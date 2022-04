Rivales de Porsche y Audi esperan su llegada a la Fórmula 1, pero piden garantías

¿Qué es un recién llegado y cómo definimos a un recién llegado, a un nuevo fabricante? ¿Cuáles son los beneficios de un recién llegado? Todo eso debe aclararse y definirse de alguna manera. Además de eso, está toda la transferencia de propiedad intelectual, porque no debería permitirse

Para nadie es un secreto el interés del Grupo Volkswagen, con sus marcas Audi y Porsche, de ingresar a la Fórmula 1 a partir de 2026 con la nueva normativa de motores. Lo clave de la discusión está en las concesiones que tendrían como nuevos fabricantes y aunque sus rivales les dan la bienvenida, piden claridad sobre lo que estará permitido y lo que no.La entrada de Audi y Porsche a la máxima categoría aún no es oficial y dependerá en buena medida de las nuevas reglas. Aunque algunos aspectos técnicos se mantendrán, habrá cambios como la eliminación del MGU-H, la implementación de un límite presupuestario y restricciones al tiempo de uso del banco de pruebas, similar a lo que hoy ocurre con la aerodinámica.Un nuevo reglamento de motores implica, de cierta forma, un nuevo comienzo para todos, pero en ese escenario hay dos posturas. Por una parte, los nuevos fabricantes —Porsche y Audi en este caso— que retrasan su ingreso hasta 2026 y con el nuevo reglamento tener concesiones como poder gastar más en desarrollo o tener más horas de banco de pruebas para 'ponerse al día' con marcas que ya tienen varios años de experiencia en Fórmula 1.Del otro lado están Ferrari, Mercedes y Alpine (como equipos oficiales) que reciben con beneplácito la llegada de nuevos competidores, pero tienen sus reservas sobre como se va a gestionar. Existen dos preocupaciones: ¿Qué se considera exactamente un nuevo participante? Y luego está garantizar que los proyectos de Porsche y Audi son efectivamente independientes.A Porsche se le ha relacionado desde hace algunas semanas con Red Bull y el temor de algunos es que la marca de Stuttgart no empiece realmente de ceros como nuevo motorista (con las ventajas que eso trae) sino que aproveche la propiedad intelectual de la actual unidad de potencia de los toros.El otro aspecto es dar la seguridad que los proyectos de Porsche y Audi no compartirán los recursos de investigación y desarrollo (al tratarse de marcas del mismo grupo) ya que estaría en contra de las restricciones establecidas en el nuevo reglamento.", señaló Mattia Binotto, director del equipo Ferrari.Sin hacerse nada oficial se habla de que Porsche trabajaría junto con Red Bull Powertrains en Milton Keynes, mientras que Audi, al que se le relacionó en su momento con McLaren, concentraría su operación en Neckarsulm, Alemania, sede de su exitoso programa híbrido en el WEC.", comentó Toto Wolff, jefe de Mercedes.Del otro lado del muro está Red Bull Racing. De momento el equipo no confirma ni desmiente algún acuerdo con Porsche, pero ya sea que a partir de 2026 los motores vayan firmados por la casa de Stuttgart o sean producto de Red Bull Powertrains Christian Horner está de acuerdo con las concesiones.".De cualquier manera el equipo austriaco sigue trabajando en su nueva división de motores a la que se mudarán en mayo y se espera que el primer motor de Red Bull Powetrains este en el banco de pruebas a finales de año.".De momento siguen las discusiones y los últimos flecos del nuevo reglamento de motores se resolverán en los próximos meses. Solo ahí sabremos si a la Fórmula 1 llegarán nuevos fabricantes y bajo que condiciones.