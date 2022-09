Fernando Alonso buscará un buen resultado para celebrar su GP 350 en Fórmula 1

Monza es uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1. En este triplete de carreras hemos pasado de la pasión de los aficionados y el ambiente de Zandvoort al de los tifosi en Italia, algo que siempre es especial. Me han tratado muy bien en este circuito por mi pasado en Ferrari, ya he ganado dos veces y me he subido al podio unas cuantas más

Es un gran logro igualar a Kimi como el piloto con más participaciones en Fórmula 1 este domingo. Dentro de mí, intento no pensar demasiado en los récords y centrarme en las carreras, pero es algo especial, de lo que quizá me sienta orgulloso dentro de unos años cuando mire atrás.



Aunque es especial, sigo siendo un piloto y no quiero pensar en eso durante el fin de semana. Mi objetivo es disfrutar de Monza y sacar el máximo provecho del auto para sumar buenos puntos

El Gran Premio de Italia de 2022 será el número 350 en la carrera de Fernando Alonso. El español 2 veces ganador en Monza —en 2010 con Ferrari— igualará el récord de carreras disputadas de Kimi Räikkönen este fin de semana. El piloto de Alpine pasa un poco de ese logro y se enfoca en conseguir otro buen resultado en un circuito especial para él.La atmosfera del GP de Italia con la gran cantidad de tifosi en las tribunas es siempre especial para los pilotos y más para aquellos que han podido celebrar en lo más alto del podio vistiendo los colores de la casa de Maranello. Alonso es uno de ellos y agradece el cariño de los aficionados estos años aunque ya no forme parte de la Scuderia.".Fernando cumplió durante el fin de semana del GP de Hungría 41 años y este domingo llegará a 350 competencias disputadas, de las cuales ha ganado 32. El asturiano dice tener cuerda para un rato más y luego de anunciar que continuará su carrera con el equipo Aston Martin a partir de 2023 no es descabellado pensar que puede llegar hasta los 400 Grandes Premios.".Alonso se ubica 9º en las posiciones con 59 unidades y de terminar dentro de los 10 primeros en Monza extendería su racha a 11 GP's consecutivos sumando puntos.