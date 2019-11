No sé cuántos campeonatos, pero como atleta me siento bien, así que estoy listo para las próximas carreras, no aflojaremos, seguiremos presionando. Tengo que darle un enorme agradecimiento al 'Team LH' en todo el mundo, a todos los que han venido este fin de semana para hacer este evento lo que es, y también a los británicos y las personas con las banderas que me han apoyado este fin de semana. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón

De ninguna manera ha sido fácil. Ha sido la temporada más complicada como equipo. Perdimos a Niki (Lauda) este año. Un miembro crucial de nuestra escudería y la montaña rusa emocional que originó su partida, además una carrera donde no tuve a Bono (Peter Bonnington - ingeniero de Lewis), fuera del auto trataba de mantenerme enfocado durante el año. Este auto no ha sido fácil para nosotros. Sinceramente iniciamos la temporada en Australia pensando que estaríamos atrás. A mitad de año nos encontrábamos atrás y fue un verdadero reto esta segunda mitad. Luchamos contra Ferrari y Red Bull, lo cual es grandioso y lo recibimos bien. Cada año se presentan retos diferentes de emociones. Intento mostrarle a la gente que desde afuera las cosas se ven bien, pero no es así. También tengo que luchar con muchas cosas y batallar con ciertos demonios e intentar asegurarme que constantemente crezca como persona. Lo de la clasificación fue algo que me puso a prueba y pude tener una de mis carreras favoritas. Estoy muy contento por eso.



No hay un piloto que pueda ganar un título sin un gran equipo a su alrededor. No hay un solo tenista en el mundo que pueda ganar un campeonato sin tener un gran equipo a su lado. Es parte del juego y de cómo navegas, y cómo utilizas esas herramientas para que estén a tu favor, y todas estas personas le dan forma al futuro. Tan solo soy un eslabón en la cadena con este equipo y me siento muy privilegiado. Estoy muy contento con mi contribución. Que haya podido llevar al equipo en el camino correcto con el desarrollo, con la forma que el auto necesita para ser más rápido

Creo que sí. Definitivamente lo creo. Pienso que el año pasado fue de continuo crecimiento y este año también lo ha sido, pero he intentado asegurarme de iniciar la temporada como la finalicé el año pasado. Considero que seguí en la temporada. Si miran he sido muy consistente en clasificación, no he tenido pole positions que hayan sido espectaculares quizá como el año pasado, pero siempre estuve en la primera o segunda fila, excepto este fin de semana. Y aparte de Hockenheim, pasaría ese fin de semana porque realmente no estuve al 100%. Por otro lado considero que ha sido el año de mejor rendimiento y creo que sigo intentándolo. Estoy trabajando sobre una obra maestra y esto aún no ha finalizado, así que estoy intentando comprenderlo. Tomará un largo tiempo. Aún hay más por hacer. Habrá muchos altos y bajos en el camino, pero siento que tengo ahora las mejores herramientas, hasta este punto por lo menos, poder aprovecharlas

Siempre he dicho que alcanzar a Michael nunca ha sido un objetivo para mí. Realmente no estoy pensando en los récords y en todas esas cosas. Definitivamente pensé que acercarme a Michael era muy descabellado y recuerdo haber logrado hace un buen tiempo, y luego obtener el segundo. Estaba tan lejos y ahora, sin embargo, parece tan cerca, pero está tan lejos que aún no puedo comprenderlo. Los desafíos que enfrentaremos en los próximos meses, la próxima temporada. Hay otros equipos que realmente han estado presentando algunas actuaciones sorprendentes en la segunda mitad de la temporada. Va a tomar otra carga de rendimiento increíble y trabajo de mí mismo y de todas las personas que están a mi alrededor y realmente no quiero tener que pensar en eso ahora.



Y también, no quiero construir la idea de tratar de alcanzar a Michael... llegar a siete porque en este momento me estoy divirtiendo. Mañana no es un hecho, no sé qué va a pasar en los próximos días o meses. Así que no estoy tratando de pensar en lo que sucederá potencialmente a fin del próximo año o 2021. Creo que tengo la capacidad de seguir creciendo y hacer más con este equipo y dentro de la F1, por lo que ese sería el objetivo, pero el tiempo dirá. En este momento solo me concentro en tratar de estar en forma y lo más saludable posible, sonreír tanto como pueda y disfrutar de este hermoso viaje que llamamos vida