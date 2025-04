Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de China

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Norris McLaren GBR 1:31.504 -.--- 23 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:31.958 +0.454 21 3 O. Piastri McLaren AUS 1:32.153 +0.649 24 4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:32.195 +0.691 22 5 G. Russell Mercedes GBR 1:32.377 +0.873 26 6 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.507 +1.003 21 7 A. Albon Williams TAI 1:32.687 +1.183 24 8 F. Alonso Aston Martin ESP 1:32.766 +1.262 23 9 A. Antonelli Mercedes ITA 1:32.874 +1.370 27 10 Y. Tsunoda RB JAP 1:32.934 +1.430 23 11 O. Bearman Haas GBR 1:32.967 +1.463 23 12 L. Stroll Aston Martin CAN 1:32.984 +1.480 19 13 E. Ocon Haas FRA 1:33.056 +1.552 23 14 P. Gasly Alpine FRA 1:33.123 +1.619 23 15 C. Sainz Williams ESP 1:33.145 +1.641 26 16 M. Verstappen Red Bull NLD 1:33.284 +1.780 24 17 I. Hadjar RB FRA 1:33.385 +1.881 23 18 L. Lawson Red Bull NZL 1:33.631 +2.127 23 19 G. Bortoleto Sauber BRA 1:33.822 +2.318 24 20 J. Doohan Alpine AUS 1:33.923 +2.419 17

El Circuito Internacional de Shanghai, con su renovado asfalto, marcó el inició de la actividad de la F1 con la única una sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China, que este fin de semana adopta el formato Sprint. Lando Norris, ganador del pasado GP de Australia y líder del campeonato, fue el más veloz.Con un fuerte impresionante ritmo dejó en claro que el McLaren MCL39 es un serio candidato a luchar por la pole position en la clasificación del sábado.Norris marcó un tiempo de 1:32.103, superando por apenas 0.058 segundos a Charles Leclerc (Ferrari), quien mostró un rendimiento sólido a pesar de un trompo en la curva 1 que no afectó su sesión.Los equipos trabajaron intensamente para adaptarse a las nuevas normativas técnicas sobre los alerones traseros, que limitan su flexibilidad bajo carga.McLaren no solo brilló con Norris, sino que también demostró su potencial con Oscar Piastri, quien se colocó tercero a solo 0.649 segundos de su compañero. Los autos de Woking parecen haber encontrado un buen equilibrio en el circuito chino, lo que les permite soñar con un fin de semana destacado.Por su parte, Ferrari mostró consistencia con Charles Leclerc y Lewis Hamilton al terminar en segundo y cuarto respectivamente. Aunque fue rápido, el británico pareció luchar un poco más para encontrar el ritmo ideal.Entretanto George Russell (Mercedes) también tuvo un desempeño notable, ubicándose en el cuarto puesto, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli fue noveno.La gran sorpresa negativa de la jornada fue el rendimiento de Red Bull. Max Verstappen, actual campeón del mundo, terminó en el decimosexto lugar, muy lejos de los tiempos de cabeza, aunque no completó su vuelta rápida con blandos.Mientras que su compañero Liam Lawson, quien reemplaza temporalmente a Sergio Pérez, quedó en el decimoctavo puesto. El equipo austriaco, acostumbrado a dominar las sesiones, parece tener trabajo por hacer para ajustar su RB21 a las condiciones del circuito.Nico Hülkenberg (Sauber) fue una de las grandes revelaciones de la sesión, colocándose en un meritorio sexto lugar, demostrando que el equipo suizo podría dar sorpresas este fin de semana.La sesión no estuvo exenta de incidentes. Jack Doohan (Alpine) tuvo problemas mecánicos que lo dejaron varado en la recta entre las curvas 10 y 11, lo que provocó una bandera amarilla temporal.Además, varios pilotos, incluyendo a Hamilton y Gasly, sufrieron salidas de pista, especialmente en la curva 14, donde el nuevo asfalto y las condiciones de viento ligero (2.2 km/h) parecieron jugarles una mala pasada.Con temperaturas ambiente de 22 ºC y un asfalto a 34 ºC, los equipos tendrán que afinar sus estrategias para la Sprint Qualifying, que se llevará a cabo más tarde. McLaren y Ferrari parecen tener ventaja, pero Mercedes y Sauber podrían complicarles las cosas.Red Bull, por su parte, tendrá que trabajar duro para recuperar el terreno perdido.A las 15:30 hs de Shanghai comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos: