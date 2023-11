F1LATAM.COM cumple 400 Grandes Premios y 20 años cubriendo el Campeonato Mundial de F1

Es un honor para nosotros alcanzar esta importante cifra, la cual coincide con los 20 años de nuestro medio. Esto representa exactamente la mitad de mi vida, así que ya saben qué edad tengo. Han sido muchas carreras, circuitos, países y personas. ¡Una enorme cantidad de historias para contar!



Nuestro compromiso sigue más vigente que nunca y quiero agradecerles a todos los lectores y seguidores de F1LATAM.COM por brindarnos su confianza y apoyo. Sin ellos no existiríamos y por esa razón seguimos mejorando. También doy las gracias a todas las personas y marcas que han contribuido para que estemos aquí y que han pasado por diversas fases de nuestra trayectoria, en especial a mi hermano Giovanni Bonilla por su trabajo con AUTOS F1LATAM

Hoy domingo con motivo del Gran Premio de Estados Unidos 2023, en F1LATAM.COM completamos la cobertura de la carrera 400 de Fórmula 1, todas de forma ininterrumpida.Desde el Gran Premio de Australia 2003 comenzó la misión de este reconocido medio: informar a los millones de aficionados de la Fórmula 1 y acercarlos a la máxima categoría del automovilismo.Para lograr este objetivo, la tarea ha sido titánica debido a que hace dos décadas no existían las redes sociales. Desde entonces, el posicionamiento siempre ha sido orgánico, uno a uno, incluso hasta la fecha alcanzando más de 35 millones de visitas.Entre esas 400 carreras que se cumplen hoy, 27 han sido 'in situ' con todas las ediciones del GP de México desde su regreso al calendario, pasando por São Paulo, Miami, Austin, Barcelona, Valencia, Mónaco, Spa-Francorchamps y Monza. Esta cobertura presencial es toda una gesta para un medio independiente y muestra de esto es el apoyo y reconocimiento que brinda la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Fórmula 1.En este final de año volveremos a cubrir desde el Autódromo Hermanos Rodríguez y también en Interlagos. Además sumaremos un nuevo circuito al palmarés, nada más y nada menos que el espectacular GP de Las Vegas.Henry Bonilla, director y fundador de F1LATAM.COM, señaló: "", indicó el periodista colombiano.Dos momentos difíciles vivió F1LATAM.COM. El primero en 2006 ante la abrupta salida de Juan Pablo Montoya de la F1, generando una caída dramática de la audiencia. Fue la prueba de fuego para tomar decisiones y sin duda se tomó la mejor: resistir y continuar.La segunda fue reciente, durante la pandemia. Ante la crisis global, las obligaciones apremiaban y los ingresos no llegaban. Allí se tomó la misma "sabia" decisión, de darlo todo y resistir durante más de ocho meses con saldo negativo.Hoy, al ver esos dos momentos críticos y de tomar acciones arriesgadas, sin duda se ratifica que fue lo correcto y que no se podía dejar hundir este proyecto regional, el cual llega a millones de personas.Ahora inicia la siguiente fase en F1LATAM y también en AUTOS F1LATAM. Con un renovado diseño en los portales, el cual se está haciendo de forma progresiva, el objetivo es consolidar los dos medios y seguir optimizando su posicionamiento a nivel nacional e internacional.También se potencializará el equipo humano y técnico con base en una planeación estratégica y que se ejecutará en los próximos meses.