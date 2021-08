Hamilton se lleva la pole e incomoda a Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Hungría

Previo del GP de Hungría 2021:

GP de Hungría - Clasificación

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1:15.419 -.--- 3 2 V. Bottas Mercedes FIN 1:15.734 +0.315 3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1:15.840 +0.421 3 4 S. Pérez Red Bull MEX 1:16.421 +1.002 3 5 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:16.483 +1.064 3 6 L. Norris McLaren GBR 1:16.489 +1.070 3 7 C. Leclerc Ferrari MON 1:16.496 +1.077 3 8 C. Sainz Ferrari ESP 1:16.649 +1.230 1 9 E. Ocon Alpine FRA 1:16.653 +1.234 3 10 F. Alonso Alpine ESP 1:16.715 +1.296 3 11 S. Vettel Aston Martin ALE 1:16.750 +1.331 3 12 D. Ricciardo McLaren AUS 1:16.871 +1.452 2 13 L. Stroll Aston Martin CAN 1:16.893 +1.474 2 14 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:17.564 +2.145 2 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:17.583 +2.164 2 16 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:17.919 +2.500 1 17 G. Russell Williams GBR 1:17.944 +2.525 1 18 N. Lafiti Williams CAN 1:18.036 +2.617 1 19 N. Mazepin Haas RUS 1:18.922 +3.503 1 NC M. Schumacher Haas ALE -:--.--- -:--.--- 1 Sin Tiempo

El piloto británico Lewis Hamilton logró la pole position del Gran Premio de Hungría, luego de establecer un tiempo de 1:15.419. Al final protagonizó una maniobra polémica con los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez.Al salir a pista para dar su última vuelta de la Q3, el piloto de Mercedes deliberadamente anduvo bastante lento y de esta forma le hizo perder tiempo a sus rivales. Acción cuestionable, ya que no tenía necesidad de hacerlo debido a que este fin de semana cuenta con un auto bastante veloz. Es la lucha por el campeonato y así se la están jugando, desde la clasificación.Posteriormente Max Verstappen fue el único que pudo mejorar su registro, aunque no superó a su máximo contendiente por el título. Sin embargo el afectado fue el piloto mexicano Sergio Pérez, quien pasó la meta junto cuando se bajaba la bandera a cuadros unos segundos antes.Desde la segunda posición partirá el finlandés Valtteri Bottas, seguido por los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez. En la Q2 los pilotos de la escudería austriaca optaron por modificar la estrategia para el inicio de la carrera, y lo harán con el compuesto blando, a diferencia de sus rivales de Mercedes, quienes lo harán con el compuesto medio.Desde el quinto lugar partirá el francés Pierre Gasly de AlphaTauri, seguido por el británico Lando Norris de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, cometió un error en la Q2 tras impactar la barrera de protección al perder el control del auto. Duro revés para el madrileño, ya que el potencial del auto para este fin de semana es muy alto. Comenzará desde el decimoquinto puesto.Los pilotos de Alpine, Esteban Ocón y Fernando Alonso, clasificaron en la octava y novena posición respectivamente. El top 10 fue cerrado por el piloto alemán Sebastian Vettel de Aston Martin.El australiano Daniel Ricciardo volvió a sufrir en la sesión de clasificación y tendrá que iniciar desde el undécimo lugar, seguido por el canadiense Lance Stroll de Aston Martin, el finlandés Kimi Räikkönen y del italiano Antonio Giovinazzi, ambos pilotos de Alfa Romeo.El piloto japonés Yuki Tsunoda en el decimosexto puesto, no encontró el ritmo esperado en el auto, especialmente al no haber tenido ayer la segunda sesión luego de la colisión que tuvo en la jornada de la mañana. Esto le pesa significativamente ya que su compañero de equipo Pierre Gasly inicia quinto.El piloto británico George Russell de Williams cortó una racha positiva clasificando a la Q2. En esta ocasión no fue posible y partirá decimoséptimo, un lugar más adelante que su compañero de equipo Nicholas Latifi.Las dos últimas posiciones de partida son para Nikita Mazepin y Mick Schumacher. El hijo del heptacampeón de la Fórmula 1 tuvo una colisión en la tercera sesión de entrenamientos y no pudo participar en la clasificación ya que su auto no se encontraba listo.Mañana a las 15:00 hs de Budapest, comenzará la carrera del Gran Premio de Hungría con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: