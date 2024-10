VIDEO: Haas F1 Team y TOYOTA GAZOO Racing logran acuerdo de asociación técnica

Estoy muy contento que Haas F1 Team y TOYOTA GAZOO Racing se hayan unido para establecer esta asociación técnica

Nos complace anunciar que Haas F1 Team y TOYOTA GAZOO Racing han concluido un acuerdo básico para entrar en una asociación técnica como el desarrollo de vehículos Haas.



Nos gustaría expresar nuestra gratitud al Sr. Gene Haas, al Sr. Ayao Komatsu, al Sr. Stefano Domenicali (CEO - Fórmula 1), al Sr. Fred Vasseur (Team Principal - Scuderia Ferrari), y a todos nuestros socios actuales del equipo por su excepcional cooperación y comprensión en esta colaboración.



Al competir junto a MoneyGram Haas F1 Team en la cúspide del automovilismo, pretendemos formar pilotos, ingenieros y mecánicos al tiempo que reforzamos las capacidades de MoneyGram Haas F1 Team y TOYOTA GAZOO Racing, y deseamos contribuir al automovilismo y a la industria automovilística

Toyota, el gigante japonés de la industria automotriz mundial, se acerca nuevamente a la Fórmula 1. En esta ocasión lo hace de la mano del equipo Haas, con el cual acaba de cerrar un acuerdo multianual de asociación técnica.Esto implica compartir conocimientos y recursos en beneficio mutuo. TOYOTA GAZOO Racing proporcionará servicios de diseño, técnicos y de fabricación, mientras que Haas F1 Team ofrecerá a cambio experiencia técnica y beneficios comerciales.Con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de Haas F1 Team dentro de la Fórmula 1, TOYOTA GAZOO Racing seguirá desarrollando sus propios conocimientos y habilidades en diversas áreas a través de su implicación con el equipo que compite en la vanguardia del automovilismo mundial.Toyota goza de una rica y rica historia en el automovilismo que se remonta a más de 60 años, mientras que sus esfuerzos actuales, a través de TOYOTA GAZOO Racing, incluyen participaciones de primera fila en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA y en el Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA.La marca japonesa estuvo en Fórmula 1 del 2002 al 2009, participando en 139 Grandes Premios con 13 podios y ninguna victoria.A partir del Gran Premio de Estados Unidos, del 18 al 20 de octubre, la marca TOYOTA GAZOO Racing estará presente en los VF-24 del equipo Haas F1 Team pilotados por Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen.", declaró Ayao Komatsu, director del equipo estadounidense.Contar con el apoyo y el trabajo de un líder mundial del sector automotor junto a nuestra organización, a la vez que intentan desarrollar y acelerar su propia experiencia técnica y de ingeniería, es simplemente una asociación con beneficios obvios para ambas partes.La capacidad de aprovechar los recursos y la base de conocimientos disponibles en TOYOTA GAZOO Racing, al tiempo que nos beneficiamos de sus procesos técnicos y de fabricación, será fundamental para nuestro propio desarrollo y nuestro claro deseo de seguir aumentando nuestra competitividad en la Fórmula 1.A cambio, ofrecemos una plataforma para que TOYOTA GAZOO Racing utilice plenamente y avance posteriormente sus capacidades internas de ingeniería.Naturalmente, me complace que hayamos contado con el apoyo de la Fórmula 1 y de nuestro socio a largo plazo, la Scuderia Ferrari, con quien anunciamos nuestra continuación a principios de temporada, en la formación de esta nueva asociación técnica, diseñada para lograr un éxito continuado en nuestros esfuerzos en la Fórmula 1.Junto con Gene Haas, me gustaría dar las gracias específicamente a Stefano Domenicali (CEO - Fórmula 1) y Fred Vasseur (Team Principal - Scuderia Ferrari) en ese frente, y con Toyota me gustaría dar las gracias a Akio Toyoda (Presidente - Toyota Motor Corporation), Tomoya Takahashi (Presidente - GAZOO Racing Company) y Masaya Kaji (Director de Proyecto - GAZOO Racing Company). Todos en Haas F1 Team espera con interés los resultados de colaboración de esta nueva relación, no podemos esperar para empezar y cumplir nuestras ambiciones combinadas", concluyó Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas.Entretanto Tomoya Takahashi, Presidente de GAZOO Racing Company, indicó: "", declaró el directivo nipón.Haas F1 Team, actualmente séptimo en la general del Campeonato de Constructores a sólo tres puntos del sexto puesto (34-31pts), vuelve a casa para la ronda 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2024: el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, del 18 al 20 de octubre.