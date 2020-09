Hamilton gana tras caótica competencia en Mugello - Reporte Carrera - GP de Toscana

Posiciones Finales del Gran Premio de Toscana 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 2:19.35.060 25 1 26 2. Valtteri Bottas Mercedes +4.880 18 - 18 3. Alexander Albon Red Bull +8.064 15 - 15 4. Daniel Ricciardo Renault +10.417 12 - 12 5. Sergio Pérez Racing Point +15.650 10 - 10 6. Lando Norris McLaren +18.883 8 - 8 7. Daniil Kvyat AlphaTauri +21.756 6 - 6 8. Charles Leclerc Ferrari +28.345 4 - 4 9. Kimi Räikkönen * Alfa Romeo +29.770 2 - 2 10. Sebastian Vettel Ferrari +29.983 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. George Russell Williams +32.404 12. Romain Grosjean Haas +42.036 No terminaron: 13. Lance Stroll Racing Point - 14. Esteban Ocon Renault - 15. Nicholas Latifi Williams - 16.. Kevin Magnussen Haas - 17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - 18. Carlos Sainz McLaren - 19. Max Verstappen Red Bull - 20. Pierre Gasly AlphaTauri -

El primer Gran Premio de Toscana disputado en Mugello pasará a la historia, no precisamente por las 1000 carreras de Ferrari en la máxima categoría, sino por la gran cantidad de incidentes que generaron dos banderas rojas. Allí Lewis Hamilton se llevó los máximos honores, quedando a tan solo una victoria del récord absoluto de Michael Schumacher.Luego de observar las carreras que tuvieron la Fórmula 2 y Fórmula 3 en Mugello, se sabía que la de Fórmula 1 sería complicada debido a la naturaleza del trazado. Este circuito es de la vieja escuela, por tanto es estrecho y sin vías de escape, lo cual exigió de mayor forma a los pilotos de la máxima categoría.Iniciando desde la pole position, el piloto británico Lewis Hamilton no tuvo la mejor partida y esto fue aprovechado por su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Luego el grupo llegó a la curva dos y allí se generó la primera eventualidad de la carrera luego de un toque entre Pierre Gasly y Max Verstappen, que a la postre generó un trompo de Carlos Sainz. Allí el Safety Car entró por primera vez a la pista, mientras se realizaban la limpieza de la pista y remoción de los autos implicados en el incidente.La carrera se reinició en la vuelta 7, pero por un procedimiento erróneo del Safety Car al apagar muy tarde las luces, señal que anuncia su salida de la pista, el grupo se compactó y en la parte trasera se produjo una múltiple colisión entre Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi y Carlos Sainz. Con la gran cantidad de destrozos sobre la recta principal, la dirección de carrera sacó bandera roja. Gracias a la normativa, allí varios equipos cambiaron 'gratis' sus neumáticos. En el caso de los Mercedes lo hicieron de blandos a medios.Tras media hora la carrera se reanudó y siguiendo la normativa la largada se realizó con grilla de partida estática. Allí Lewis Hamilton mantuvo su primer lugar sin mayores inconvenientes, seguido por su compañero de equipo Valtteri Bottas.En la vuelta 43 se produjo nuevamente una bandera roja, esta vez por una colisión de Lance Stroll ocasionada por un pinchazo. Ante la dificultad de retirar su Racing Point RP20, la carrera debió ser neutralizada. Así estuvo durante 25 minutos y se aprovechó para cambio de neumáticos nuevamente.Por tercera ocasión la carrera tuvo partida estática, esta vez en la vuelta 47 y allí nuevamente Lewis Hamilton mantuvo el primer lugar. Daniel Ricciardo lanzó un ataque sobre Valtteri Bottas por el segundo lugar y lo consiguió, pero el finlandés se recuperó rápidamente y un giro después volvió a escoltar a su compañero de equipo.Durante un instante se pensó que Bottas podría acercarse más a Hamilton para luchar por la victoria, pero ante la presión que generó su compañero de equipo, Lewis marcó inmediato la vuelta rápida a dos giros del final