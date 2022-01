Verstappen es nuevo campeón del mundo tras infartante final. Mercedes protesta - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

Análisis de la carrera del GP de Abu Dhabi 2021:

Posiciones del Gran Premio de Abu Dhabi 2021



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:26.103 - V. 39

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull +21.825 25 +1 26 2. Lewis Hamilton Mercedes +21.825 18 - 18 3. Carlos Sainz Ferrari +27.531 15 - 15 4. Yuki Tsunoda AlphaTauri +27.633 12 - 12 5. Pierre Gasly AlphaTauri +40.121 10 - 10 6. Valtteri Bottas Mercedes +41.613 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +44.475 6 - 6 8. Fernando Alonso Alpine +46.606 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +58.505 2 - 2 10. Charles Leclerc Ferrari +61.358 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Sebastian Vettel Aston Martin +77.212 12. Daniel Ricciardo McLaren +83.249 13. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 14. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 15. Sergio Pérez Red Bull +1 vuelta No terminaron: - Nicholas Latifi Williams - - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - - George Russell Williams - - Kimi Räikkönen Alfa Romeo -

Tras una intensa y polémica carrera en Abu Dhabi, el piloto neerlandés Max Verstappen se coronó esta noche nuevo campeón mundial de Fórmula 1. Venció en la última vuelta a su rival por el título, Lewis Hamilton. Mercedes ha protestado el resultado por infracción al reglamento deportivo en el procedimiento del Safety Car durante el cierre de la carrera.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton toma el P1. Gran partida. Luego Max se pone a la par y lo saca de la pista a Hamilton, quien se reincorpora más adelante.Hamilton estira la diferencia a 1.3s sobre Verstappen.Le piden a Verstappen que esté tranquilo. Hamilton se va alejando. Gap de 1.7s con el compuesto blando. Checo Pérez en P3 a 1.7s de Max.Norris en el P4 bajo presión de Leclerc y Tsunoda. Hamilton se sigue alejando. Ya son 2s sobre Verstappen.Vettel pasa a Stroll por el P14. Hamilton sigue a 2s de Verstappen.Vuelta rápida para Hamilton. El compuesto medio entra en un rango ideal de operación. El blando de Verstappen comenzará a caer en breve.Bottas en el P8 atrás de Tsunoda. El japonés presionando a Leclerc por el P6.Sainz en P4 intenta alejarse de Norris. Verstappen ya comienza a hablar de los neumáticos.Hamilton con la vuelta más rápida. Está a 3.6s de Verstappen.Pérez gira 0.3s más rápido que Verstappen. Gap de 3.3s entre los compañeros de Red Bull.Los neumáticos traseros blandos de Verstappen ya están fuera del rango óptimo de operación. Hamilton está a 5s.Tsunoda y Bottas en P7 y P8 con el compuesto medioSe alistan en Red Bull. Hamilton se sigue alejando.Verstappen en pits. Blandos por duros. Sale en el P4 el neerlandés. Leclerc fuera de pista y pierde la posición con Tsunoda.Mercedes copia la estrategia de Red Bull. Hamilton a pits y sale con duros. Pérez nuevo líder de carrera. El mexicano es clave para intentar ayudar a Verstappen. El neerlandés a 5s de Hamilton.V16/58: Leclerc en pits. Sale en el P16. Verstappen presiona a Sainz por el P3. Hamilton marca la vuelta más rápida. Está a 7.9s de Checo. Max se sale en la penúltima curva y regresaSainz no se la hace fácil a Verstappen. Max pierde 1.4 por vuelta con Hamilton, quien marca el giro más rápido. Gap de 8s.Verstappen pasa a Sainz. Está ahora a 8.5s de Hamilton. Lewis tiene en la mira a Checo Pérez. Norris en pits.Hamilton ya está conectado a Pérez. Gap de 1s.¡Enorme trabajo de Checo Pérez, defendiendo los intereses de Red Bull y Verstappen con uñas y dientes! Trabajo en equipo, pelea limpia con Hamilton.Hamilton pasa a Checo pero con mucha dificultad. Verstappen recupera tiempo y está a 1.8s de Lewis. Max dice: "Checo es una leyenda".Hamilton comienza a alejarse de Verstappen a 2.5s. Tsunoda en el P3.Hamilton con la vuelta rápida. Está a 2.7s de Verstappen.Tsunoda y Vettel en pits. Bottas pasa al P3.Pérez marca un muy buen ritmo. Está en P4 a 5.2s de Bottas.Hamilton a 3.6s de Verstappen.Problemas de frenos para Kimi Räikkönen. Se sale de pista. Una pena. Es su última carrera en F1. También problemas para George Russell. Viene lento.Es retiro para Kimi Räikkönen. Ya está en pits. Es su última en F1. Una leyenda. ¡Gracias Kimi y éxitos en el futuro!. También la última carrera de Russell con Williams. Lo espera Mercedes en 2022.Hamilton