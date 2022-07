Ferrari adelante con Sainz y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Francia

Previo del GP de Francia 2022:

GP de Francia - Pruebas Libres 2

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 C. Sainz Ferrari ESP 1:32.527 -.--- 22 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:32.628 +0.101 22 3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:33.077 +0.550 17 4 G. Russell Mercedes GBR 1:33.291 +0.764 20 5 L. Hamilton Mercedes GBR 1:33.517 +0.990 23 6 L. Norris McLaren GBR 1:33.607 +1.080 21 7 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:33.906 +1.379 24 8 K. Magnussen Haas DIN 1:33.928 +1.401 24 9 D. Ricciardo McLaren AUS 1:33.984 +1.457 23 10 S. Pérez Red Bull MEX 1:34.060 +1.533 16 11 F. Alonso Alpine ESP 1:34.259 +1.732 24 12 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:34.264 +1.737 27 13 S. Vettel Aston Martin ALE 1:34.420 +1.893 27 14 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:34.540 +2.013 24 15 L. Stroll Aston Martin CAN 1:34.595 +2.068 26 16 A. Albon Williams TAI 1:34.653 +2.126 23 17 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:34.654 +2.127 26 18 E. Ocon Alpine FRA 1:34.660 +2.133 26 19 M. Schumacher Haas ALE 1:35.195 +2.668 22 20 N. Lafiti Williams CAN 1:35.412 +2.885 27

La Scuderia Ferrari lideró la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, esta vez con el español Carlos Sainz al comando.De nuevo la temperatura ambiente y de la pista ha sido bastante alta. Sin duda esta situación pondrá en aprietos a los pilotos y equipos, en especial para la carrera, apuntando de entrada a dos detenciones debido al alto nivel de degradación de los neumáticos.Con un tiempo de 1:32.527, Carlos Sainz estableció el mejor registro de la jornada superando por 101 milésimas a su compañero de equipo Charles Leclerc. El equipo de Maranello trae actualizaciones relevantes para este fin de semana, iniciando por el piso.Sin embargo para el piloto español no todo son buenas noticias, ya que por cambio en la unidad de control electrónico tendrá una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida para la carrera del domingo. Recordemos que en el pasado Gran Premio de Austria unidad de potencia sufrió un incendio y probablemente podría tener más cambios que le implicarían salir desde el fondo del grupo el este domingo.En la tercera posición se ubicó Max Verstappen de Red Bull a medio segundo de Carlos Sainz. Sin duda esta no es una situación agradable para el actual campeón, aunque reconforta el hecho de tener tandas largas constantes y competitivas con el compuesto medio.Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, finalizó en la décima posición y no se le ha visto cómodo durante las dos prácticas de este viernes. Sin embargo el cierre de la jornada también ha sido favorable con el ritmo de sus neumáticos.Una buena sesión tuvo la escudería Mercedes con George Russell y Lewis Hamilton en el cuarto y quinto lugar respectivamente. También hay actualizaciones importantes en el equipo germano, aunque de entrada no están tan cerca de los líderes, pero sí se ve una progresión.Otro equipo que ha hecho avances es McLaren. Con un auto actualizado en una buena parte de sus componentes, Lando Norris se ubicó en el sexto lugar. Su compañero de equipo Daniel Ricciardo no terminó muy lejos. Fue noveno y lo separaron cuatro décimas.Continuando con los buenos resultados y evoluciones, es el caso de AlphaTauri, en especial con Pierre Gasly al ubicarse en el séptimo lugar. Entretanto Yuki Tsunoda fue decimocuarto.Kevin Magnussen de la escudería Haas logró el octavo tiempo, mientras que su coequipero Mick Schumacher terminó penúltimo. El piloto alemán tuvo una salida de pista en el inicio de la sesión, pero afortunadamente por las generosas zonas de escape no impactó las barreras de protección.El equipo que oficia este fin de semana de local, Alpine, no tenido entrada protagonismo. El español Fernando Alonso logró el 11º tiempo mientras que su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon terminó 18º.Sebastian Vettel y Lance Stroll, pilotos de Aston Martin, se ubicaron en la 13ª y 15ª posición respectivamente.Finalmente los pilotos de Williams, Alex Albon y Nicholas Latifi quedaron en el decimosexto y último lugar. El canadiense ya cuenta con todas las actualizaciones en su auto.Mañana a las 13:00 hs de Le Castellet iniciará la tercera y última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Francia con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los tiempos de la sesión: