo que queremos es que ambos pilotos saquen el máximo partido al auto

Uno de los momentos de mayor emoción de la carrera, representó un gran riesgo para la escudería Alpine. En el inicio de la competencia, Fernando Alonso y Esteban Ocon estuvieron luchando rueda a rueda. A pesar de la agresividad del piloto francés, su compañero español exaltó el duelo.Tras terminar la competencia, el bicampeón de la F1 en 2005 y 2006, expresó: "".Respecto al inconveniente que lo dejó fuera de carrera y el rendimiento del fin de semana, Alonso dijo: "".Entretanto Esteban Ocon comentó: "", señaló el joven piloto galo.Respecto a la maniobra, Otmar Szafnauer, director del equipo, indicó: "".