comienza a hablar de los neumáticos, a quejarse. Segundos después, marca la vuelta rápida.Hamilton a 4.2s de Verstappen. Max hace todo lo posible para no alejarse más. Marca su mejor vuelta personal.Bottas en pits. Medios por duros. Estaba en P4 y cae al P9.Hamilton sigue alejándose de Verstappen. Gap de 5.2s con la vuelta más rápida. Bottas presionando a Leclerc por el P8.Leclerc le complica la vida a Bottas. No le favorece a sus neumáticos.Hamilton a 5.7s de Verstappen. Bottas pasa a Leclerc y es P8. Problemas en la caja de velocidades en el auto de Giovinazzi.El auto de Giovinazzi queda a un costado de la pista. Aún no se decide qué tipo de neutralización hay. Demorada la dirección de carrera.Se activa el Virtual Safety Car. Se alistan en Red BullAprovechando el Virtual Safety Car, Verstappen y Pérez entran a pits. Salen con duros. ¡Toto Wolff pidiéndole a la dirección de carrera que no haya Safety Car! Wow.Finaliza el Virtual Safety Car. Hamilton a 16s de Verstappen. De inmediato Max coloca la vuelta más rápida.Hamilton marca su mejor vuelta personal y Verstappen la de la carrera. Es 0.4s más veloz por vuelta el neerlandés. Fuerte duelo entre Alonso y Tsunoda por el P7.Hamilton: "No podré mantener este ritmo durante toda la carrera". Verstappen a 14.8s de Lewis.Bottas presiona a Norris por el P5. Gap de 0.7s. Tsunoda por delante de Alonso. Muy buena carrera del piloto japonés.Gasly pasa a Alonso y sube al P8. Su compañero Tsunoda está en el P7 a 3.4s. Verstappen no logra descontarle lo suficiente a Hamilton. Gap de 14s.Bottas no puede aún con Norris. Lando inició P3 y defiendo actualmente el P5. Hamilton a 13.7s de Verstappen.Hamilton exprimiendo sus neumáticos. Lleva 30 vueltas con este compuesto duro. El de Max 8 y están girando en los mismo tiempos. Gran trabajo de Lewis.Bottas sigue sin poder pasar a Leclerc. Ricciardo presiona a Ocon por el P10. Gap de 0.9s.Hamilton a 12.3s de Verstappen. Tráfico para el británico.El display en el volante de Hamilton no le está mostrando el número correcto de vueltas restantes. Le corroboran la información desde el pit.Hamilton a 12.1s de Verstappen.Pinchazo para Norris. Tiene que ingresar a pits. Le dicen a Hamilton que tenga cuidado con los bordillosHamilton a 11s de Verstappen. Bottas en P5 a 4.3s de Sainz.Hamilton mantiene de muy buena forma los neumáticos. Gap de 11s sobre Verstappen.Verstappen se sube en tiempos. Gap de 12s.Colisión de Latifi. Safety Car. ¡Qué final de carrera!Verstappen y Pérez en pits. Duros por blandos. Hamilton no se detiene. "Esto es increíble", dice Lewis.Los asistentes de pista están retirando el auto de Latifi. Hamilton pide actualización de la situación de carrera.Retiro para Checo Pérez. Dirección de carrera no permite que los rezagados pasen al Safety Car y se ordene la parrilla. Es increíble, en otras carreras y por reglamento se tiene que hacer. Quedan varios autos de por medio entre Hamilton y Verstappen.Hay cinco autos entre Hamilton y Verstappen. Ahora sí lo permite la dirección de carrera. Es un desastre la inconsistencia de los comisarios.¡Ultima vuelta de 2021! Verstappen pasa a Hamilton. Realiza múltiple movimiento Max. Lewis hace todo lo posible para recuperar.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Carlos Sainz (Ferrari), 4º Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 5º Pierre Gasly (AlphaTauri), 6º Valtteri Bottas (Mercedes), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Fernando Alonso (Alpine), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Charles Leclerc (Ferrari).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:26:103 en el giro 39. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Abu Dahi, Max Verstappen es nuevo campeón del mundo con 395.5 puntos. Subcampeón Lewis Hamilton con 387.5s puntos. Tercero Valtteri Bottas (226), cuarto Sergio Pérez (190), quinto Carlos Sainz (164.5), sexto Lando Norris (160), séptimo Charles Leclerc (159), octavo Daniel Ricciardo (115), noveno Pierre Gasly (110) y décimo Fernando Alonso (81).En el campeonato de constructores, Mercedes logra el título 613.5 puntos. Subcampeón Red Bull (585.5), tercero Ferrari (323.5), cuarto McLaren (275), quinto Alpine (155), sexto AlphaTauri (142), séptimo Aston Martin (77), octavo Williams (23), noveno Alfa Romeo (13) y último Haas (0).De esta forma termina la temporada 2021, con un ciclo para importante para la máxima categoría. Termina la era de los neumáticos de 13 pulgadas y el concepto aerodinámico entre otros. En 2022 se tendrá una revolución total en la F1.