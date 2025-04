Antonelli recupera la cuarta posición y deja a Mercedes junto a McLaren en el liderato del campeonato

El joven italiano Kimi Antonelli recuperó su cuarta posición en el Gran Premio de Australia después que el equipo Mercedes lograra revertir una sanción de cinco segundos impuesta al chico de 18 años durante su debut en la Fórmula 1.La decisión, tomada tras una revisión exhaustiva de nuevas evidencias, no solo devuelve a Antonelli a su merecido puesto, sino que también reconfigura la lucha por el campeonato de constructores.El incidente que desencadenó la polémica ocurrió durante una de las paradas en boxes, en medio de una carrera marcada por condiciones climáticas cambiantes y estrategias arriesgadas.Te podría interesar:Los comisarios inicialmente determinaron que Antonelli había sido liberado de manera insegura, interfiriendo con el Kick Sauber de Nico Hülkenberg. Como resultado, el italiano recibió una penalización de cinco segundos que lo relegó del cuarto al quinto lugar, privándolo de valiosos puntos en su primera aparición en la máxima categoría.Sin embargo, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. El equipo de Brackley presentó una solicitud de ‘Derecho de Revisión’, aportando nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento de la decisión inicial.Entre estas, destacó un video inédito captado por la cámara montada en el arco del monoplaza de Antonelli, así como imágenes aéreas tomadas desde el helicóptero de la F1.Estas grabaciones demostraron de manera concluyente que el piloto de Mercedes no había cruzado al carril rápido de los boxes hasta estar a una distancia considerable, y que había verificado visualmente la posición de Hülkenberg antes de proceder.", explicó el documento emitido por los comisarios.".La decisión de revertir la sanción no solo beneficia a Antonelli, quien suma dos puntos adicionales, sino que también tiene implicaciones directas en el campeonato de constructores.Con este ajuste, Mercedes y McLaren quedan empatados en lo más alto de la clasificación, ambos con 27 puntos.Por su parte, Alex Albon de Williams, quien inicialmente se había beneficiado de la penalización al ascender al cuarto puesto, regresa al quinto lugar, lo que reduce su puntuación de 12 a 10 unidades. Sin embargo, este cambio no afecta la posición de Williams, que se mantiene cuarta en la tabla.Este episodio ha dejado en evidencia la importancia de la tecnología y la transparencia en la toma de decisiones en la F1. Además, sirve como recordatorio de que los equipos tienen herramientas para impugnar decisiones que consideren injustas, siempre y cuando presenten pruebas contundentes.