Ferrari preselecciona al colombiano Pedro Juan Moreno para competir por un cupo en su academia de jóvenes pilotos

La Scuderia Ferrari dio a conocer a sus seis finalistas para su programa de jóvenes pilotos y allí está un colombiano. Pedro Juan Moreno, nuevo el campeón de la FIA F4 NACAM, hace parte de este selecto grupo del cual uno de ellos obtendrá un cupo para integrar la Ferrari Driver Academy. El piloto antioqueño de 16 años se coronó campeón de forma anticipada , a una válida del final, la cual se disputará precisamente. Por este, pero con la tranquilidad de haber obtenido el título en Puebla hace tres semanas sumando 364 puntos, 64 unidades más que su rival inmediato, Cristian Cantú, con 50 puntos en disputa en el Hermano Rodríguez.Gracias a su rendimiento sobresaliente en esta, su primera temporada en el automovilismo a nivel internacional, Pedro Juan escogido por Escudería Telmexen el que participaron otros pilotos de Latinoamérica. En la preselección realizada la semana pasada, también fue elegido el brasilero, campeón de la F4 Brasilera en 2022. Ambos representarán a la región en esta final de selección que Ferrari denomina FDA Scouting World Finals.Los otro cuatro pilotos que luchará por el cupo son: el neerlandés, hijo del antiguo piloto de Fórmula 1 Jan Lammers, ganador de la categoría OK de karting y subcampeón del mundo. El italiano, y el filipino, quienes también compiten en la categoría OK de karting. Y finalmente, de Taipei, ganador de dos campeonatos asiáticos de karting en 2023.Todos los jóvenes llegaron ayer por la tarde a la sede de la Scuderia Ferrari en Maranello, donde fueron recibidos por el director de la Ferrari Driver Academy, Marco Matassa, y sus colaboradores.Ahora se enfrentarán a una serie de pruebas para evaluar sus habilidades físicas, actitud, idoneidad mental para la vida de un piloto de carreras, así como otros aspectos importantes, como la forma de tratar con los patrocinadores y los medios de comunicación.El jueves verán Fiorano por primera vez en un paseo por la pista, antes de que el viernes y el sábado lleguen al punto culminante del evento, cuando se enfrenten a una simulación de carrera al volante de un auto de Fórmula 4 proporcionado por el equipo Prema, equipado con los neumáticos utilizados en el campeonato italiano, suministrados por otro socio de scouting de Ferrari, Pirelli.Tuukka Taponen, ganador de las Finales Mundiales de Scouting de la FDA el año pasado, que este año ha quedado segundo en la F4 de los EAU, además de competir en la Fórmula 4 italiana y en la Euro4, con cinco victorias, cuatro poles y 14 podios, apoyará a los jóvenes y les ayudará en el proceso de evaluación.Tuukka también actuará como piloto de referencia, siendo el primero en salir a pista los dos días para marcar los tiempos de vuelta a los que aspiren los demás.Una vez finalizada la concentración, los ingenieros de la FDA analizarán todos los datos para comparar a los candidatos. Se fijarán no sólo en su velocidad pura, sino también en cómo han gestionado la simulación del fin de semana de carreras, su capacidad de aprendizaje y su curva de rendimiento, teniendo en cuenta que los que vienen del karting tienen menos experiencia con un auto de Fórmula 4 que los que han corrido en monoplazas toda la temporada.Por lo tanto, se trata de un proceso que dura varios días y que culmina con la selección de un ganador, que pasará a formar parte de la Academia y se enfrentará a un programa muy exigente pero ambicioso.