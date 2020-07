Aplastante victoria de Lewis Hamilton en Hungaroring - Reporte Carrera - GP de Hungría

Posiciones Provisionales del Gran Premio de Hungría 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:36.12.743 25 1 26 2. Max Verstappen Red Bull + 8.72 18 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 9.45 15 15 4. Lance Stroll Racing Point + 57.57 12 12 5. Alexander Albon Red Bull + 78.31 10 - 10 6. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 1 vuelta 6 - 6 8. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 4 4 9. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 2 2 10. Kevin Magnussen * Haas + 1 vuelta 1 1 Pilotos sin puntos: 11. Charles Leclerc Ferrari + 1 vuelta 12. Daniil Kvyat AlphaTauri + 1 vuelta 13. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 14. Esteban Ocon Renault + 1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Romain Grosjean * Haas + 1 vuelta 17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 18. George Russell Williams + 1 vuelta 19. Nicholas Latifi Williams + 5 vueltas No terminó: 20. Pierre Gasly AlphaTauri -

El piloto británico Lewis Hamilton tuvo un rendimiento sobresaliente la carrera del Gran Premio de Hungría. Su ritmo fue demoledor y de paso se llevó su séptimo Grand Chelem en la F1 (pole, victoria, vuelta rápida y liderato en todas las vueltas). Lo acompañaron en el podio Max Verstappen y Valtteri Bottas.Minutos antes de iniciar la carrera, la pista se encontraba húmeda y por esta razón todos los pilotos salieron con neumáticos intermedios de lluvia. Se presentó una situación inusual en la vuelta que se aborda saliendo de los pits rumbo a la parrilla de salida. El piloto holandés Max Verstappen perdió el control de su auto y terminó contra la barrera de protección, afectando la suspensión delantera izquierda del Red Bull RB16.Esto obligó a que los mecánicos de Red Bull trabajaran a toda marcha para reparar los daños y lograron hacerlo en tiempo récord y no afectó el séptimo lugar de partida de Verstappen.En la largada, Lewis Hamilton mantuvo sin inconvenientes la primera posición, caso contrario su compañero de equipo Valtteri Bottas quien erró en la partida al adelantarse un poco, luego arrancó de nuevo y perdió varias posiciones.Iniciando todos con intermedios y la pista secándose, el paso a seguir era cambiar a los neumáticos slicks. En el caso de Hamilton lo hizo en la tercera vuelta, mientras que sus rivales inmediatos, Bottas, Stroll y Verstappen los hicieron en el giro dos, tres y cuatro respectivamente.Hamilton salió de nuevo en la primera posición montando el compuesto medio y desde allí mantuvo un fuerte ritmo, alejándose de Max Verstappen quien estaba en el segundo lugar. Luego Lewis se detuvo en la vuelta 37 y allí cambió a otro set de medios, esta vez usados.En vista que Valtteri Bottas ingresó por tercera ocasión a boxes en el giro 49 para colocar duros, con el objetivo de buscar la vuelta rápida y terminar la carrera con este compuesto, Lewis Hamilton se la jugó - a pesar de tener una diferencia de 26 segundos-, paró a cuatro giros del final para colocar un compuesto blando usado y así registrar el mejor tiempo de vuelta que le otorga un punto adicional.De esta forma Lewis Hamilton ganó la carrera, con un ritmo y un dominio aplastante. En ningún momento corrió riesgo su posición y logró dos marcas importantes: la primera asumir el liderato del campeonato y la segunda igualar a Michael Schumacher en el número de victorias en un mismo trazado con ocho.En la segunda posición finalizó Max Verstappen, quien está altamente agradecido con sus mecánicos por el esfuerzo realizado para tener su auto listo en tiempo récord tras su error. El holandés supo aguantar la presión que le colocó Valtteri Bottas en las últimas vueltas y se encargó de separar a los Mercedes en el podio.El piloto canadiense Lance Stroll realizó una excelente carrera. Iniciando desde el tercer lugar llevó el auto con sumo cuidado bajo estas condiciones y al final sumó puntos importantes para Racing Point. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, no corrió con suerte en la partida y posteriormente tuvo una salida de pista cuando completaba las primeras vueltas con el compuesto medio. Esto le hizo perder posiciones y al final terminó séptimo tras recuperar varias lugares.Desde la decimotercera posición inició la competencia el tailandés Alexander Albon, lugar poco habitual para un piloto de Red Bull. Esta situación lo tenía bajo presión, sin embargo fue escalando posiciones y al final terminó en el quinto lugar. Buena remontada de este joven piloto. Al final de la carrera los comisarios lo estaban investigando, ya que supuestamente el equipo había secado el asfalto en su cajón de salida, algo prohibido por reglamento. Luego de revisar los videos, no se encontró evidencia que haya existido intención de alterar las condiciones del asfalto.La escudería Ferrari no brilló en este Gran Premio y tan sólo pudo lograr el sexto puesto con Sebastian Vettel. Su compañero de equipo Charles Leclerc terminó undécimo. Siguen las dificultades en el equipo de Maranello.La escudería Renault volvió a tener una carrera similar a las dos primeras, en la que solo uno de sus pilotos logra entrar en los puntos. En esta ocasión nuevamente fue el australiano Daniel Ricciardo en el octavo puesto mientras que Esteban Ocon fue decimocuarto. Al finalizar la competencia, Renault volvió a protestar en contra del RP20 de Racing Point. La temporada 2020 sin duda viene siendo complicada para Haas. Hoy decidieron arriesgarse y no colocar los neumáticos intermedios. Por esa razón no tomaron la partida y cambiaron al compuesto medio. Esto dio resultado en la primera parte de la carrera, ya que escalaron hasta las primeras posiciones. Sin embargo fueron cayendo en el orden, pero el danés Kevin Magnussen logró finalizar en la novena posición, mientras que Romain Grosjean fue decimoquinto. Posteriormente los comisarios encontraron que a los pilotos se les dieron instrucciones vía radio en la vuelta de calentamiento, procedimiento prohibido por reglamento. Ambos se les impuso una penalización de 10 segundos, cayendo una posición cada uno.Carrera complicada para Carlos Sainz y Lando Norris de McLaren, teniendo cuenta las dos primeras carreras. El español al final terminó décimo, pero con la penalización de Grosjean subió al noveno lugar. Entretanto Lando Norris fue decimotercero.El ruso Daniil Kvyat de AlphaTauri ocupó el decimosegundo puesto, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue el único que no terminó la competencia tras problemas en la unidad de potencia.En las últimas posiciones quedaron los pilotos de Alfa Romeo y Williams, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, George Russell y Nicholas Latifi respectivamente.Durante toda la competencia hubo amenaza de lluvia, incluso los equipos hacían pronósticos de cuándo llegaría, pero finalmente no sucedió en Hungaroring. Esta situación le hubiera brindado un toque diferente a la carrera.Con los resultados finales de este GP de Hungría, Lewis Hamilton ahora lidera el campeonato de pilotos con 63 puntos, segundo Valtteri Bottas (58), tercero Max Verstappen (33), cuarto Lando Norris (26), quinto Alexander Albon (22), sexto Sergio Pérez (22), séptimo Charles Leclerc (18), octavo Lance Stroll (18), noveno Carlos Sainz (15) y décimo Sebastian Vettel (9).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 121 puntos, segundo Red Bull (55), tercero McLaren (41), cuarto Racing Point (40), quinto Ferrari (27), sexto Renault (12), séptimo AlphaTauri (7), octavo Alfa Romeo (2), noveno Haas (1) y último Williams (0).La cuarta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Circuito de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:En la vuelta antes de llegar a la grilla de partida, Max Verstappen impacta su auto de costado contra la barrera de protección. Alcanza a dañar la suspensión delantera izquierda. Los mecánicos de Red Bull trabajan a toda marcha para arreglar el problema y lo logran. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Hamilton se mantiene en el P1. Stroll P2. Bottas y Pérez caen al P6 y P7. Verstappen sube al P3. Partida limpia. Latifi de P15 a P10. Gran inicio de competencia.Hamilton se aleja a 3.6s de Stroll. Verstappen presiona a Stroll por el P2. Vettel y Leclerc en P4 y P5.Bottas y Leclerc en pits. Cambian a neumáticos slicks. Medios y blandos respectivamente.Hamilton, Stroll, Pérez, Vettel, Sainz, Albon, Latifi, Sainz, Gasly y Räikkönen en pits. Todos con slicks.Demora en el pit de Ferrari en el cambio de neumáticos de Vettel. Trompo de Latifi. Verstappen, Ricciardo, Ocon, Norris, Russel y Giovinazzi en pits.Pinchazo de Latifi. Hamilton adelante con gap de 7.6s sobre Verstappen. Magnussen y Grosjean en P3 y P4. Iniciaron la carrera con medios.Stroll pasa a Grosjean y sube al P4. Va por Magnussen. Gap de 2.1s. Vuelta rápida para el canadiense. Pérez en el P10.Duelo Mercedes-Ferrari. Leclerc pasa a Bottas. Fue en la curva 3. El finlandés complicado toma la parte húmeda de la pistaHamilton se aleja de Verstappen a 8s. Stroll sobre Magnussen por el P3. Gap de 0.7s.Bottas se recupera y pasa a Leclerc en la curva 1. Valtteri sube al P6. Está perdiendo el liderato en el campeonato.Se espera lluvia más adelante. ¡Qué carrera! Penalización de 5s para Latifi por impacto con Sainz en el pit lane.Bottas pasa a Grosjean y es P5. Stroll sigue conectado a Magnussen. Vettel bloquea en la curva 12 y lo pasa Albon. Cae al P9 el alemán de Ferrari.Hamilton a 9.9s de Verstappen. Albon ahora por Leclerc. Lo tiene a 0.7s. Le comunican a Lewis que va a llover en 12 minutos. Todos a fondo.Albon sigue presionando a Leclerc. Pérez se acerca a Vettel. Lo tiene a 1.4s. El mexicano en P10.Magnussen soporta en el P3 la presión de Stroll. Gran carrera del danés con un auto inferior.Stroll toma el P3 de Magnussen. Mejora su ritmo. Leclerc presionado por Albon. Vettel se une a la lucha por el P7. Gasly en pits. Problemas en la unidad de potencia.Albon pide más potencia en el auto.Albon pasa a Leclerc. Sube al P7.Vettel sobre Leclerc. No tiene ritmo el monegasco de Ferrari.Pérez en duelo con Leclerc por el P9.Leclerc en pits. Sale con duros el monegasco.Informan que lloverá en 10 minutos. Hamilton a 12s de Verstappen.Vettel alejándose de Pérez a 4.7s. Stroll en el P3 a 15.6s de Verstappen.Bottas se acerca a Stroll por el P4.Albon en el P7 a 2.1s de Grosjean.Verstappen en el P2 a 12.9s de Hamilton. Todos a la espera de la lluvia. Podría cambiar el desenlace de esta carrera.Albon a 1s de Grosjean. Bottas prepara el ataque sobre Stroll por el P3.Leclerc presiona a Norris por el P14. Sainz se acerca a Ricciardo por el P10.Stroll hace todo lo posible para que Bottas no pueda activar DRS. Gap de 1.3s. Norris resiste la presión de Leclerc.Albon pasa a Grosjean y toma el P6. Vettel y Pérez conectados a Grosjean. Hamilton vuelta rápida.Vettel en pits. Cambia a duros. Verstappen a 15.3s de Hamilton. Stroll P3 a 17.1s de Max.Pérez pasa a Grosjean y es P7. Gran duelo entre Leclerc y Norris por el 13. Rueda a rueda. Defiende Lando con todo su posición.Leclerc pasa a Norris. Un duelo limpio de dos grandes pilotos. El futuro de la F1. Vuelta rápida de Vettel.Bottas en pits. Medios para el finlandés.Mitad de carrera. Nada de lluvia de momento. Hamilton a 19s de Verstappen. Sólido en 1:21 con neumático medio.Ahora sí, comienza a llover. Grosjean complicando en el tráfico a Hamilton. Albon en pits. Sale con duros. Stroll en pits. Sale con medios el canadiense. Vuelta rápida de BottasVerstappen en pits. Duros para Max.Hamilton en boxes. Sale con blandos el líder. No pierde el P1. Verstappen a 20s. Bottas vuelta rápida a 6.2s de Max. Llueve leve, no afecta la pista.Bottas se acerca a Verstappen por el P2. Gap de 5.1s.Pérez pasa a Magnussen y es P9. Tiene a 2.9s a Albon por el P8.Hamilton y Verstappen girando en 1:19. Bottas pisando los 1:18. Gap de 3.4s entre Max y Valtteri.Salida de pista de Nicholas Latifi. Pudo continuar el piloto de Williams. El único abandono de la carrera es el de Pierre Gasly. Bien la fiabilidad de los autos en esta carrera, de momento.Bottas a 2.2s de Verstappen. Ricciardo en pits.Pérez a 2.5s de Albon por el P6. Vettel en P5 a 3.4s de Albon.Bottas conectado a Verstappen. En breve DRS.Hamilton es una máquina. No baja el ritmo. Se mantiene en 1:19 medios.Muy buen adelantamiento de Ricciardo a Magnussen por el P8. Fue saliendo de la curva 1.Bottas se complica con el tráfico. Verstappen respira. Se abre el gap de 1.8s.Hamilton a 23s de Verstappen.Bottas en pits. Sale con duros.Sainz se acerca a Leclerc por el P10. Charles defendiendo el último punto. El español tiene en la mira a su compañero en Ferrari en 2021.Bottas con la vuelta más rápida. Está a 20s de Verstappen.Albon y Pérez se acercan a Vettel por el P5. Stroll en pits. Medios por duros.Hamilton dice que el neumático no se siente bien. Lleva el compuesto medio con 17 vueltas.Hamilton se queja del neumático pero sigue marcando sus mejores tiempos. Pérez pierde vuelta con Lewis.Bottas a 10s de Verstappen. Gira 1.5s más rápido por vuelta que Max.Sainz busca el último punto de la carrera. Leclerc resiste.Hamilton le saca vuelta a Vettel. El alemán en P5 y en un Ferrari.El ritmo de Hamilton es impresionante. Se mantiene en 1:19 bajos, con neumático medio de 22 vueltas. Sólido, demoledor.Duelo rueda a rueda entre Leclerc y Sainz. Serán compañeros de equipo en Ferrari el próximo año.Sainz sorprende a Leclerc en la curva 1 y lo pasa. Deja a Charles fuera de los puntos.Albon a 0.5s de Vettel. Se alista el tailandés para atacar al alemán de Ferrari.Hamilton marca su mejor vuelta. El equipo engañando a sus rivales, simulando alistarse para cambiar a blandos.Hamilton a 26.6s de Verstappen. Mercedes se da el lujo de jugar con las emociones de los rivales. Lewis ganando con una amplia ventaja.Leclerc se queja del balance del auto. Dice que está haciendo todo lo posible. Albon conectado a Vettel. Bottas a 4.3s de Verstappen.Hamilton sigue mejorando sus giros. Intenta llevarse la vuelta rápida.Hamilton en pits. Cambia medio por blandos. Va a buscar la vuelta rápida. Entretanto Bottas marca el mejor giro. Albon pasa a Vettel por el P5Pérez se acerca a Vettel por el P6. Gap de 1.1s. Hamilton marca la vuelta más rápida y se lleva el punto adicional de momento.Bottas con todo sobre Verstappen. Valtteri busca el P2 para minimizar los daños en el campeonato.¡Última vuelta en Hungaroring! Gran duelo entre Norris, Stroll y Ricciardo. Lando pasa a Pérez quien tenía problemas en su alerón delantero.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Hungría. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Lance Stroll (Racing Point), 5º Alexander Albon (Red Bull), 6º Sebastian Vettel (Ferrari), 7º Sergio Pérez (Racing Point), 8º Daniel Ricciardo (Renault), 9º Kevin Magnussen, 10º Carlos Sainz (McLaren).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:16:627 en el giro 70 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. Penalización de 10 segundos por recibir instrucciones por radio en la vuelta de formación.