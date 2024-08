Las millonarias ganancias que dejó la F1 en México tras el Gran Premio en 2023

¿Qué la Fórmula 1 no es un gran negocio y que no tiene un impacto positivo en la economía de un país? Pues bien, las cifras que acaba presentar el Gran Premio de México en la edición 2023, ratifican la acertada decisión de los organizadores y patrocinadores de mantener el evento de la máxima categoría del automovilismo mundial en el Autódromo Hermanos Rodríguez.De acuerdo a cifras obtenidas por los análisis de las empresas internacionales AECOM y FORMULA MONEY, contratadas por CIE (promotor del evento) para determinar el impacto y los beneficios que dejó la carrera México del 27 al 29 de octubre de 2023, dejó las siguientes cifras:• Contribución estimada de USD $802 millones en ganancias para la economía del país. La cifra está compuesta de USD $272 millones en ganancia directa y USD $523 millones en exposición de medios para México.• Las operaciones de CIE para celebrar el México GP 2023 generaron USD $150 millones en beneficios económicos.• El México GP 2023 sustentó a 8.120 empleos en la región, con una ganancia total de los salarios creados de USD $45 millones. Tan solo CIE creó 4,220 empleos, generando más de USD $31 millones en salarios.• Los gastos Ex Situ por los miembros de las escuderías y turistas que acudieron al evento, resultaron en USD $128 millones en actividad económica adicional para la Ciudad de México, sustentando 3,900 empleos y USD $802 millones en salarios.• El México GP 2023 registró una entrada de 400.639 asistentes en los tres días del evento. Sólo durante el domingo, estuvieron presentes 149,721 espectadores.• La presencia en redes sociales de las cuentas de @MexicoGP alcanzó 12.012 millones de impresiones en la semana del 23 al 29 de octubre de 2023. Los hashtags más importantes fueron tendencia en X (Twitter) durante 99 horas simultáneas y se registraron más de 53 mil interacciones los días de la carrera, siendo el lunes 23 de octubre el día de mayor interacción con 14,002 menciones y más de 3.925 millones de impresiones.• Desde el 2015 el GP de México ha dejado una ganancia económica y de exposición de medios de México acumulada de USD $6.376 millones. Además, ha generado un total de 73,059 empleos, equivalente a una ganancia en salarios acumulada de USD $802 millones.Sin duda estas cifras demuestran que en Latinoamérica se pueden realizar los eventos más importantes del mundo, como lo es Fórmula 1. A esto se suma Brasil, país que recientemente extendió su acuerdo con el campeonato hasta 2030. En São Paulo entrevistamos en exclusiva a Alan Adler, director del Gran Premio, quien le contó a Colombia su caso de éxito, luego que el país andino estuviera en búsqueda de ser sede de una carrera.