Estoy muy contento con el resultado de hoy: el auto estuvo fuerte durante la clasificación y hemos tenido un buen desempeño todo el fin de semana. Tuvimos el ritmo, así que hoy se trató de colocar todo junto en la qualy y fue un gran trabajo de todo el equipo asegurarnos de que lo haríamos. Definitivamente fue una apuesta intentar llegar a la Q3 con neumáticos medios, pero resultó ser la decisión correcta. Estamos en una buena posición mañana para intentar anotar algunos puntos importantes para el equipo

No, no estoy tan contento con la clasificación de hoy, pero creo que como equipo es un gran resultado. Ya viendo a mañana, espero que en la carrera podamos hacerlo mejor. Creo que es importante mantener buen momento, buen ritmo en la carrera y eso será clave para mañana. Creo que logré escapar con un buen resultado, fue una clasificación muy problemática. Cuarto puesto es un gran resultado para mañana.



De mi parte pasó de todo durante la clasificación. No me sentía al 100 por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la 'qualy’. Estoy un poco tocado del cuello. No sé, fue de repente. Traigo muy poco de dolor en el cuello, pero de repente en algunas partes del circuito se dio un poco de mareo, pero bueno, aun así, con todo esto estar cuarto lugar es un buen resultado para mañana.



Tenemos un buen ritmo, tenemos que ir bien, arrancamos con el compuesto medio, creo que eso nos puede beneficiar para la carrera, creemos que el neumático más blando puede sufrir durante el primer ‘stint’. Creo que estamos ahí cerca, una buena primera vuelta, pero sobre todo una estrategia inteligente durante la carrera va a ser importante

Doble recompensa para la escudería Racing Point en la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría. No solo lograron la segunda fila con Lance Stroll y Sergio Pérez, sino que también arriesgaron y serán los únicos pilotos del top 10 junto con los Mercedes que iniciarán con el compuesto medio. Una estrategia interesante que les podría brindar mañana en la carrera muy buenos resultado.En el caso de Lance Stroll logra su mejor posición de partida en la Fórmula 1 con el tercer lugar, mientras que Sergio Pérez comenzará por sexta ocasión en el cuarto puesto. Checo en el GP de Europa 2016 (hoy Azerbaiyán) había clasificado segundo, pero fue penalizado con cinco posiciones por cambio de caja de velocidades.".".