Red Bull presenta en Nueva York su nuevo auto para la F1 2023: el RB19

Es increíblemente especial estar en la Gran Manzana, en Estados Unidos, en Nueva York. Este país está jugando un papel muy importante en la F1 en estos días - tres Grandes Premios con Las Vegas entrando en el calendario. Es por eso que es apropiado dar a conocer aquí el RB19, y nuestros planes para la próxima temporada

También queremos dar la bienvenida a Ford en su país de origen, ya que se convertirá en el nuevo socio de Red Bull Powertrains a partir de 2026. Será una verdadera asociación técnica estratégica; Ford ayudará con la tecnología de baterías e híbridos y mucho más para mantener al equipo por delante de la competencia. Ya estoy muy entusiasmado con las posibilidades que esta asociación nos ofrecerá a ambos a nivel mundial

Ante el auge de la F1 en Estados Unidos, Red Bull realizó esta mañana su primera presentación de un auto en territorio norteamericano. Con el nuevo RB19 la escuadra austriaca espera refrendar sus campeonatos de pilotos y constructores en la máxima categoría con Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez.Sin mayores novedades en su decoración, manteniendo el azul oscuro como base y acompañado del amarillo y rojo, el auto ha sido construido acorde a las regulaciones técnicas de la F1 para 2023, las cuales son la continuación de los revolucionarios cambios que tuvo la máxima categoría desde el año pasado.Aunque no se pueden apreciar muchos detalles de las novedades del auto, estas sí podrán verse en los tests de pretemporada que se desarrollarán del 23 al 25 de este mes en Sakhir, justo una semana antes del inicio del campeonato allí mismo, con motivo del GP de Bahrein.Durante el evento, Chistian Horner, jefe del equipo, comentó: "", indicó el británico.La presentación también vino acompañada de un anuncio importante para el futuro de Red Bull. A partir de 2026 tendrá a Ford como su proveedor de potencia. Este también será el caso para la Scuderia AlphaTauri.Al respecto, Horner comentó: "".Para dar un paso más en la nueva imagen del auto, se dio a conocer que los aficionados tendrán la oportunidad de diseñar tres decoraciones personalizadas este año, para cada carrera en Estados Unidos. Gracias a la tecnología de Oracle, socio principal del equipo, la campaña "Make Your Mark" (deja tu huella) permitirá que las obras de arte de los aficionados decoren el RB19 cuando el auto ruede en Miami, Austin y Las Vegas.El jurado de la decoración ganadora estará encabezado por Christian Horner e incluirá a representantes de Oracle, Bybit, socio principal del equipo, y Mobil 1, socio tecnológico. El mundialmente conocido artista Mr Doodle recibió un RB14 como lienzo para iniciar la competición, creando una obra de arte exclusiva. "The Doodle Bull", que también está firmado por Max y Checo, será subastado por The Auction Collective, en colaboración con Christie's, a través de una subasta en línea cronometrada. Una parte de la recaudación se destinará a la organización benéfica oficial del equipo, Wings for Life.En 2023, Red Bull Racing tendrá una nueva marca de ropa. Se trata de Castore. Los aficionados tuvieron la oportunidad de participar en exclusiva en una sesión de con Max y Checo, y también pudieron echar un vistazo a la nueva gama de gorras y calzado del equipo, desarrollada por los pioneros estadounidenses New Era y APL.