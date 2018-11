Home >> Noticias

Mick Schumacher acompañará a Vettel en el equipo alemán de Race of Champions en México

Estoy sumamente emocionado de haber sido invitado a participar en Race Of Champions como campeón de la Fórmula 3 Europea. Y aún más ilusionado de poder correr por Alemania en la Copa de Naciones junto a Sebastian Vettel. Será difícil para mí, ya que Sebastian es un gran competidor del Race Of Champions y por supuesto quiero ser un digno compañero para él.



No puedo decirles lo ansioso que estoy esperando a que llegue el fin de semana de Race Of Champions, especialmente porque será en México, donde este año se decidió el título de la F1 y en todo el mundo vio la fiesta que los mexicanos organizaron en el espectacular Foro Sol. Estoy seguro que el fin de semana de ROC también será espectacular para mí. Debutar en este gran evento es simplemente sensacional.



Me siento honrado de participar en esta competencia que mi padre siempre amó y en la que dejó una vara muy alta junto a Sebastian. Hay muchos pilotos de renombre que estarán presentes y espero competir ante ellos y conocerlos mejor. Estoy ansioso por divertirme con todos ellos y poder ofrecerle un buen espectáculo a los aficionados mexicanos, aunque por supuesto voy a hacer todo lo posible por llegar lejos en la carrera individual y ganar para Alemania la Copa de Naciones junto a Sebastian

No puedo expresar lo emocionado que estamos de que Mick vaya a participar en ROC México en enero próximo. Su padre Michael ha sido un amigo de Race of Champions por muchos años y por supuesto su contribución dentro y fuera de la pista ha sido inmensa. Todos deseamos que continúe mejorando en su recuperación, y no encuentro una mejor manera de continuar su legado que teniendo a Mick corriendo con nosotros por primera vez.



Por supuesto que Mick está por su propios méritos porque le ha enseñado al mundo durante todo el año lo que puede hacer y que lo ha llevado a ganar el título de la Fórmula 3 Europea. Ahora estamos emocionados por ver que puede hacer con estos súperautos idénticos en ROC México. Cuando Mick se suba al auto el sábado por la tarde junto a Sebastian Vettel en la Copa de Naciones, estoy seguro que será un momento muy emotivo para todos. Imagino el grito ensordecedor de los aficionados si llegan a ganar el trofeo.



Si realmente quieres ser parte de esta histórica ocasión en el maravilloso Foro Sol de la Ciudad de México, eres bienvenido. ¡Nos vemos en enero!

