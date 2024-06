Checo Pérez: ''Había otras opciones, pero mi plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull''







Así que es muy agradable quitarnos de encima esta distracción para el equipo y para mí mismo, de modo que podamos centrarnos en el rendimiento puro. Y creo que eso es lo mejor para nuestro equipo Creo que como toda negociación, siempre hay que pasar por un proceso, que no siempre es realmente agradable hacerlo entre las carreras, donde todo está a tope.Así que es muy agradable quitarnos de encima esta distracción para el equipo y para mí mismo, de modo que podamos centrarnos en el rendimiento puro. Y creo que eso es lo mejor para nuestro equipo

Bueno, creo que en la Fórmula 1 siempre hay diferentes agendas, y realmente lo entiendo. Es algo que nos ha pasado a todos los pilotos desde que entramos en este deporte. Y creo que lo mejor que puedo hacer es cerrar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi carrera. Y al final del día, cuando termine mi carrera, es lo único que me importará.



Lo que la gente tenga que decir o no... Quiero decir, aprecio que todo el mundo tenga su opinión, pero al final del día, estoy aquí para hacer lo mejor para mi carrera y estoy contento con lo que he conseguido

Siempre estás hablando con dos equipos diferentes. Había otras opciones, pero para mí, mi plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull. Quiero terminar mi carrera aquí, sea donde sea. Es un equipo que me ha dado tanto en mi carrera que estoy muy feliz. Y sí, quiero dar lo mejor de mí a este equipo hasta mi última vuelta



Cuando firmo, estoy dispuesto a dar el 100% de mí mismo. Fue una negociación muy sencilla. Obviamente, ya llevo unos cuantos años en el equipo, así que siempre, creo, cuando ya estás ahí, es mucho más fácil llegar a un acuerdo

Bueno, creo que es natural. Es el tercer año con el mismo reglamento. Es natural que los equipos se acerquen a nosotros. A nosotros también nos cuesta más encontrar rendimiento. Pero, sí, creo que sabemos de dónde va a venir nuestra mayor parte del rendimiento. No creo que hayamos desbloqueado mucho durante el año en comparación con otros equipos.



Así que espero que una vez que seamos capaces de desbloquear algo de ese rendimiento, podamos estar en mejor forma, especialmente en diferentes tipos de circuitos. Pero sí, la competencia es muy, muy alta. Y creo que este fin de semana hay tres o cuatro equipos que potencialmente pueden conseguir la victoria. Así que creo que es genial tener esta competencia

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez renovó recién su contrato con Red Bull Racing hasta 2026 y no ocultó su satisfacción. También respondió a las críticas que surgieron tras esta extensión.En la rueda de prensa oficial del GP de Canadá, Checo dijo: "", indicó el piloto de 34 años.Al consultarle su opinión sobre los comentarios que se generan por su extensión de contrato solo para mantener contento a su compañero de equipo, Sergio Pérez respondió: "", comentó el piloto mexicano.Sobre la negociación, Checo indicó: "".Finalmente al preguntarle sobre las restricciones que tiene Red Bull en el túnel de túnel de viento y que en cierta medida frena el desarrollo del auto, Pérez expresó: "", señaló Checo.