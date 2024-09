De último a primero: la inolvidable victoria en Fórmula 2 del brasilero Bortoleto en Monza

Sprint Race:

Feature Race:

Bortoleto va por el campeonato de la F2

Estoy muy contento y emocionado por lo que hemos conseguido hoy en Monza. Es como un sueño hecho realidad. Nuestro auto estaba perfecto, teníamos una buena estrategia y, naturalmente, el momento de la entrada del auto de seguridad nos ayudó un poco.



Después de lo que pasó en la clasificación, mantuvimos la cabeza alta y, con mucha confianza, conseguimos hacer dos carreras fantásticas. Quiero dar las gracias a mi familia y a mis patrocinadores, que siempre están conmigo. Pero quiero dedicar esta victoria a todos los aficionados que me animan y que, desde el viernes, me han dado un apoyo tremendo para mirar hacia delante y creer hasta el último momento. Muchas gracias a todos

El piloto brasilero Gabriel Bortoleto pasó del infierno a la gloria en la Feature Race, la carrera larga de la FIA Fórmula 2 de hoy en el Autodromo Nazionale Monza. Logró lo que muy pocos consiguen: ganar desde el último lugar.En las dos carreras de este fin de semana inició desde el fondo de la parrilla, debido a que cometió un error quedando en la gravilla y no registró tiempos en la clasificación el piloto de jóvenes pilotos de McLaren.En la 22ª posición de la parrilla, Bortoleto alineó el auto #10 del equipo Invicta Racing para la largada. En un sábado muy caluroso, el piloto hizo una buena salida y comenzó su recuperación. En una carrera en la que no era obligatorio parar en boxes, la estrategia era súper simple: acelerar y adelantar a tantos competidores como fuera posible.Así, el brasileño de 19 años mantuvo un fuerte ritmo desde el principio. Evitando los pocos accidentes que se produjeron, siguió ganando posiciones hasta que, al final de las 21 vueltas, cruzó la meta en octavo lugar, empatado a milésimas de segundo con Dennis Hauger.Ante esta insólita situación, la organización decidió repartir el punto por el octavo puesto entre ambos pilotos, recibiendo cada uno medio punto en la clasificación.Una vez más, el domingo, Bortoleto tuvo que salir desde la 22ª posición, pero la estrategia sería un poco más compleja, ya que implicaba una parada en boxes y el uso de neumáticos con diferentes compuestos de neumáticos. Junto con su equipo de ingenieros, el piloto estudió a fondo todas las opciones y decidió empezar la carrera con neumáticos blandos.Con otra buena salida, el joven piloto de São Paulo adelantó a no menos de cinco competidores sólo en la primera vuelta e inició su carrera de recuperación. Con un ritmo impresionante, continuó adelantando a los que le precedían hasta que, en la octava vuelta, cuando ya ocupaba la 10ª posición, todos los autos que le precedían entraron en boxes.En ese momento, Bortoleto se puso en cabeza y, a mitad de la novena vuelta, un accidente sacó el Safety Car. Gabriel, estando a mitad de vuelta, mantuvo un ritmo muy rápido, hizo su parada obligatoria en boxes, y consiguió volver a la pista en un «virtual» primer puesto, ya que seis autos aún no habían entrado a boxes. El auto de seguridad permaneció en pista hasta la vuelta 12, cuando abandonó el circuito.Con notable confianza, Gabriel empezó a apretar aún más. A pesar de las paradas obligatorias en boxes de los competidores que le precedían, les fue adelantando uno a uno hasta que se puso en cabeza en la vuelta 18.A partir de ese momento, sin nadie por delante, Bortoleto continuó marcando vueltas rápidas, para finalmente tomar la bandera a cuadros al final de la vuelta 30 con casi 10 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.Con los resultados del fin de semana, Bortoleto sumó otros 25,5 puntos a su cuenta del campeonato y se acercó significativamente en la clasificación.El líder sigue siendo el francés Isack Hadjar, pero ahora con sólo 10,5 puntos de diferencia sobre el brasileño. Antes de esta prueba, la diferencia era de 36 puntos.", indicó el brasilero.