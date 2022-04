Dominio absoluto de Leclerc. Podio para Pérez y Russell - Reporte Carrera - GP de Australia

Análisis de la carrera del GP de Australia 2022:

Posiciones del Gran Premio de Australia 2022



Vuelta Rápida: Leclerc - 1:20.260 - V. 58

Safety Cars: 3

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Charles Leclerc Ferrari 1:27:46.546 25 +1 26 2. Sergio Pérez Red Bull +20.524 18 - 18 3. George Russell Mercedes +25.593 15 - 15 4. Lewis Hamilton Mercedes +28.543 12 - 12 5. Lando Norris McLaren +53.303 10 - 10 6. Daniel Ricciardo McLaren +53.737 8 - 8 7. Esteban Ocon Alpine +61.683 6 - 6 8. Valtteri Bottas Alfa Romeo +68.439 4 - 4 9. Pierre Gasly AlphaTauri +76.221 2 - 2 10. Alex Albon Williams +79.382 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Guanyu Zhou Alfa Romeo +81.695 12. Lance Stroll Aston Martin +88.598 13. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 14. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 16. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 17. Fernando Alonso Alpine +1 vuelta No terminaron: 18. Max Verstappen Red Bull - 19. Sebastian Vettel Aston Martin - 20. Carlos Sainz Ferrari -

El piloto monegasco Charles Leclerc logró la victoria en el Gran Premio de Australia - el segundo triunfo del año - y se ratifica como líder del campeonato. El podio fue completado por Sergio Pérez y George Russell. Siguen los problemas de fiabilidad en Red Bull con Max Verstappen.La carrera de hoy ha sido un monólogo de Leclerc, ya que en ningún momento ha visto en riesgo su primer lugar, a pesar de las tres neutralizaciones que tuvo la competencia. Dejó en evidencia que el F1-75 es un auto fiable y muy veloz. Adicionalmente se llevó su primer Grand Chelem en la F1 (pole position, victoria, todas las vueltas como líder y el giro más veloz de la competencia). Sin embargo para Ferrari no todo fue alegría, debido al prematuro abandono de Carlos Sainz en la segunda vuelta como consecuencia de un error de pilotaje.Buen trabajo del piloto mexicano Sergio Pérez al conquistar el segundo lugar, lo máximo que podía aspirar en esta tarde de domingo en Melbourne. A pesar de perder un lugar en la partida con Lewis Hamilton, fue llevando de forma inteligente su RB18 y recuperó la tercera posición. Debido a una falla en el auto Max Verstappen, el neerlandés tuvo que retirarse por segunda ocasión en la temporada y la posición fue heredada por Checo. Este resultado lo deja en el cuarto lugar del Campeonato, mientras que Verstappen baja al sexto lugar.La escudería Mercedes va de menos a más. Esta tarde se llevaron el tercer y cuarto lugar con George Russell y Lewis Hamilton, en una carrera que fue de gran aprendizaje debido a los múltiples inconvenientes que han ido solventando en el rendimiento del auto. Su constancia en los puntos da su recompensa. Muestra de esto es el segundo puesto en el campeonato de constructores y el segundo lugar de George Russell en el campeonato de pilotos.Otro equipo que sigue recuperándose es McLaren. Lando Norris y Daniel Ricciardo aseguraron la quinta y sexta colocación. Además escalaron en el campeonato de constructores de la octava a la cuarta casilla.Esteban Ocon salvó el honor de Alpine al llevarse el séptimo puesto, mientras que Fernando Alonso tuvo un fin de semana descendente. De estar aspirando ayer a la pole position, hoy terminó decimoséptimo. El segundo stint no le favoreció y quedó estancado en el tráfico.Alfa Romeo y AlphaTauri tuvieron muy buenos duelos en pista. Al final Valtteri Bottas se impuso con el octavo lugar, seguido por Pierre Gasly en el noveno. Sus compañeros, Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda terminaron undécimo y decimoquinto respectivamente.Punto de oro consiguió el piloto tailandés Alexander Albon con el Williams FW43. Su estrategia fue rodar con el compuesto duro desde el inicio de carrera hasta la vuelta 57 y en el último giro realizar la detención en boxes para cambiar al compuesto blando. Esto dio frutos y conquistó el décimo lugar. Entretanto su compañero Nicholas Latifi fue decimosexto.Un fin de semana de pesadilla tuvo Aston Martin. En su regreso a la F1 tras el Covid, Sebastian Vettel se estrelló, generando así el segundo Safety Car de la jornada. Ayer también tuvo un choque, al igual que su compañero de equipo Lance Stroll. El canadiense terminó decimosegundo, con una estrategia extraña, al cambiar neumáticos en las primeras vueltas aprovechando el Safety Car. Fue penalizado con cinco segundos por realizar cambios de trayectoria en la recta.Finalmente Mick Schumacher y Kevin Magnussen de Haas quedaron en el decimotercer y decimocuarto lugar respectivamente. Su rendimiento estuvo lejos de los exhibido en Bahrein y Arabia Saudita. Lo positivo es el buen andar del piloto alemán. Un buen susto se llevó al estar cerca de impactar a Yuki Tsunoda durante el Safety Car en la recta principal.Con los resultados finales de este GP de Australia, Charles Leclerc lidera con 71 puntos. Segundo George Russell (37), tercero Carlos Sainz (33), cuarto Sergio Pérez (30), quinto Lewis Hamilton (28), sexto Max Verstappen (25), séptimo Esteban Ocon (20), octavo Lando Norris (16), noveno Kevin Magnussen (12) y completando el top 10, Valtteri Bottas (12).En el campeonato de constructores, Ferrari es líder con 104 puntos, segundo Mercedes (65) , tercero Red Bull (55), cuarto McLaren (24), quinto Alpine (22), sexto Alfa Romeo (13), séptimo Haas (12), octavo AlphaTauri (10), noveno Williams (1) y último Aston Martin (0).La cuarta válida de la temporada 2022 se realizará en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola del 22 al 24 de abril, con motivo del GP de Emilia Romaña, Allí se realizará la primera Sprint de 2022.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Australia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc mantiene el P1. Hamilton pasa a Pérez y Norris y se coloca P3. Partida limpia. Sainz cae al P14.Carlos Sainz con trompo en la curva 10. Queda anclado. Qué día para el piloto español.Virtual Safety Car. Sainz tuvo suerte de no llevarse a sus rivales por delante. Ahora es Safety Car.Lance Stroll en pits. Los asistentes de pista a un lado del auto de Sainz. Se baja el español del Ferrari F1-75. Carlos bajo presión. Nota baja esto que acaba de pasarle.Stroll vuelve a entrar. Cambia medios por duros. Ya utiliza los dos compuestos. Puede ir hasta el final si lo desea.El Safety Car se alista para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Leclerc sigue adelante. Verstappen no lo quiere dejar