El campeón de la Fórmula 3 Europea de 2018, el alemán Mick Schumacher hará su debut en Race Of Champions los próximos 19 y 20 de enero en el Foro Sol, el icónico escenario que forma parte del circuito de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Luego de su temporada victoriosa, Schumacher, de 19 años e hijo del siete veces campeón del mundo de la F1, Michael, hará equipo con su compatriota Sebastian Vettel como parte del equipo alemán en la Copa de Naciones de ROC.Con toda seguridad esta será una ocasión muy especial para Mick, ya que Sebastian ganó seis títulos consecutivos de la Copa de Naciones de ROC junto a su padre. La pareja comenzó el camino glorioso en el Estadio de Wembley de Londres en dos ocasiones (2007-2008), seguido de Beijing (2009), dos veces en casa, en Düsseldorf (2010-2011), y con el triunfo final en Bangkok (2012).Fue al siguiente año que Michael sufrió una seria lesión en la cabeza. La leyenda de la F1 ha estado desde entonces en los pensamientos de todos quienes integran Race Of Champions con un recordatorio antes del inicio de ROC desplegando una pancarta en su honor (ver foto más adelante) y la invitación a donar al Instituto del Cerebro y la Médula Espinal (ICM), con sede en París, Francia.Ahora, Mick será quien porte el apellido Schumacher corriendo por la gloria dentro de la pista. Como uno de los miembros de la Fundación ‘Keep Fighting’ (Sigue Luchando), inspirada por Michael Schumacher, también quiere ayudar a crear conciencia en el mundo sobre esta iniciativa familiar, esperando que puedan continuar con esta labor altruista en beneficio de muchas personas.La carrera de Mick comenzó en 2008 compitiendo bajo el apellido de soltera de su madre Corinna Betsch para no provocar demasiada presión por la fama de su padre. Después de una década de competir en los karts y en autos fórmula inferiores, este 2018 ha sido su mejor año. Ganó ocho carreras, cinco de ellas de manera consecutiva, incluidas Nürburgring y Red Bull Ring en septiembre, en camino a coronarse en la F3 Europea.Mick tendrá la oportunidad de incrementar su palmarés cuando salga a la pista para competir ante leyendas de las mejores categorías del deporte motor con súperautos idénticos en ROC México.Al confirmar su participación en ROC 2019, Mick Schumacher comentó: "", dijo el hijo de Michael Schumacher.Por su parte, Fredrik Johnsson , Presidente de ROC dijo: "", sentenció el empresario.Race Of Champions es una competencia anual que tiene una historia que se remonta a más de 30 años. Reúne a muchos de los mejores pilotos del mundo de las principales disciplinas del automovilismo, incluidas la Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, Le Mans, World Rally y RallyX, con la posibilidad de enfrentarse cara a cara con autos iguales.El Foro Sol se unirá a una lista de célebres escenarios que han sido sede de ROC desde 1988, incluidos el Nido de Pájaro de Beijing y el Estadio Olímpico de Londres, el Stade de France, en París, el Estadio de Wembley, en Londres, el Parque de los Marlins de Miami y una amplia gama de lugares exóticos en todo el mundo, de Bangkok a Barbados a Riyadh.El evento cuenta con un amplio repertorio de superestrellas mundiales de todos los rincones del automovilismo. Los campeones mundiales de Fórmula 1, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Fernando Alonso y Jenson Button han competido contra las estrellas de NASCAR Jeff Gordon, Jimmie Johnson y los hermanos Busch (Kyle y Kurt), Juan Pablo Montoya y Ryan Hunter-Reay de IndyCar, ante ases del rally como Sébastien Loeb, Sébastien Ogier y Colin McRae, así como frente a figuras prominentes de otras clases como el ganador de Le Mans, Tom Kristensen; la leyenda de los X Games, Travis Pastrana o los íconos de MotoGP Mick Doohan, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.Ahora los grandes del automovilismo mexicano tienen la oportunidad de competir con algunos de los mejores pilotos del mundo, todos con los mismos motores de ROC. Los competidores saldrán a la pista en una impresionante gama de súperautos que han sido preparados especialmente por ROC para llevarlos al límite absoluto. En aras del triunfo, tendrán que dominar esta combinación de máquinas, obligándolas a adaptar su estilo de conducción al hacer cambios regulares entre los autos y poner a prueba todas sus habilidades.ROC es un espectáculo emocionante, con carreras cara a cara a menudo decididas por fracciones de segundo, mientras los gritos de la multitud compiten por la supremacía con los gritos de los motores.Race Of Champions se correrá durante dos días: primero con la Copa de Naciones (el sábado 19 de enero), cuando los pilotos se agrupan en parejas para integrar equipos por país, incluido el anfitrión México, para buscar el título de "La Nación más Rápida del Mundo". Después, el domingo 20 de enero, toca el turno a Race Of Champions en sí, cuando el trabajo en conjunto da paso a una batalla por la gloria individual.Pero eso no es todo, Race Of Champions es un espectáculo ininterrumpido de principio a fin con espectáculos de acrobacias y dos DJs, porristas y mucho más entretenimiento para mantener a los aficionados al automovilismo al filo de sus asientos.Los precios de las entradas comienzan a partir de $1,450 pesos por dos días de acción continua, pero hay menos de 20,000 asientos disponibles, por lo que se recomienda a los aficionados que aparten sus entradas. Más detalles acerca de los pilotos participantes serán anunciados en las próximas semanas.