y de esta forma logró su victoria número 90 en la máxima categoría, y con Bottas llevándose un nuevo doblete para Mercedes.El tercer lugar lo ocupó el piloto tailandés Alex Albon, obteniendo de esta forma su primer podio en la Fórmula 1. Realizó un excelente trabajo siendo el único representante de Red Bull en esta carrera, tras el abandono de Max Verstappen. Fue superando rivales progresivamente y en la parte final de la carrera se consolidó en su posición. Muy buen resultado teniendo en cuenta la presión que lleva en este momento.El australiano Daniel Ricciardo de Renault sumó nuevamente puntos importantes para la escudería francesa. Su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, salió muy temprano de la carrera por problemas en los frenos.Sergio Pérez de Racing Point salvó el día para la escudería anglo-canadiense al conquistar el quinto lugar. No tuvo una competencia fácil, el RP20 no tenía el ritmo y se llevó el mejor resultado posible.El sexto lugar quedó en manos de Lando Norris, sumando puntos importantes que lo dejan en el cuarto lugar del campeonato. Entretanto su compañero Carlos Sainz, tras el podio del pasado GP de Italia, quedó fuera de carrera como lo mencionamos anteriormente.El ruso Daniil Kvyat fue quien sumó los puntos de AlphaTauri en esta carrera al ubicarse en el séptimo lugar, siendo de enorme contribución para que el equipo se mantenga cerca de su rivales en el campeonato de constructores. Está a tan sólo 13 puntos de Ferrari en el sexto lugar.Hablando en la escudería italiana, la cual completó mil carreras en la Fórmula 1 en Mugello, pudo sumar con sus dos pilotos, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, tras finalizar en el octavo y décimo puesto. Poca recompensa para festejar una fecha importante y también por lo que representa en el deporte.En medio de ellos terminó el finlandés Kimi Räikkönen de Alfa Romeo, luego de aplicársele una sanción de cinco segundos por ingresar de forma no propicia al pit lane.Fuera de los puntos terminaron George Russell de Williams y Romain Grosjean de Haas.Los únicos equipos que terminaron con sus dos autos en pista fueron Mercedes y Ferrari, mientras que las escuderías restantes sólo lo hicieron con uno.Con los resultados finales de este GP de Toscana, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 190 puntos, segundo Valtteri Bottas (135), tercero Max Verstappen (110), cuarto Lando Norris (65), quinto Alexander Albon (63), sexto Lance Stroll (57), séptimo Daniel Ricciardo (53), octavo Charles Leclerc (49), noveno Sergio Pérez (44) y décimo Pierre Gasly (43).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 325 puntos, segundo Red Bull (173), tercero McLaren (106), cuarto Racing Point (92), quinto Renault (83), sexto Ferrari (66), séptimo AlphaTauri (53), octavo Alfa Romeo (4), noveno Haas (1) y último Williams (0).La décima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 25 al 27 de septiembre en el Circuito de Sochi, sede del Gran Premio de Rusia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Toscana:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton parte mal. Bottas toma el liderato. Incidente en la curva 3. Trompo de Carlos Sainz. Gasly También quedó fuera de carrera. Verstappen en la partida perdió potencia. Ya estaba a la par de Hamilton. Leclerc inició muy bien y subió al P3 Queda en la gravilla Max Verstappen. Safety Car.En pits Räikkönen y Vettel.Siguen las labores de limpieza y remoción de los autos.Posiciones provisionales: 1 Bottas, 2 Hamilton, 3 Leclerc, 4 Albon, 5 Stroll, 6 Ricciardo, 7 Pérez, 8 Norris, 9 Kvyat, 10 Ocon, 11 Russell, 12 Magnussen, 13 Latifi, 14 Giovinazzi, 15 Sainz, 16 Grosjean, 17 Räikkönen, 18 Vettel. Fuera Verstappen y Gasly.Bajo investigación Räikkönen, Grosjean, Gasly y Verstappen por el incidente de la curva 2.El Safety Car abandonará la pista en la siguiente vuelta.Se reanuda la carrera. Múltiple colisión en la parte trasera. Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi quedan fuera de carrera. De nuevo Safety Car.Sainz viene tocándose su mano. Fue una situación bizarra. El ritmo de Bottas ralentiza al resto, en plena recta principal. Ahora bandera roja. Se detiene la carrera. No hay acción de los comisarios por el incidente en la curva 2 entre Räikkönen, Grosjean, Gasly y Verstappen. Bajo investigación el incidente en la recta principal entre Latifi, Magnussen y Giovinazzi.Viendo las repeticiones, hay un error de procedimiento del Safety Car. Apaga tarde las luces para anunciar su salida de pista. Todos se amontonan. La carrera se reiniciará a las 15:55 hora local. Renault anuncia que Ocon no sigue en competencia. Tiene problemas en los frenos. La dirección de carrera ya lo deja fuera.Ya son 7 los retiros de esta carrera: Ocon, Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen y Gasly. Williams con Russell tiene una gran oportunidad de sumar sus primeros puntos del año.Son las 15:55 en Scarperia. Salen de nuevo los autos a la pista. Rumbo a la parrilla para iniciar de forma estática. Todo listo de nuevo. Llegan los autos a sus posiciones de partida. Bottas, Hamilton y Leclerc en el top 3.¡Se reanuda la carrera! Mucho humo en los frenos de Hamilton. Lewis pasa a Bottas al llegar a la curva 1. Leclerc mantiene el P3, Pérez pasa a Ricciardo y es P5. Stroll en P4.Stroll presionando a Leclerc por el P3. Veremos qué tanto puede defender Charles el podio para Ferrari en casa.Se habilita el DRS. Pérez busca conectarse a Stroll para luchar por el P4. Lance hace lo propio con Leclerc por el P3. Hamilton a 2s de Bottas.Ricciardo es ahora quien presiona a Pérez por el P5. Checo se desconecta de Stroll. Russell en el P10. Räikkönen se acerca.Leclerc sigue aguantando la presión de Stroll. Gap de 0.9s. Nada fácil pasar en Mugello. Checo a 1.5s de Lance. Ricciardo conectado a Pérez.Ricciardo pasa a Pérez y es P5. Ahora Albon se acerca a Checo. Alex defiende en solitario los intereses de Red Bull en esta carrera tras el abandono de Verstappen.Leclerc defiende como un león el P3 ante el ataque de Stroll. Vettel pasa a Räikkönen y toma el P11 el alemán. Tiene a 2.3s a Russell en el P10.Hamilton a 1.7s de Bottas.Stroll pasa a Leclerc y toma el P3. Entretanto Albon adelanta a Pérez al final de la recta y sube al P6.Ahora es Ricciardo quien supera a Leclerc, ascendiendo al P4. La SF1000 sigue sufriendo en las rectas.Albon se deshace de Leclerc y es P5. Ahora Pérez está tras la Ferrari SF1000 de Charles.Pérez ya es P6 tras pasar a Leclerc. Muy vulnerable la SF1000 en la larga recta en Mugello. La unidad de potencia, la succión y el DRS, sus peores enemigos.Leclerc en pits. Cambiar blandos por duros. Sale último en el P13 e irá hasta el final de la carrera. Hamilton a 2s de Bottas. Russell sube a P9. Vettel a 1.8s del piloto de Williams.Ricciardo con mejor ritmo que Stroll. Se acerca al P3 a 1.1s. Muy bien el Renault R.S.20 en Mugello.Pérez no va bien con este juego de neumáticos. Pierde tiempo valioso. Norris se acerca. Lo tiene a 1.4s.Hamilton empieza a quejarse de los neumáticos. Los Mercedes durante la neutralización cambiaron blandos por medios.Leclerc pasa a Grosjean. Es P12. Tiene a 5.9s a Räikkönen como su próximo objetivo.Bottas pide un juego diferente de neumáticos al de Hamilton cuando se realice la detención.Ricciardo en pits. Sale con medios el piloto de Renault. Norris toma el P5 de Pérez. Räikkönen en pits. Detención lenta, demora en arrancar.En pits Sergio Pérez. Coloca medios nuevos el mexicano. También entra Vettel y sale con duros.Norris, Kvyat y Russell en boxes. Pérez sale por delante de Lando, tras una demora en la detención del británico de McLaren.Stroll en pits. Bottas reporta vibraciones con el neumático delantero izquierdo. Pérez marca la vuelta más rápida.Bottas en pits. Sale con duros