Disfruté de estar en Rusia porque siempre es una carrera especial frente a tu gente, aunque resultó ser un fin de semana difícil en la pista. Puedo estar satisfecho con la carrera que hicimos, terminar 12do después de haber largado desde el fondo demostró que nos recuperamos y fuimos competitivos. Me llevo los momentos positivos para la próxima ronda en Japón, una de las mejores carreras de la temporada.



Suzuka es una pista para valientes. Es un circuito de alta velocidad con algunas curvas legendarias como las 'S' al comienzo de la vuelta, Degner y la 130R que son muy exigentes, especialmente en mojado. Me encanta este trazado ya que mide que tan rápido puedes ir en las curvas de alta velocidad, además es agradable porque ofrece algunas oportunidades para adelantar. En otros años en este circuito ha habido grandes carreras.



El ambiente allí es genial y los fanáticos japoneses lo hacen realmente único. Para nosotros en Toro Rosso es una carrera muy especial porque tenemos motores ??Honda, entonces será casi como un carrera en casa para toda la familia Red Bull. Espero que podamos darles un muy buen espectáculo. Desde que corrí por primera vez en esta pista, en 2014, nunca he sumado puntos, así que definitivamente ya es hora de conseguir algunos y hacerlo con Honda sería especial

El fin de semana del Gran Premio de Rusia no fue el mejor para mí, pero pensé que podría obtener algunos puntos hasta que el VSC estropeó nuestra estrategia, ya que ya había hecho mi detención. Sin embargo, todavía siento que las cosas están yendo dirección correcta, así que estoy entusiasmado con la próxima carrera en Suzuka.



Esta es una de las mejores pistas del año, la más emocionante en términos de conducción. Creo que tiene el mejor primer sector de todos los circuitos que visitamos, porque es una sección donde ves realmente que puede hacer un auto de Fórmula 1. Además de eso, es de la vieja escuela con las trampas de grava, así que cometer un error aquí no es un lujo que te puedes permitir. Definitivamente es una de mis pistas favoritas, tengo muchos recuerdos de cuando corrí aquí en la Súper Fórmula Japonesa, pero es inevitable cada vez que vengo a Suzuka no pensar en Jules (Bianchi) por lo que pasó. Es un Gran Premio que siempre genera emociones fuertes.



Ser piloto de Honda en Suzuka es realmente especial porque todos los japoneses te dan mucho apoyo. Es impresionante y tengo muchas ganas de volver. Este año con dos equipos que usan motores Honda estoy seguro de que habrá una multitud aún mayor. Yo creo que va a ser un fin de semana realmente especial

Libres de penalizaciones que los condicionen los pilotos de Toro Rosso afrontan el reto del Gran Premio de Japón, una carrera que será especial por ser la de casa para Honda. Tanto Daniil Kvyat, que nunca ha sumado puntos en suelo nipón, como Pierre Gasly que conoce la pista desde su paso por la Súper Fórmula, buscarán el buen resultado que les fue esquivo en Sochi. El francés cederá su asiento en la Libre 1 a Naoki Yamamoto, piloto protegido de Honda y que debutará a sus 31 años al volante de un F1.".".