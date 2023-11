Entrevista con Franco Colapinto previo a su primer test de Fórmula 1

Estoy muy emocionado. Las últimas semanas han sido bastante ajetreadas para mí. Increíble. Todas las noticias que han salido desde que F3 terminó. Fue muy duro encontrar todo el presupuesto para hacer la Fórmula 2 y por supuesto llegar a ese objetivo, a esa meta que teníamos con todo mi grupo de gestión y también con Williams

Es algo muy positivo y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Y, por supuesto, pilotar el F1 el martes después de la carrera en Abu Dhabi será un momento único para mí, muy especial. Desde que empecé a correr en karts cuando tenía 9 años, mi sueño era poder pilotear algún día un auto de Fórmula 1.



Tener esa visión y ser capaz de lograr esa primera prueba, esas primeras vueltas en un auto de Fórmula 1 será algo increíble. No estaba realmente pensando en ello cuando el año comenzó. Y, sí, Williams ha sido tan importante este año, trabajando tanto con ellos

En Argentina viví hasta los 14 años, pero se siente como si todavía estuviera viviendo allí. Toda mi familia sigue en Argentina, en Buenos Aires. Me fui a Italia sin saber nada del idioma. De repente necesité lavar mi ropa, a cocinar para mí. Han sido cosas y sacrificios que uno hace para conseguir lo que quiere en el deporte. Y por supuesto que ha sido duro, he pasado por muchos desafíos y ahora sólo estoy disfrutando del momento, disfrutando de estar en la cima del automovilismo.



Es el deporte que amo y poder estar aquí es algo a lo que de repente te empiezas a acostumbrar, pero de repente te das cuenta, que estar en F1 es una locura. Hace dos años lo estaba viendo por la tele, pensando que estaba súper lejos, y hoy estar aquí en noviembre, después de Abu Dhabi, poder subirme a un auto de F1 por primera vez es, es un sueño hecho realidad.



No es sólo para mí, lo es para muchos argentinos y va a ser un momento histórico para mi país, luego de 20 años sin un argentino en la Fórmula 1. Será un momento muy especial para todos los que aman este deporte y voy a dar lo mejor de mí y disfrutaré el momento

El soporte es fenomenal. Este año he crecido mucho como piloto. Estando en un simulador, trabajando con ingenieros de F1. Trabajando también con Logan (Sargeant) y Alex (Albon). He crecido mucho, no sólo en cuanto a la conducción, sino también en el aspecto personal, para ser más profesional.



Como he dicho, tengo muchas ganas del tests. Pero también continuar con Williams en el futuro. Sería algo increíble para mí. He disfrutado mucho este primer año con ellos.



Estoy muy contento de formar parte de este increíble equipo y deseo que llegue 2024. Creo que va a traer cosas increíbles. Voy a estar totalmente preparado física y mentalmente para los próximos desafíos

Es muy difícil para un suramericano. El presupuesto es muy alto, y con los patrocinadores, con la situación económica de Argentina, por desgracia, es muy difícil para que las empresas que me apoyen, porque la situación económica es muy complicada allí.



Y me alegro de tener el apoyo. Todos pudieron hacerlo, colocando cada uno un poco, sumando al saco de arena. Es por eso que siempre digo que es parte de ellos, de los argentinos, lo que han logrado los fans que han hecho algo grande en Argentina y por eso muchas empresas me han llamado por causa del apoyo masivo que he recibido

Estoy contento por continuar con MP Motorsport el año que viene. Han sido una familia para mí en los dos últimos años. Realmente me han ayudado a progresar en mi carrera e ir paso a paso cada vez más alto. Son un equipo muy bueno en la Fórmula 2. Han tenido mucho éxito en los últimos años.



Tienen gente muy buena. Son casi como mi familia en el automovilismo y tengo muchas ganas de seguir con ellos un año más. Son muy profesionales y estoy deseando que llegue 2024

F1LATAM.COM entrevistó al joven piloto argentino Franco Colapinto, quien este fin de semana en Abu Dhabi tendrá dos grandes y emocionantes retos: debutar en la FIA Fórmula 2 y rodar por primera vez en un auto de F1, con motivo del test de jóvenes pilotos representando a Williams la próxima semana.", expresó el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.En la presente temporada de F3, Colapinto terminó en el cuarto lugar. Una operación tras una fractura de clavícula la cual se realizó dos semanas antes de la última válida, le impidió defender el subcampeonato a plenitud de condiciones. En Monza ganó la primera carrera y en la segunda se fue sin puntos.Respecto a su primer test en F1, señaló: "".Al preguntarle sobre lo que representa como argentino tener esta oportunidad, Colapinto comentó: "", dijo el piloto de 20 años de edad.Respecto a la ayuda que le ha brindado Williams por pertenecer a su academia de pilotos, Franco expresó: "".Sobre los retos de conseguir patrocinio, Colapinto señaló: "".Finalmente sobre su participación en F2 este fin de semana con MP Motorsport y la confirmación de su temporada completa el próximo año, el joven argentino señaló: "".