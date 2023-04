Acompañamos a Porsche en el E-Prix de São Paulo - Cobertura Especial

Fue una carrera divertida, de mucha estrategia y de ser inteligente para administrar la energía. Creo que lo estaba haciendo bien. El equipo me ha ayudado bastante para ir al Attack Mode o más.



El problema es que cometí un error cuando me salí en la curva uno y que tienes que frenarte para no tener una penalización. Ahí pasé de segundo a séptimo y me costó todo el trabajo que había hecho en las últimas veinte vueltas. Al final contento de poder recuperar hasta el cuarto lugar, pero quería ganar y creo que lo podíamos haber hecho

Fue una carrera iniciando decimoctavo y terminando séptimo. Creo que podíamos haber conseguido más de no haber tenido el contacto con Dennis, el cual dañó el tensor de la parte derecha del piso.



No obstante fue una buena recuperación. La clasificación nos limitó, así que necesitamos verificar y analizar por qué con menor ritmo no somos tan competitivos de mi lado del garaje. Sin embargo estoy contento por cómo salió el fin de semana, limitando daños y tengo muchos deseos de ir a Berlín

Fueron unos puntos muy disputados pero bien merecidos para nosotros, y pueden ser importantes con miras al final de temporada. Pascal hizo una carrera sensacional y amplió su ventaja en la clasificación de pilotos. Su actuación fue muy sólida, especialmente en la segunda mitad de la prueba, donde tuvo que luchar con un auto muy dañado.



Antonio estuvo a punto de subir al podio, pero luego se quedó a las puertas por un error en una frenada. Hoy también fue importante ver que hemos mejorado claramente en entrenamientos. Ahora trabajaremos a fondo de cara a las carreras de casa, en Berlín

El equipo TAG Heuer Porsche Formula E Team se va de Brasil con un resultado positivo, luego de un día de competición bastante intenso para sus pilotos en el primer E-Prix de São Paulo. F1LATAM.COM acompañó a la escuadra alemana en esta importante válida.En la sesión de clasificación la suerte estuvo dividida para sus pilotos. En el caso del líder del campeonato, el alemán Pascal Wehrlein no obtuvo el mejor resultado al tener que iniciar decimoctavo, mientras que el portugués Antonio Félix da Costa logró el segundo lugar tras perder la pole por tan solo seis centésimas.En carrera las condiciones de la pista marcadas principalmente por curvas lentas y largas rectas, el liderato de la carrera tuvo varios, entre ellos el de Da Costa luego que Stoffel Vandoorne utilizara la zona de Attack Mode.Posteriormente en la parte final de carrera, Antonio cometió un error en la frenada al llegar a la curva 1 y allí sus aspiraciones de lograr la victoria se comenzaron a esfumar. Sin embargo terminó la carrera en el cuarto lugar.En declaraciones a F1LATAM.COM en São Paulo, Da costa señaló: "", dijo el piloto portugués.En cuanto a su compañero de equipo, Pascal Wehrlein, la recuperación fue notoria. Desde el decimoctavo lugar fue avanzando posiciones y librando duelos intensos de los cuales salió avante.Su jornada se puede calificar de notoria y de hecho le valió ser el piloto del día por parte de los fans, ya que terminó en el séptimo puesto. Los seis puntos obtenidos son súper valiosos para mantener su liderato en el campeonato de pilotos y comenzar a perfilarse en sus aspiraciones de título.Tras finalizar la carrera, el ex piloto de F1 nos comentó: "".Con estos retos, Porsche puede calificar de positiva su participación en São Paulo. El equipo en esta temporada ha obtenido tres victorias en los seis E-Prix disputados.Tras la carrera en Brasil, la marca alemana lidera con 144 unidades, superando a sus inmediatos perseguidores Envision Racing y Jaguar por 41 y 61 puntos respectivamente. En cuanto al de pilotos, Pascal Wehrlein al comando con 86 unidades, quedando a 24 y 25 puntos de Jake Dennis y Nick Cassidy.El director de competición del equipo, Florian Modlinger, indicó: "".Ahora el reto será en casa, en Berlín, el 22 y 23 de abril, teniendo así una doble oportunidad con los 99X Electric.Entretanto el equipo cliente de Porsche, Avalanche Andretti, tiene a sus pilotos Jake Dennis y André Loterer en el segundo y decimotercer lugar en el campeonato, mientras que en el de equipos se ubican en el quinto puesto.*.