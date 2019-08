El piloto británico Lewis Hamilton se llevó el triunfo en el Circuito de Hungaroring, gracias a una excelente ejecución de la estrategia de neumáticos por parte de la escudería Mercedes. Esto le permitió arrebatarle la victoria a Max Verstappen de Red Bull a cuatro vueltas del final. El podio lo completó Sebastian Vettel de Ferrari.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de Hungría. Verstappen defiende el P1 y se mantiene. Hamilton y Leclerc pasan a Bottas. Cae al P4. Bottas con problemas en su alerón delantero.Vettel pasa a Bottas. En problemas el piloto finlandés. Verstappen abre la diferencia con Hamilton.Se alistan en Mercedes para recibir a Bottas. Entretanto Sainz escala dos posiciones. Se ubica P6.Fuerte presión de Kimi Räikkönen a Lando Norris de McLaren por el P7. Verstappen a 2.1s de Hamilton.Duelo de vueltas rápidas entre Verstappen y Hamilton. La diferencia es de 2.3s entre ambos.Bottas en pits. Cae al último lugar el piloto de Mercedes. Carrera difícil para el finlandés.Leclerc en el P3 queda en una 'isla'. Está a 5.7s de Hamilton y 1.8s de Vettel.Verstappen y Hamilton giran 0.6s por vuela más rápido que Leclerc y Vettel. Ricciardo pasa a Giovinazzi y es P17.La diferencia entre Verstappen y Hamilton no pasa de 2.1s. Gran presión.Räikkönen sigue la presión sobre Norris. El joven británico aguanta.Leclerc se aleja de su compañero Vettel. Gap de 2.6s.Pérez buscando entrar en los puntos. Presiona a Hülkenberg por el P10.Qué parejo el ritmo de Verstappen y Hamilton. 2.1 el gap. No ceden.Grosjean bajo ataque de Hülkenberg y Pérez. Bottas se toca levemente con Stroll. Puede seguir el finlandés. Está en el P16.Sainz en el P5 a 20.6s de Vettel.Se arma un grupo interesante con Grosjean, Hülkenberg, Pérez, Albon y Kvyat. Todo por el P9.Hamilton baja la diferencia respecto a Verstappen. Gap de 1.6s.Buen duelo rueda a rueda entre Albon y Kvyat. Finalmente el piloto ruso se impone y es P12.Pérez en pits. Cae al P16 el mexicano, atrás de Bottas.Verstappen sigue perdiendo diferencia con Hamilton. Gap de 1.5s. Reporta pérdida de adherencia.Norris intentando acercarse a su compañero Sainz por el P5. Gap de 2.1s.Se alistan en Mercedes para la detención. Sin embargo es una distracción para Red Bull. Gap de 1.0s entre Verstappen y Hamilton.Muy cerca Hamilton de poder activar DRS. Verstappen bajo presión. Tiene tráfico el holandés.Hamilton haciendo todo lo posible para presionar a Verstappen, quien está sufriendo con los neumáticos.Se alistan en Red Bull para la detención.Verstappen en pits. Coloca duros. Hamilton nuevo líder. Mercedes se alista, pero engaña nuevamente a los rivales. No hay ingreso para Lewis.Hamilton no marca buenos registros en comparación a Verstappen. El holandés volando con el compuesto duro.Leclerc en pits. Sale con medios el piloto de Ferrari en el P4.Albon y Norris en pits.Hamilton sigue perdiendo tiempo con Verstappen. Gap de 16.1s.Mercedes se alista.Hamilton en pits. Detención demorada. De 4s. Sale con duros. Ahora el gap es de 5.5s.Hamilton de inmediato coloca los mejores sectores y reduce dramáticamente la diferencia con Verstappen. Fue 2s más veloz en este giro el de Mercedes.Una aplanadora es Hamilton. Ya está a 0.9s de Verstappen. Impresionante.Hamilton conectado a