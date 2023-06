Manuel Maldonado representará a Venezuela en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans

Todo piloto sueña con correr en Le Mans y para ello debes prepararte intensamente, tanto en lo físico como en lo sicológico. El domingo hice simulación de carrera, mientras que mis compañeros realizaron pruebas de clasificación. Fue muy rápida la identificación con el auto, tenemos buen ritmo y nuestras perspectivas apuntan al podio en esta edición centenaria

Me uní al equipo en abril pasado para participar en las 4 Horas de Barcelona, carrera perteneciente a la European Le Mans Series, donde el equipo quedó subcampeón el año pasado. Es mi segunda participación en Le Mans y acá la experiencia cuenta, por lo que voy más preparado

El equipo es francés y trabaja muy de cerca con los pilotos, interactuamos mucho con los dueños, ingenieros y técnicos, lo cual crea el clima ideal de trabajo para enfrentar esta complicada carrera, ya que todo puede pasar en 24 horas

Te encuentras toda clase de curvas y rectas largas, donde puedes ir a más de 300 km/h, de manera que cada error o acierto que tengas, lo vas sumando al desempeño global de carrera. Puedes tener velocidad, pero debes convertirla en consistencia y constancia a lo largo de las 24 horas

Vamos por una buena actuación, el auto anda muy bien y tenemos todo para estar entre los primeros

Tras un provechoso período de adaptación con su nuevo equipo y el trazado, que se tradujo en destacada actuación el pasado domingo en el inicio de los ensayos oficiales, el piloto venezolano Manuel Maldonado quedó listo para iniciar su segunda participación en ''Las 24 Horas de Le Mans'' la carrera de mayor fama y prestigio mundial, a disputarse este sábado en su edición centenaria sobre el trazado de La Sarthe, dibujo que alberga el clásico desde 1923 y que tendrá este miércoles sus dos primeras sesiones de pruebas libres.", acotó el maracayero.El venezolano participará en la LMP2, Categoría que presentará la mayor cantidad de autos en la legendaria competencia. Defenderá los colores del equipo Panis Racing, propiedad del ex piloto francés de Fórmula 1 Olivier Panis, ganador del GP de Mónaco en 1996. La escudería tiene alianza estratégica con Tech-1 escuadra por la que han pasado pilotos como Pierre Gasly y Danielle Ricciardo.", agregó Maldonado.La legendaria competencia, que es además el evento estelar del Campeonato Mundial de Resistencia FIA (WEC) presentará sesenta y dos carros en el trazado de La Sarthe, con 13.626 metros de longitud.La Categoría Hypercar (antigua LMP1) aportará dieciséis autos, donde Toyota, intentará retener su corona del año pasado, con pilotos de la talla de Kamui Kobayashi, Mike Conway y José María “Pechito” López en el Toyota GR010 Hybrid número 7 y Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa en el número 8, ante la incorporación de marcas como Peugeot y Ferrari.La Categoría LMP2, donde competirá el venezolano Manuel Maldonado, aportará 26 autos y veremos a pilotos como Juan Manuel Correa, Pietro Fittipaldi, Robert Kubica y Simon Pagenaud entre otros. Veintiún autos competirán en la Categoría GTE Am y uno en el rubro “Vehículo Innovador” con el campeón mundial de la F1 2009, Jenson Button al frente.El equipo del venezolano, Panis Racing fue creado en 2016 y ya acumula dos podios en Le Mans: 2020 y 2022, ambos en la Categoría LMP2. "", destacó Manuel.El maracayero hace trío con los experimentados pilotos neerlandeses Job Van Uitert y Tijmen Van Der Helm, en el auto número 65. El auto es un Oreca 07 con motor Gibson GK-428 V8 de 4200 CC con 603 caballos de fuerza y caja de seis velocidades, con sistema de frenos reforzados para hacer frente al exigente uso continuo de 24 horas. Por reglamento, cada piloto debe manejar un mínimo seis horas, no consecutivas, a lo largo de las veinticuatro de la carrera. En un mismo “stint” o recorrido, el piloto no puede estar al mando de su auto más de cuatro horas.Los 13.629 metros y las treinta y ocho curvas del trazado de La Sarthe, son semipermanentes: la extensión se alcanza al habilitar algunas carreteras públicas aledañas, que se agregan al dibujo original. "", agregó Manuel.Los ensayos de Las 24 Horas de Le Mans inician este miércoles con las categorías LM- Hypercar, LMP2 y LM GTE Am con las dos primeras sesiones de libres, con la Qualifying Practice entre ambas. En esta práctica clasificatoria de 60 minutos, se elegirá a los ocho autos que lucharán por la pole en cada categoría.El jueves tendrá lugar la Hyperpole con treinta minutos de duración con los ocho autos más rápidos de cada categoría, para definir la grilla de la carrera que inicia el sábado. Esto será entre las 8 y 8:30 pm (hora local)El viernes no habrá movimientoen pista sino en las calles de Le Mans para el tradicional Driver's Parade) El sábado, los autos tendrán una última sesión de calentamiento de 15 minutos, el famoso “warm-up”. "", finalizó Maldonado.