ir. Pérez conectado a Hamilton.Leclerc comienza a alejarse de Verstappen. Gap de 1.4s. Pérez a 0.6s de Hamilton.Pérez alista el ataque sobre Hamilton quien no lleva un buen ritmo.Pérez pasa en la curva 3 a Hamilton. Ahora sobre Lewis está su compañero George Russell. Verstappen a 4.8s de su compañero mexicano.Vettel en su primera carrera de 2022 se sale de pista. Está conociendo el AMR22. Recordemos que no compitió en Bahrein y Arabia Saudita por tener Covid.Verstappen bloquea el neumático delantero izquierdo. Leclerc está a 4.6s.Los McLaren de Norris y Ricciardo se acercan a los Mercedes de Hamilton y Russell. Schumacher con leve salida de pista en la curva 10.Latifi en pits. Bonito duelo entre Bottas y Tsunoda por el P11. Bloquea Valtteri.Schumacher en pits. Los McLaren sobre los Mercedes.Gran adelantamiento de Bottas a Tsunoda en la recta principal. Lo engaña pasar por la derecha pero lo sorprende por la izquierda.Magnussen tiene que salirse de la pista en la curva 9 para no llevarse por delante a Zhou.Hamilton girando más rápido que Pérez y comienza a descontarle. Gap de 1.6s.Verstappen en pits. Sale en el P7 el piloto de Red Bull. Medios por duros.Alonso pasa a Gasly por el P8. Hamilton conectado a Pérez. Se acerca y activa DRS.Pérez y Norris en pits. Verstappen marca la mejor vuelta. Aprovecha el compuesto duro. Está a 26s de Leclerc.Ricciardo en pits. Sale por delante de Albon y Stroll. Defiende la novena posición.Leclerc y Hamilton en pits. Verstappen en P3 a 6s. Lewis sale por delante de Pérez, pero el mexicano lo adelanta antes de la curva 9. P5 para el mexicano.Vettel pasa sobre un bordillo de la curva 4 y golpea el muro. Qué pesadilla este regreso para el tetracampeón de la F1. Safety Car..El gran beneficiado con el Safety Car fue George Russell. Realizó su detención y está en el tercer lugar. Siguen las labores de remoción del auto de Vettel.Schumacher por poco impacta a Tsunoda en la recta principal bajo el Safety Car.Mal reinicio de Leclerc y aprovecha Verstappen para acercarse. Luego el monegasco de Ferrari se recupera y mantiene el P1. Es muy buen auto ese Ferrari F1-75.Leclerc a 2.3s de Verstappen. Este Ferrari es muy veloz. Pérez a 0.4s de Alonso. El español aún no se ha detenido.Russell con buen ritmo en el P3 hace lo que puede con el Mercede W13.Pérez pasa a Alonso. Tiene ahora en la mira a Russell a 1.3s.Ahora es Hamilton quien pasa a Alonso. El español aún con el neumático duro con el que inició la carrera.Leclerc a 4.5s de Verstappen. Entretanto Russell aguanta la presión de Pérez por el P3.Magnussen aguantando la presión de Norris y Ricciardo.Norris toma el P7 de Magnussen. El danés aún con duros desde el inicio de la carrera.Ricciardo pasa a Magnussen. Ahora Daniel en P8 a 1.4s de su compañero Norris. Leclerc a 5.6s de VerstappenLe dicen a Russell que maneje los neumáticos. Que no se enfoque tanto en mantener la posición con Pérez. El mexicano lo pasa y es P3.Leclerc a 7.2s sobre Verstappen. Charles con la vuelta rápida.Sigue alejándose Leclerc sobre Verstappen.Problemas para Max Verstappen. Deja su auto a un costado de la pista. Hay fuego en el Red Bull RB18.Sigue el Virtual Safety Car.Se reanuda la carrera. Bottas fuera en la curva 3 tras ir rueda a rueda con Stroll. Puede seguir.Alonso sigue en el P13. Hamilton a 1.7s de Russell. Leclerc a 13.s de Pérez.Penalización de 5 segundos para Stroll por realizar más de un movimiento en recta. Tiene pendiente investigación por maniobra con Bottas.Pérez en el mismo ritmo de Leclerc. La diferencia es de 13s. Le caería bien al mexicano un Safety Car.Albon en el P7. Es el único piloto que no se ha detenido. Stroll muy agresivo defendiendo el P9. Lo atacan Gasly y Bottas.Hamilton sigue acercándose a Russell. Gap de 1.5s. Magnussen pasa a Tsunoda por el P15.Leclerc gira 0.5s más rápido que Pérez. Ocon presionando a Albon por el P7. El tailandés aguantando con el Williams y aún sin detenerse.Alonso no avanza. P12 para el español.Stroll sigue aguantando. Contiene a Gasly, Bottas y Alonso.Gasly pasa a Stroll en la curva 1. El canadiense hace todo lo posible para no perder la posición.Pérez se sale en la curva 13 pero puede continuar. Está a 3.8s de RussellEs el momento de los Alfa Romeo: Bottas pasa Stroll por el P10 y Zhou deja atrás a Alonso en el P13. El español después pierde con Magnussen.Leclerc ya tiene la vuelta rápida. Pregunta si alguien puede marcarla. Le dicen que no creen que sea posible.A Alonso no le sale 'El Plan' P17 e ingreso a boxes. Es el último en la carrera. Gasly bloquea y Bottas lo pasa por el P9.Albon sigue sin detenerse. Tiene que hacerlo. Seguramente colocará el compuesto blando. Marcha en el P7 con el mismo neumático duro con el que inició la carrera.Magnussen presionando a su compañero Schumacher por el P13.Ricciardo presiona a Norris por el P5.Alex Albon en pits. Sale en P10 el piloto tailandés. Mega trabajo del piloto de Williams.Charles Leclerc (Ferrari) logró la victoria en el GP de Australia. 2º Sergio Pérez (Red Bull), 3º George Russell (Mercedes), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Daniel Ricciardo (McLaren), 7º Esteban Ocon (Alpine), 8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 9º Pierre Gasly (AlphaTauri), 10º Alex Albon (Williams).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:20:260 en el giro 58. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.