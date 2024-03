El GP de Las Vegas de F1 anuncia los precios de entradas y fecha de salida a venta

Los organizadores del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 han publicado el calendario de venta y las opciones de entradas para el evento que se realizará del 21 al 23 de noviembre de 2024.Las entradas se pondrán a la venta al público el lunes 25 de marzo a las 10 a.m. (hora del Pacífico). American Express - el Socio Oficial de Pagos de F1 en las Américas - está proporcionando a sus miembros de la tarjeta, acceso prioritario para comprar entradas a partir del miércoles 13 de marzo a las 10 a.m. (hora del Pacífico) hasta el viernes 15 de marzo a las 10 a.m. (hora del Pacífico).Además, los residentes de Nevada tendrán acceso anticipado a la compra de entradas desde el viernes 22 de marzo a las 12.00 h (hora del Pacífico) hasta el domingo 24 de marzo a las 23.59 h, antes de la venta al público.Los asientos con vista al circuito son los siguientes:(a partir de $150, más impuestos y tasas): Entrada solo para público con acceso a las plataformas de visualización por orden de llegada, además de activaciones interactivas para los aficionados y entretenimiento en vivo. Habrá comida y bebida a la venta.Precios:• Entrada para tres días: $600 más impuestos y tasas.• Opciones de entradas para un solo día:• Entrenamientos (jueves 21 de noviembre): $150 más impuestos y tasas• Clasificación (viernes 22 de noviembre): $225 más impuestos y tasas• Gran Premio (sábado 23 de noviembre): $350 más impuestos y tasas($850 más impuestos y tasas): Participe en la primera Caesars Palace Experience, situada estratégicamente a lo largo de Las Vegas Boulevard para disfrutar al máximo de la acción de la carrera. Los invitados tendrán acceso a la zona de fans del Caesars Palace con entretenimiento en directo y actividades interactivas de F1. Habrá comida y bebida a la venta.($1.050 más impuestos y tasas): Entrada solo para público de pie con acceso a las plataformas de observación por orden de llegada, además de experiencias interactivas para los aficionados, entretenimiento en vivo y comida, agua y refrescos de cortesía. Esta zona de aficionados ofrece un ambiente de festival, ambientado con la banda sonora de las actuaciones de los cabezas de cartel en el T-Mobile Stage.Asientos asignados en las tribunas con vistas a la pista, que incluyen actividades interactivas para los aficionados, entretenimiento en directo y comida, agua y refrescos gratuitos.• Tribuna($2.750 más impuestos y tasas)• Tribunas(tres niveles a partir de $1.800 más impuestos y tasas)• Tribunas(dos niveles a partir de $1.500 más impuestos y tasas)Acceso a un espacio de hospitality compartido con vistas privilegiadas de la pista, entretenimiento en la suite, ofertas elevadas de comida y bebida con todo incluido, un gerente de servicio dedicado para asistencia durante todo el año y acceso a una zona exclusiva para aficionados.($10.500 más impuestos y tasas)• NUEVO para 2024: Los aficionados tendrán la opción de comprar una entrada Skybox con un asiento asignado en la Tribuna Principal Heineken® Silver por un total de $12.500 por persona más impuestos y tasas.($9.300 más impuestos y tasas)($8.900 más impuestos y tasas)($5.500 más impuestos y tasas)($5.500 más impuestos y tasas)($3.750 más impuestos y tasas)($3.500 más impuestos y tasas)*Las suites privadas o semiprivadas están disponibles bajo petición. Diseñadas para un mínimo de 25 invitados y un máximo de 100, cada suite ofrece un espacio personalizable con una terraza junto a la pista para disfrutar de las mejores vistas.Acceso a un espacio de hospitality de ultralujo con asientos de primera calidad, vistas de 360 grados de la pista, un gestor de servicios y un conserje dedicados, entretenimiento en directo, cocina de primera clase, bebidas gratuitas, experiencias exclusivas de F1 y mucho más.($35.000 más impuestos y tasas)• En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre la experiencia F1 Garage.($25.000 más impuestos y tasas)($15.000 más impuestos y tasas)($12.500 más impuestos y tasas)Para tener la oportunidad de disfrutar de la experiencia del Gran Premio de Las Vegas desde múltiples puntos de vista, los aficionados pueden elegir el nuevo paquete de entradas conocido como "Three of a Kind". A partir de $2.100, los invitados podrán disfrutar de la acción de la carrera desde un punto diferente cada día, incluida la entrada general a la Flamingo Zone by Caesars Rewards, un asiento exclusivo en la T-Mobile Zone en las tribunas Sphere y hospitality de alto nivel en el Club Overtake.En agradecimiento a los residentes es este Gran Premio, los residentes de Nevada tendrán acceso prioritario a la compra de entradas a partir del viernes 22 de marzo al mediodía (hora del Pacífico). Para acceder a la preventa, los aficionados locales deben comprar las entradas a través de Ticketmaster con una tarjeta de crédito o débito vinculada a una dirección de facturación de Nevada.Para mejorar la experiencia de los fans, los compradores podrán añadir experiencias en Las Vegas y artículos exclusivos a cualquier opción de entrada durante la venta pública el lunes 25 de marzo. Próximamente se dará a conocer más información sobre las ofertas disponibles.En los próximos meses se darán a conocer detalles sobre espectáculos en directo, ofertas de comida y bebida y actividades atractivas.