Verstappen. Activa DRS. Gap de 0.6s. Sufre el holandés.Verstappen hará todo lo posible para no dejarse pasar de Hamilton. Momento clave de la carrera.Bottas ya está en zona de puntos. Ocupa el P10.Gap de 0.1s entre los líderes. Se viene el ataque.Hamilton ataca a Verstappen en la curva 4. Se sale de la pista. Lewis lo volverá a intentar.Vettel en pits. El alemán sale con blandos. Detención demorada, de 5,8s. El alemán sale en el P4.Verstappen se aleja a 2s de Hamilton. Toma un respiro el piloto de Red Bull.Vettel marcando los mejores tiempos con los blandos nuevos.Gasly presiona a Sainz por el P5. Gap de 0.9s.Bottas pierde vuelta con Verstappen y Hamilton. Valtteri está en el P9.Hamilton de nuevo al ataque. Está a 1.1s de Verstappen. Entretanto el holandés pide más potencia.Vettel no tiene el ritmo esperado respecto a Leclerc. Los blandos del alemán no son más veloces que los duros del monegasco. Gap de 19s.Bajo presión Verstappen. Sabe que viene un ataque inminente de Hamilton.Se alistan en Mercedes. ¿Habrá cambio de estrategia?.Hamilton en pits. Sale con medios el piloto británico. ¿Qué hará Red Bull?.Hamilton comienza a descontarle tiempo a Verstappen. Sin embargo el británico cuestiona la estrategia. Dice que Verstappen está muy lejos.Bottas pasa a los Toro Rosso de Kvyat y Albon. Entra de nuevo en los puntos el finlandés tras la detención para colocar medios hace tres vueltas.Bottas pasa a Pérez y es P9. Retiro de Grosjean. Hamilton marca la vuelta rápida.Vettel ya tiene un mejor ritmo que Leclerc. Gap de 14.3s. Verstappen marca su mejor vuelta personal. Gap de 15.9s.Se estabiliza la diferencia entre Verstappen y Hamilton, pero por el tráfico.Otra vez duelo entre Magnussen y Hülkenberg. Muy agresivo el danés. Duelo por el P13.Ahora Ricciardo va ahora por Magnussen. Nada fácil de pasar el piloto de Haas.Hamilton marca la vuelta más rápida. Gap de 13.1s respecto a Verstappen.Vettel a 10s de Leclerc. Fuerte el piloto alemán, aspirando subir al podio.V59/70: Magnussen no le hace la vida fácil a Ricciardo. El australiano se queja.Hamilton con la vuelta rápida. Gap de 10.6s. Mercedes le dice que alcanzará a Verstappen al final de la carrera.Vettel a 5.6s de Leclerc. Con todo el alemán. Entretanto Hamilton a 8.6s de Verstappen.Presión y tensión al máximo nivel entre Mercedes y Red Bull.Gasly sigue con todo sobre Sainz por el P5. Bottas hace lo propio con Norris por el P8.Hamilton a 3.4s de Verstappen. Max sin neumáticos.Lewis cada vez más cerca de Max. Gap de 1.8s. Bottas pasa a Norris por el P8.Gap de 0.4s entre Verstappen y Hamilton. Con todo Lewis.Hamilton pasa a Verstappen en la curva 1. Max sin neumáticos no se pudo defender.Verstappen en pits. Sale con blandos. Va por la vuelta rápida. Vettel se acerca a Leclerc. Lo pasa en la curva 1. Vettel pasa a Leclerc. Maniobra arriesgada pero se impone el alemán sobre su compañero monegascoVerstappen marca la vuelta más rápida. Gana un punto adicional.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Hungría. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (McLaren), 6º Pierre Gasly (Red Bull), 7º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 8º Valtteri Bottas (Mercedes), 9º Lando Norris (McLaren), 10º Alexander Albon (Toro Rosso).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:17:103 en el giro 69 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.