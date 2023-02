Fernando Alonso: ''Me gustaría que tuviésemos la oportunidad de acercarnos a los tres grandes''

No fue difícil. Yo creo que la palabra es ambición, lo que hizo que me uniera a este proyecto. Es un equipo con una gran inversión detrás, una gran capacidad de mejora como lo vimos el año pasado, con gente de mucho talento que se ha unido al equipo.



Muchos ingredientes que me hacen pensar que puede ser una apuesta ganadora para el futuro, nueva fábrica. Es decir, en Fórmula 1 cuando pones inversión y pones talentos, tarde o temprano puedes luchar por cosas y este equipo lo tiene

En 2023 es difícil poner un objetivo o una ambición hasta que no se pruebe el auto y hacer dos o tres carreras es siempre difícil de imaginar cómo van las cosas. Pero me gustaría que tuviésemos la oportunidad de mejorar, que viésemos un progreso y acercarnos a los tres grandes.



El año pasado prácticamente doblaban a todos los equipos y esta temporada no queremos que pase. Para 2024 tener el camino hecho y mejorar. Sumar puntos en todas las carreras si es posible, acercarnos a posiciones de podio, ojalá sobre todo a final de año y ese es un poco el objetivo este año, teniendo los pies en el suelo

Ha sido un invierno bueno en preparación física y mental, ya que serán 23 carreras, el más largo de la historia, con seis Sprints. También he estado intentando habituarme al nuevo equipo, volante, simulador… una nueva era

En su primera presentación como piloto de Aston Martin, el español Fernando Alonso ha sido cauto teniendo en cuenta el presente del equipo, aunque no oculta sus anhelos para 2023, eso sí, con los pies en la tierra.Durante el lanzamiento del nuevo Aston Martin AMR23 , el bicampeón comentó sobre su paso al equipo: "".Respecto al objetivo para este año, el piloto de 41 años expresó: "".Finalmente sobre su puesta a punto para esta temporada, indicó: "".