nuevos. Albon sube al P2 a 26s de Hamilton. Valtteri sale P3 a 5.2s del piloto de Red Bull.Hamilton y Albon en pits. Lewis con duros y Alex con medios. Ambos nuevos.Hamilton en el P1 a 6.8s de Bottas. Norris pasa a Leclerc y toma el P7.Räikkönen pasa a Grosjean aunque tocándose y lo deja último en el P13. De momento Russell se mantiene en el P10 a 4.3s de Vettel.Se desprende un elemento del auto de Sergio Pérez. Podría ser un pequeño deflector.Kvyat presiona a Leclerc por el P8. Entretanto Hamilton a 6.3s de Bottas.Leclerc en pits. Cambia duros por medios nuevos.Stroll se va acercando progresivamente a Ricciardo por el P3. Gap de 1.6s.Albon marca la vuelta más rápida. Alex tiene una ventaja de 11.4s sobre Pérez. Entretanto también se acerca a Stroll por el P4. Gap de 1.2s.Stroll tiene una debilidad y es no presionar y atacar en los momentos precisos. Le cuesta adelantar. Ya tiene a Albon conectado.Interesante lucha por le podio. Ricciardo P3 a 1.1s de Stroll P4. Albon P5 a 1.2s de Lance.Ya voyBottas un poco más rápido que Hamilton. Está a 6.1s. Stroll se sale de la pista y queda fuera de carrera. Estaba presionado. Safety Car.En pits Bottas, Kvyat, Russell y Vettel.Ahora ingresa Hamilton a pits. Sale con medios nuevos. Stroll sale por sus propios medios del auto. Golpe lateral fuerte. La gravilla le hace perder velocidad afortunadamente. Bandera roja, la segunda del día. Se suspende la carrera mientras se remueve el auto de Stroll.Posiciones provisionales: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Ricciardo 4 Albon 5 Pérez 6 Norris 7 Kvyat 8 Leclerc 9 Russell 10 Vettel 11 Räikkönen 12 Grosjean 13 Stroll. La carrera se reiniciará a las 17:12 hs. Los comisarios llaman a Magnussen por el incidente en el reinicio anterior. También es investigado Räikkönen por ingresar a pits de forma indebida.Räikkönen y Grosjean salen a pista para colocarse en la parte trasera del grupo.Se abre el pit lane. Salen los autos a la pista rumbo a la parrilla de salida. De nuevo será partida estática.¡Se reinicia la carrera! Ricciardo pasa a Bottas y es P2. Pérez toma el P4 de Albon, pero lo recupera el tailandés.Bottas recupera el P2 tras pasar a Ricciardo. Albon viene con buen ritmo y se acerca al australiano de Renault. Es la lucha por el podio. Pérez hace lo posible para acercarse.Bottas con la vuelta más rápida. Albon cerca de Ricciardo. Se descuelga un poco. Russell presiona a Vettel por el P11.Hamilton tranquilo a 2.8s de Bottas.Albon sube al P3 tras superar a Ricciardo. Se va alejando el tailandés y está a 1.5s de Bottas por el P2.Albon tiene en la mira a Bottas. Gap de 0.9s. Aquí Alex puede tener su contrato con Red Bull para 2021.Bottas aprieta y se acerca a Hamilton. Reduce el gap a 1.3s y se aleja a 2.2s de Albon. Vuelta rápida de Valtteri.La lucha por el último punto es entre dos históricos: Ferrari y Williams. Vettel P10 y Russell P11. Gap de 1s. Dos grandes en decadencia desafortunadamente.Bottas a 1.4s de Hamilton.Räikkönen tiene una penalización de 5s. Está en P8. Perdería en este momento el lugar con Leclerc y Vettel.Ricciardo a 2s de Albon. Intenta acercarse.Ante las ganas de Bottas de querer ganar la carrera, Hamilton marca la mejor vuelta, se aleja y lo deja sin aliento. Ahora a 2s.Hamilton tranquilo se dispone a llevarse su victoria 90 en F1.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Toscana. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Alex Albon (Red Bull), 4º Daniel Ricciardo (Renault), 5º Sergio Pérez (Racing Point), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Daniil Kvyat (AlphaTauri), 8º Charles Leclerc (Ferrari), 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 10º Sebastian Vettel (Ferrari).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:18:833 en el giro 58 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. 5 segundos de penalización por ingreso de forma indebida al pit lane