Piastri lidera una sesión ajustada y competitiva entre cuatro equipos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 O. Piastri McLaren AUS 1:15.921 -.--- 16 2 G. Russell Mercedes GBR 1:15.960 +0.039 17 3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:16.002 +0.081 18 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:16.188 +0.267 22 5 A. Antonelli Mercedes ITA 1:16.206 +0.285 20 6 C. Sainz Williams ESP 1:16.252 +0.331 23 7 A. Albon Williams TAI 1:16.258 +0.337 21 8 L. Hamilton Ferrari GBR 1:16.378 +0.457 21 9 Y. Tsunoda RB JAP 1:16.455 +0.534 17 10 L. Norris McLaren GBR 1:16.597 +0.676 20 11 G. Bortoleto Sauber BRA 1:16.707 +0.786 18 12 P. Gasly Alpine FRA 1:16.719 +0.798 22 13 I. Hadjar RB FRA 1:16.732 +0.811 18 14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:16.948 +1.027 22 15 J. Doohan Alpine AUS 1:16.993 +1.072 18 16 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:17.146 +1.225 15 17 F. Alonso Aston Martin ESP 1:17.270 +1.349 22 18 E. Ocon Haas FRA 1:17.373 +1.452 18 - O. Bearman Haas GBR -:--.--- -:--.--- 2 - L. Lawson Red Bull NZL -:--.--- -:--.--- 2

La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en el Circuito Albert Park dejó un sabor a emoción y competitividad, con Oscar Piastri (McLaren) al frente del cronómetro, pero con cuatro equipos luchando codo a codo en los primeros puestos.El australiano marcó el mejor tiempo con 1:15.921, superando por apenas 0.039 segundos a George Russell (Mercedes) y 0.081 segundos a Max Verstappen (Red Bull), en una jornada donde los márgenes fueron mínimos y la batalla por la pole promete ser intensa.Piastri, en casa, demostró el potencial del McLaren MCL38, al igual que su compañero, Lando Norris, quien terminó décimo, aunque limitando su esfuerzo en la última curva para no mostrar todo el potencial del auto luego de imponer récord en los primeros sectores.Por su parte, Mercedes confirmó su buen momento con Russell en el segundo puesto y el joven Andrea Kimi Antonelli, de solo 18 años, en un meritorio quinto lugar, a solo 0.285 segundos del líder.Red Bull, aunque no dominó como en ocasiones anteriores, sigue siendo una amenaza. Verstappen, a pesar de un ligero latigazo en el último sector y una salida de pista en la curva 12, se mantuvo en la pelea.Sin embargo, el equipo enfrenta problemas técnicos, ya que Liam Lawson, sustituto de Sergio Pérez, sufrió fallos en la unidad de potencia, similares a los que afectaron al mexicano en jornadas anteriores.Uno de los grandes protagonistas de la sesión fue Williams. Carlos Sainz y Alex Albon, con neumáticos duros en una buena parte de la sesión, se colocaron en el sexto y séptimo puesto respectivamente, mostrando que el FW47 podría ser un rival inesperado en la lucha por los puntos.Por el contrario, Aston Martin tuvo una jornada para olvidar. Lance Stroll y Fernando Alonso terminaron en el decimocuarto y decimoséptimo lugar, lejos de su rendimiento habitual.Ferrari sigue ajustando detalles con su nuevo SF-25. Charles Leclerc terminó cuarto, a 0.267 segundos de Piastri, mientras que Lewis Hamilton, en su proceso de adaptación al equipo, finalizó octavo. El británico mostró un ritmo constante, pero aún necesita encontrar ese extra para competir con los mejores.Los jóvenes también tuvieron su espacio. Isack Hadjar (RB) y Jack Doohan (Alpine) terminaron decimotercero y decimoquinto, respectivamente, mientras que Gabriel Bortoleto, único representante latinoamericano, logró un meritorio undécimo puesto.Sin embargo, no todo fue positivo para las nuevas generaciones. Oliver Bearman, tras un accidente en la sesión anterior, volvió a salirse de la pista y quedó en medio en la gravilla, lo que provocó una bandera roja y truncó sus opciones de mejorar.Con cuatro equipos en menos de dos décimas en el top 4, la clasificación promete ser una de las más emocionantes de la temporada. McLaren y Mercedes parecen haber cerrado la brecha con Red Bull, mientras que Ferrari y Williams podrían ser sorpresas agradables. Por otro lado, Aston Martin y Haas, con Esteban Ocon y Oliver Bearman en los últimos puestos, tendrán que trabajar duro para no quedarse atrás.Las condiciones climáticas con una temperatura de 28 ºC, asfalto de 42 ºC y humedad del 47%, añaden un factor interesante.A las 16:00 hs de Melbourne comenzará la clasificación del Gran Premio de Australia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión.