Sergio Pérez explica la razón de su viaje a México y lamenta el difícil momento que está afrontando

Hola a todos. Como saben di positivo en COVID-19. Estoy muy triste y sin duda es uno de los más tristes de mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque en tantas cosas para este fin de semana. Es algo que no está en tus manos. Demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. De mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de mi equipo y de la FIA.



Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá, quien tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí unos días, volví a Europa y me sentía perfecto y me siento perfecto gracias a Dios. No tengo ningún síntoma. De hecho hasta ayer iba a correr y luego me dieron la noticia que necesitaba hacer cuatro pruebas más.



Al final pones todo en perspectiva y creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas. Quiero agradecerles a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto, todos sabemos que estamos muy vulnerables en esta situación. Desafortunadamente me tocó y espero ser el último caso en el deporte.



Agradezco todas las muestras de cariño de toda la gente cercana a mí. Espero que pronto podamos regresar. No queda más que cuidarnos muchísimo y no podemos bajar la guardia en ningún momento. A cuidarnos y espero estar de regreso. Un abrazo a todos.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! ?? pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

El piloto mexicano Sergio Pérez envió un mensaje a sus aficionados expresando el difícil momento que está afrontando tras salir positivo en la prueba de COVID-19 y que lo deja al margen del GP de Gran Bretaña. Explicó las razones de su viaje a México tras la carrera en Hungría y agradeció las muestras de apoyo.A continuación el mensaje del piloto tapatío: "", declaró Pérez.En instantes se anunciará su reemplazo en el GP de Gran Bretaña.