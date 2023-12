Williams confirma a Logan Sargeant para la temporada 2024 de F1

Se demoró pero finalmente se dio. La temporada 2024 no tendrá cambios en la alineación de pilotos y equipos - la primera vez en la historia del campeonato -, luego que la escudería Williams confirmara la continuidad de Logan Sargeant.



" Estoy encantado de continuar nuestro periplo con Logan en la temporada 2024 ", declaró James Vowles, jefe del equipo Williams Racing.



Para el joven estadounidense no ha sido un estreno fácil en la Fórmula 1 y sus resultados lo demuestran. Sin embargo en Williams lo respaldan: " Logan ha demostrado una inmensa habilidad bajo la presión de la escena mundial, lo que le hace encajar perfectamente en nuestro equipo.



Tenemos una gran confianza en sus habilidades y creemos que juntos podemos lograr un éxito aún mayor en la próxima temporada ", declaró el directivo británico.



Entretanto el piloto de Fort-Lauderdale de 22 años, señaló: " Estoy encantado de continuar con Williams Racing para la temporada 2024. Ha sido un viaje increíble con el equipo hasta ahora, y estoy agradecido por la oportunidad de seguir desarrollándome como piloto dentro de un grupo tan talentoso y dedicado.



Tenemos planes emocionantes para el futuro, y no puedo esperar para contribuir al éxito del equipo en el próximo año ", dijo Sargeant.



Williams Racing espera aprovechar el impulso positivo de la temporada que acaba de terminar, en la que consiguió el séptimo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1 de la FIA, y confía en que la combinación de las habilidades de Sargeant con la experiencia de Alex Albon conducirá a una exitosa campaña en 2024.



La ampliación de la asociación con Logan subraya el compromiso de Williams Racing con la formación y el desarrollo de jóvenes talentos en el mundo de la Fórmula 1 como alumnos de su prestigiosa Academia de Pilotos.

