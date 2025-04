Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de China

Diría que para el lunes ya me sentía mucho mejor, sobre todo sabiendo que tenemos un fin de semana seguido. Así que puedo volver a intentarlo bastante pronto, sin tener un mes para darle vueltas. Fue bastante rápido, la verdad

Yo también lo encontré vergonzoso. Hablé con Helmut al día siguiente y todo está bien. Lo conozco desde hace unos años y sé cómo funciona.Además, creo que lo dijo en alemán y se reinterpretó de otra manera. No siempre se capta el lenguaje corporal. No vi las imágenes, así que no puedo decir mucho. Pero, aparte de eso, el amor de los fans y la gente fue algo que no esperaba en absoluto. Eso fue bonito