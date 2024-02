OFICIAL: Mercedes AMG y Lewis Hamilton anuncian el final de su relación en la Fórmula 1

feb 1 /2024 19:10 GMT Brackley, Gran Bretaña Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla

Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1

El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team y Lewis Hamilton finalizarán su relación contractual hasta el final de la temporada 2024. De esta forma los rumores de un paso a la Scuderia Ferrari en 2025 por parte del heptacampeón de la F1, se tornan en realidad.



El británico activó la opción de rescisión en el contrato anunciado en agosto del año pasado y, por lo tanto esta temporada será su última pilotando para las Flechas Plateadas. Con este anuncio se pone fin a una relación de 17 años en la F1 con Mercedes-Benz y de 11 años con el equipo oficial.



Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado, comentó: " En términos de pareja equipo-piloto, nuestra relación con Lewis se ha convertido en la más exitosa que ha visto el deporte, y eso es algo que podemos recordar con orgullo; Lewis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes.



Sin embargo, sabíamos que nuestra asociación llegaría a un final natural en algún momento, y ese día ha llegado. Aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo reto, y nuestras oportunidades para el futuro son emocionantes de contemplar. Pero por ahora, aún nos queda una temporada, y estamos centrados en seguir compitiendo para ofrecer un gran 2024 ".



Entretanto Lewis Hamilton añadió: " He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Mercedes ha formado parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar en el que he crecido, así que tomar la decisión de marcharme ha sido una de las más difíciles que he tenido que tomar nunca.



Pero ha llegado el momento de dar este paso y estoy emocionado por afrontar un nuevo reto. Estaré siempre agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, en especial a Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar juntos en lo más alto. Estoy comprometido al 100% para ofrecer el mejor rendimiento que pueda esta temporada y hacer de mi último año con las Flechas Plateadas, uno para recordar ".



Ahora toca esperar el pronunciamiento oficial de Ferrari.



Noticia en desarrollo.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News