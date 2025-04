Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''





Te podría interesar:

Horarios F1 en todos los países Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Este es un fin de semana diferente, así que no diría que estamos seguros de que las cosas serán exactamente iguales. Espero más competencia de Ferrari y Red Bull sigue siendo muy rápido Espero que podamos hacerlo mejor aquí y que sea un poco más fácil. Tuvimos una gran carrera en Australia, pero hubo Safety Cars que acercaron a nuestros competidores.Este es un fin de semana diferente, así que no diría que estamos seguros de que las cosas serán exactamente iguales. Espero más competencia de Ferrari y Red Bull sigue siendo muy rápido

Como piloto, siempre estás al límite de lo que el auto puede hacer. Mi salida fue buena, pero no perfecta, y hay detalles en los que podemos trabajar. El auto es rápido, pero aún es difícil de conducir. En condiciones de pista húmeda, Max (Verstappen) fue tan rápido como nosotros. En seco estuvimos un poco mejor, así que hay hacer el auto un poco más predecible y cómodo

No me cambia nada en este momento. No pienso en el campeonato. Tuve un buen fin de semana, pero la gente necesita calmarse un poco. Estoy concentrado en intentar hacer lo mismo aquí

No tenemos que cambiar nada. Nuestro auto está bien. De hecho, probablemente no estábamos presionando los límites lo suficiente. Si esta directiva se hubiera aplicado la semana pasada, habríamos estado bien. Parece estar dirigida a otros equipos

Fue solo por dos o tres vueltas, en condiciones arriesgadas con los rezagados. Habría sido una tontería arriesgar un doblete para McLaren. Después, Oscar fue libre de volver a competir

Cada fin de semana es diferente. En Melbourne todo salió bien, pero aquí puede ser otra historia. Estamos preparados para luchar

Lando Norris, ganador del pasado Gran Premio de Australia, llegó a Shanghai con bastante moderación en sus declaraciones. El piloto de McLaren admitió que espera más competencia este fin de semana, especialmente de Ferrari y Red Bull.En rueda de prensa de FIA celebrada este jueves en el Circuito Internacional de Shanghai, Norris reflexionó sobre su actuación en Melbourne y compartió sus expectativas para la segunda carrera de la temporada. "".Norris también habló sobre las áreas en las que cree que puede mejorar, a pesar de su actuación casi perfecta en Melbourne. "", explicó Lando sobre el MCL39.Respecto a liderar el campeonato por primera vez en su carrera, Norris se mostró relajado y enfocado en el presente. "", afirmó.Sobre la nueva directiva técnica relacionada con los alerones, Norris fue claro: "".Finalmente, Norris habló sobre la estrategia de equipo durante el Gran Premio de Australia, cuando a su compañero Oscar Piastri se le pidió que mantuviera su posición detrás de él durante unas vueltas. "", explicó el británico.Con todo, Norris se mostró satisfecho con el rendimiento de McLaren, pero consciente de los desafíos que se avecinan en Shanghai. "", concluyó el piloto de McLaren.