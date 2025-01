Victoria en la FIA Fórmula E para Nissan en México, su segunda casa

Mostramos un gran potencial a lo largo de la prueba, pero por desgracia no pudimos juntarlo todo en el momento crucial de la clasificación. Entramos a pits temprano y luego estuvimos fuera de secuencia y no pudimos generar la temperatura de neumáticos necesaria para avanzar a los duelos.Desgraciadamente, esto comprometió nuestra carrera, ya que México es uno de los circuitos más complicados para abrirse paso entre los participantes. Hoy me he sentido cómodo en el coche, pero ha sido difícil después de la calificación. Lo positivo es que ahora somos segundos en la clasificación de constructores y Oli ha conseguido la victoria, así que vamos en la buena dirección