Amazon Prime Video anunció su más reciente serie documental, Fernando, un retrato único del campeón mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006, y una de las estrellas deportivas más exitosas de España, Fernando Alonso.Durante la producción se podrá examinar la vida del piloto dentro y fuera de la pista y las altas y bajas durante los meses que lo llevaron a su primera incursión en el Rally de Dakar en Sudamérica.La docuserie, de cinco episodios, se lanzará exclusivamente en Amazon Prime Video en España, Francia, Italia, Reino Unido y Latinoamérica más adelante este año.Esta serie sin precedentes, muestra la pasión de Alonso por competir al nivel más alto y su absoluta determinación para ganar. Documentando el último año, desde su participación en los circuitos más importantes como Indianápolis 500 o las 24 Horas de Le Mans, y culminando en su primera incursión en el Rally de Dakar el pasado enero, Fernando les da a los espectadores, acceso sin precedentes al campeón mundial de la Fórmula 1.Durante este documental, los más allegados a Alonso revelan al hombre detrás del campeón, con su manager, Luis García Abad, su hermana, Lorena Alonso, su pareja, Linda Morelli y sus colegas, Marc Gené y Carlos Sainz quienes también aparecen en este documental.", dijo Ricardo Cabornero, jefe de contenido de Prime Video, España. "".", dijo Laura Fernández Espeso, directora corporativa y de TV en THE MEDIAPRO STUDIO. "".Producida por THE MEDIAPRO STUDIO exclusivamente para Amazon Prime Video, Fernando ofrece acceso exclusivo y sin precedentes al círculo más íntimo del piloto, algo que no se ha visto antes.La serie se une a miles de series de TV y películas disponibles en Prime Video, incluyendo otras series Amazon Originals como El Corazón de Sergio Ramos y Six Dreams, así como ZeroZeroZero y El Juego de las Llaves. También se une a aclamadas series Amazon Originals como las comedias ganadoras del Emmy, Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens, Carnival Row y Donald Glover’s Guava Island, así como contenido con licencia y auto publicado, todo disponible en más de 200 países y territorios alrededor del mundo.Los miembros Prime podrán ver Fernando a través de la aplicación de Prime Video disponible en Smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablets, Apple TV, consolas de videojuegos y Chromecast.En la aplicación Prime Video, los usuarios pueden descargar todos los episodios a sus dispositivos móviles y tabletas y ver el contenido en donde sea y sin conexión a internet, sin costo adicional como parte de una membresía Prime en Colombia por solo $14.990 al mes; los nuevos clientes pueden conocer más en: www.primevideo.com